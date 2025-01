Niepokojące wyniki badań laboratoryjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. Potwierdziły one wystąpienie ognisk rzekomego pomoru drobiu (ND) w Wojniczu (powiat tarnowski) i Dąbrowicy (powiat bocheński) w województwie małopolskim.

Zdjęcie ilustracyjne / Martchan / Shutterstock

Informacje przekazano podczas posiedzenia wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego w Krakowie. Wyniki badań laboratoryjnych Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach od 2 do 9 stycznia.

Apeluję do wszystkich hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa rzekomego pomoru drobiu do gospodarstwa - powiedział małopolski lekarz weterynarii Lech Pankiewicz i zachęcił do szczepień przeciwko ND.

Na co zwracać uwagę?

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne, mogące wskazywać na zarażenie wirusem rzekomego pomoru drobiu, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, spadek pobierania paszy i wody, duszność, wypływ wydzieliny z nosa i oczu, obrzęk głowy, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. "lanie jaj" (jaja mogą mieć bardzo cienką skorupkę bądź być zdeformowane), objawy neurologiczne: drżenia, skręt głowy i szyi, paraliż kończyn, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego należą: zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa; karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich; stosowanie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu; stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków; wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Obszar zapowietrzony i zagrożony rzekomym pomorem drobiu

8 stycznia wojewoda małopolski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu na terenie powiatów tarnowskiego, brzeskiego i miasta Tarnowa. Na mocy rozporządzenia wprowadzony został obszar zapowietrzony ND i zagrożony rzekomym pomorem drobiu. W obszarach tych obowiązują konkretne środki ostrożności takie jak np. nakaz utrzymywania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu (oddzielnie od innych zwierząt) - w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie.

Na obszarze zapowietrzonym wprowadzone zostały też zakazy m.in.: przemieszczania utrzymywanych ptaków z zakładów i do zakładów; organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń utrzymywanych ptaków; przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów; przemieszczania świeżego mięsa i podrobów, pochodzących od utrzymywanych ptaków i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny.

Rzekomy pomór drobiu (ang. Newcastle disease - ND) stanowi ogólnoświatowy problem dla branży drobiarskiej, powodując straty w chowie i hodowli drobiu, co przekłada się na produkcję mięsa drobiowego. ND jest zakaźną chorobą ptaków, na zakażenie wirusem rzekomego pomoru drobiu wrażliwe są zarówno ptaki domowe, jak i dzikie. Najbardziej wrażliwy jest drób, przede wszystkim kury.