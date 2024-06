W Krakowie, na Akademii Górniczo-Hutniczej, już po raz drugi odbędzie się konferencja "Kobiety Rakiety". Wydarzenie to jest kulminacyjnym punktem programu mentoringowego skierowanego do kobiet studiujących na kierunkach ścisłych, technicznych, inżynierskich i matematycznych. Jego celem jest wsparcie studentek na drodze zawodowej w branżach STEM, gdzie mimo postępującej równości, kobiety wciąż napotykają na liczne bariery.

Konferencja "Kobiety Rakiety" odbędzie się 10 czerwca w auli AGH. To kulminacyjny punkt trzeciej edycji programu mentoringowego, który z każdym rokiem przyciąga coraz więcej chętnych do udziału studentek, a także firm gotowych wspierać tę inicjatywę. To świadczy o rosnącej świadomości potrzeby równości płci w branżach ścisłych i technicznych.

Instagram Post

Program mentoringowy, realizowany przez Fundację Mentoring Female2Female (F2F), koncentruje się na edukacji, wymianie doświadczeń, integracji oraz budowaniu pewności siebie w środowisku wolnym od uprzedzeń.

Agata Hajduga, fundator Fundacji Mentoring F2F, podkreśla znaczenie takich inicjatyw: Tworząc MentoringF2F, chciałam zebrać zespół inspirujących kobiet, które będą wspierały studentki do rozwoju i sięgania po to, co może wydawać się nieosiągalne. Program mentoringowy F2F to odpowiedź na wymagania rynku i wyzwania, z jakimi mierzą się studentki rozpoczynające swoją drogę zawodową.

Podczas konferencji na uczestników czekają nie tylko inspirujące panele dyskusyjne i sesje z udziałem znakomitych gości, takich jak Michał Kanarkiewicz, lecz także wyjątkowe warsztaty w formie speed mentoringu, dzięki którym młode kobiety będą miały możliwość zdobycia bezcennej wiedzy i doświadczenia od swoich bardziej doświadczonych koleżanek.

Instagram Post

Ambasadorka programu, Paulina Zapora, podkreśla, jak wielki postęp można osiągnąć, będąc częścią Mentoring F2F: Dla mnie pewność siebie to nie tylko odwaga do podejmowania nowych wyzwań, ale także umiejętność radzenia sobie z porażkami". Jej słowa stanowią potwierdzenie, że konferencja "Kobiety Rakiety" i towarzyszący jej program mentoringowy, to nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale również na osobisty. Dziękuję Fundacji Mentoring F2F za stworzenie przestrzeni, gdzie kobiety mogą rozwijać swoje skrzydła i budować pewność siebie. Jestem wdzięczna za każdą lekcję, każde wsparcie i każdą inspirację, którą otrzymałam na tej drodze - mówi.

Paulina nie wyklucza, że być może za kilka lat sama zostanie mentorką, "gotową wspierać i inspirować kolejne pokolenia kobiet. Wierzę, że każda z nas ma w sobie ogromny potencjał i że wspólnie możemy osiągnąć wszystko, co sobie postanowimy."

Podobnie wypowiada się studentka Małgorzata Gut, tegoroczna uczestniczka mentoringu. Uczestnictwo w programie pozwoliło mi uwierzyć w własne możliwości - zarówno w sferze podjęcia pracy jak i życiu osobistym. Dzięki współpracy z mentorką przeanalizowałam swoją sytuację na rynku pracy oraz rozwinęłam swoje pasje.

Inicjatywa "Kobiety Rakiety" nie tylko wspiera kobiety w ich profesjonalnym rozwoju, ale także inspiruje do przełamywania stereotypów i pokonywania barier w branżach, które tradycyjnie uznawane są za męskie. Dzięki takim działaniom, kobiety w branżach STEM mają szansę na równie spektakularne sukcesy, co ich męscy koledzy.