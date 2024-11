W grudniu zostaną oddane do użytku trzy nowe przystanki kolejowe w krakowskiej Nowej Hucie: Kraków Piastów, Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek. Mają one zwiększyć dostęp do kolei i zapewnić dojazd do centrum miasta w czasie bezkonkurencyjnym dla innych środków transportu.

/ PKP PLK / Materiały prasowe Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych poinformował, w połowie grudnia będzie gotowy przystanek Kraków Piastów w rejonie nowohuckich Mistrzejowic. Powstał on w sąsiedztwie ul. Powstańców, w miejscu gdzie linia kolejowa nr 8 (Kraków Główny - Warszawa Zachodnia) łączy się z linią kolejową nr 95 (Kraków Mydlniki - Podłęże). Koszt inwestycji to blisko 26,3 mln zł. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Trzy perony zostaną połączone schodami i windami z wiaduktem znajdującym się nad linią kolejową. Na peronach będą wiaty i ławki oraz tablice informacyjne i oznakowanie. Wraz z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy przy przystanku Kraków Piastów zatrzymają się pierwsze pociągi regionalne - zapowiedział Hamarnik. Według niego podróż z przystanku Kraków Piastów do stacji Kraków Główny zajmie stąd ok. 10 minut. Hamarnik dodał, że na obrzeżach Nowej Huty kończy się budowa dwóch kolejnych przystanków kolejowych. To: Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek. Także z nich - według zapowiedzi - będzie można korzystać w grudniu. Dwa nowe obiekty zlokalizowane są przy linii kolejowej 95 Kraków Mydlinki - Podłęże. Łączna ich wartość to ponad 19 mln zł. Przystanek będzie w pełni dostępny dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W sąsiedztwie przystanku Kraków Kościelniki powstaje parking typu "Parkuj i Jedź", który ułatwi łączenie podróży mieszkańcom okolicznych osiedli i miejscowości. Przystanek Kraków Przylasek, dysponujący dwoma peronami, zlokalizowano w sąsiedztwie popularnego kąpieliska w Przylasku Rusieckim. Podróżni skorzystają tam także z nowych chodników oraz miejsc parkingowych dla rowerów.

Oprac.: Krzysztof Maj Zobacz również: Biskup elbląski Jacek Jezierski złożył rezygnację

Ruszyły przygotowania do Jarmarku Bożonarodzeniowego w Katowicach

Przyszłoroczny budżet Gdańska z deficytem 600 mln zł

Warszawa: Utrudnienia na linii metra M1. "Poważna awaria" RMF 24