Debata na temat odwołania słowackiego rządu została utajniona po tym, gdy służby specjalne (SIS) przekazały informacje o zorganizowanej, długoterminowej operacji mającej na celu destabilizację kraju.

Debata na temat wotum nieufności rządu Roberta Fico / JAKUB GAVLAK / PAP/EPA

Premier Robert Fico przedstawił informacje od służb podczas posiedzenia parlamentu, po czym całą prezentację dokumentu SIS oraz dalsze dyskusje utajniono. Decyzja ta została odebrana przez opozycję jako próba uniemożliwienia debaty nad ewentualnym odwołaniem rządu, co skłoniło opozycję do wycofania wniosku o wotum nieufności i zapowiedzi zbierania podpisów pod nowym wnioskiem.

Opozycja kwestionuje istotność przekazanych informacji, twierdząc że sprowadzają się do już upublicznionych dokumentów i nie wnoszą niczego nowego do oceny sytuacji politycznej w kraju. Premier Fico natomiast oskarżył opozycję o planowanie okupacji budynków rządowych oraz domniemane przygotowania do zamachu stanu poprzez inspirowanie protestów na wzór ukraińskiego "majdanu".

Reakcje na raport SIS są zróżnicowane - były premier Igor Matović nazwał go zbiorowym "urojeniem chorego umysłu", a lider Ruchu Chrześcijańsko Demokratycznego Milan Majerski porównał do działań komunistycznej służby bezpieczeństwa.

Prezydencka Kancelaria Słowacji poinformowała, że prezydent Peter Pellegrini zapozna się z raportem SIS oraz dodatkowymi informacjami podczas wizyty w siedzibie służb w środę.