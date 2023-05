"Branże dotychczas funkcjonujące w domenie męskiej takie jak przemysł, inżynieria mogą być miejscem pracy wolnym od szklanych sufitów oraz stereotypów" - przekonuje Marzena Maj wiceprezeska dużej międzynarodowej firmy, uczestniczka konferencji "Kobiety Rakiety - Wystrzel swoją karierę w kosmos!", która odbędzie się 29 maja na krakowskiej AGH.

Studentki Akademia Górniczo-Hutnicza na budowie drogi ekspresowej S7 / Mentoring F2F /

Krakowska konferencja to podsumowanie drugiego roku działalności na Akademii Górniczo-Hutniczej fundacji Mentoring Female2Female (F2F). Jej misją - jak podkreśla jedna z założycielek Agata Hajduga - jest pomoc młodym kobietom na początku ich kariery zawodowej.

Tworząc MentoringF2F, chciałam zebrać zespół inspirujących kobiet, które będą inspirowały studentki do rozwoju i sięgania po to, co wydawać może się im nieosiągalne. Ja sama nie miałam takiego wsparcia i dziś wiem, że rola mentora w rozwoju zawodowym jest nieoceniona - tłumaczy.

Przekonały się o tym doskonale uczestniczki projektu F2F. W tym roku było to 21 studentek AGH.

Dzięki programowi, dzięki mentorkom wiem, czego mogę się spodziewać stawiając pierwsze kroki w życiu zawodowym - przyznaje Dominika, jedna ze studentek biorących dział w programie.

Udało się! Zaczynam pracę w firmie, która mi się podoba. Dziękuję Ci bardzo Mentorko, bo gdyby nie, Ty to bym tam nawet nie wysłała CV z obawy, że nie spełniam wszystkich kryteriów - dodaje Ula.

AGH w Krakowie / Shutterstock

Program od samego początku wspiera Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Studiuje u nas bardzo dużo kobiet - ponad 40 %. Z klasycznie męskiego wydziału w zeszłym wieku, staliśmy się społecznością, gdzie jest dużo kobiet, co bardzo mi się podoba - przyznaje Marek Cała, dziekan WILiGZ.

Idea mentoring - jak dodaje - kojarzy mi się z samolotem, który na początku ciągnie za sobą szybowiec, pomaga mu wystartować i uczy latać, dalej odczepia hol i pozwala mu samemu szybować asekurując z odległości. A potem pilotka przesiada się z szybowca na samolot i sama wybiera swoje kolejne kierunki lotu.

To właśnie dla nich organizowana jest Konferencja "Kobiety Rakiety - Wystrzel swoją karierę w Kosmos". W poniedziałek 29 maja 2023 na AGH studentki, które planują karierę w dyscyplinach naukowych, technicznych, inżynierskich i matematycznych, będą mogły spotkać się z przedstawicielkami biznesu i nauki.

Wiedza to przekaz, który działa jak ziarno. Aby dawać wiedzę, trzeba nie tylko mówić, ale być tym, co się głosi - przekonuje Marzena Maj jedna z zaproszonych do dyskusji przedstawicielek świata biznesu.

Jestem kobietą, matką, żoną, prezeską fundacji, wiceprezeską międzynarodowej firmy i pasjonatką sportów motorowych - i wiem, że kiedy mówię: "Dziewczyny! Zapnijcie pasy! Nie ma co myśleć o szklanych sufitach, kiedy się leci rakietą na planetę własnych ambicji!", to jestem też żywym dowodem na głoszoną tezę - zaznacza.

Na udział w konferencji zdecydowała się, bo jak podkreśla nie chce już słyszeć sformułowania "kobieta inżynier".

Czy ktoś mówi "mężczyzna inżynier"? - pyta. Chcę, aby inżynierka była tak samo naturalna w języku i w życiu jak pielęgniarka i nauczycielka - podkreśla.

Konferencje "Kobiety Rakiety - Wystrzel swoją karierę w Kosmos" startuje 29 maja o godz. 13 w Auli A0 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.