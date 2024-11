Policja zatrzymała 22-latka, który odpowie za próbę wykolejenia pociągu w okolicach Gliwic. Jak ustalono, to on położył na torach metalową konstrukcję, która mogła doprowadzić do tragedii.

Policjanci z zatrzymanym 22-latkiem / Śląska policja / Policja 22-latek usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym. Przyznał się, ale nie wiadomo, dlaczego chciał doprowadzić do wykolejenia pociągu. Sąd ma dziś zdecydować, czy mężczyzna trafi do aresztu. Metalowa konstrukcja na torach 11 listopada o poranku pociąg Intercity relacji Racibórz-Olsztyn zbliżając się do miejscowości Rzeczyce najechał na metalową konstrukcję, która leżała na torach. Maszynista awaryjnie hamował. Skład zatrzymał się po przejechaniu ok. 600 metrów. Pociągiem jechało 33 pasażerów i 5 członków załogi. Nikt nie został poszkodowany. Po 4 godzinach udało się usunąć metalową konstrukcję, zakleszczoną pod elektrowozem, co umożliwiło dalszą podróż pociągu. Zobacz również: Metalowa przeszkoda na torowisku. Omal nie doszło do tragedii