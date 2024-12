Koniec remontu w centrum Krakowa. W sobotę na ulice Kościuszki i Zwierzyniecką wrócił ruch tramwajowy i samochodowy. Przebudowa trwała prawie 1,5 roku i kosztowała 94 miliony złotych.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Gruntowny remont dwóch ważnych ulic w centrum Krakowa - Kościuszki i Zwierzynieckiej rozpoczął się we wrześniu zeszłego roku. Prace na ulicy Zwierzynieckiej udało się zakończyć szybciej - po roku. Teraz natomiast gotowa jest ulica Kościuszki. Dzięki temu na obydwu ulicach wznowiono ruch tramwajowy do pętli na Salwatorze.

W ramach remontu wymieniono torowisko tramwajowe, położono nową jezdnię i chodniki. Dodatkowo wyremontowany został most nad Rudawą oraz pętla tramwajowa "Salwator", a wszystkie sieci podziemne przeszły kompleksową modernizację. Jak przekazał Zarząd Dróg Miasta Krakowa - ulice zyskały nową roślinność - posadzono odporne na warunki miejskie drzewa, krzewy i trawy ozdobne.

Wykonane prace sprawią, że tramwaje będą jeździły ciszej i nie będą powodowały silnych drgań. Dodatkowo modernizacja pozwoli zwiększyć dostępność tego obszaru i przystosować go do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Mieszkańcy zyskali nową, estetyczną i funkcjonalną przestrzeń, a wybrzuszające się szyny przejdą do historii - wskazał rzecznik ZDMK Krzysztof Wojdowski.

Tramwaje pojadą ciszej, dzięki zastosowaniu prefabrykowanych betonowych płyt torowych. Mają one także znaczenie dla zminimalizowania drgań. Jak zapowiedział przedstawiciel ZDMK, obie ulice są dostępne dla ruchu od soboty, ale odbiór techniczny inwestycji potrwa do przyszłego miesiąca.