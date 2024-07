Ponad 19 tysięcy złotych wyłudził 18-latek oferujący mieszkania do wynajęcia w Krakowie. Najemcy dostawali od niego klucze, które nie pasowały do zamków w drzwiach. Okazało się, sam wynajmował te lokale na jedną dobę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mężczyzna usłyszał już zarzuty i po decyzji sądu na trzy miesiące trafił za kratki.

Na początku lipca do policjantów zgłosiły się dwie osoby umówione z oferującym w Krakowie mieszkanie do wynajęcia. Twierdziły one, że mężczyzna nie ma prawa do dysponowania lokalem, a ich znajomi po wizycie dokładnie pod tym samym adresem stracili ponad 4 tys. złotych. Osoby te podpisały umowę, zapłaciły za wynajem i dostały klucze, które nie pasowały do zamków, a kontakt z wynajmującym się urwał.

Funkcjonariusze zatrzymali 18-latka w budynku, w którym umówił się on w celu prezentacji mieszkania. Przyjechali tam także znajomi zgłaszających, którzy potwierdzili, że to ta sama osoba, która oszukała ich w połowie czerwca.

Śledczy ustalili, że w podobny sposób młody mężczyzna oszukał również inne osoby i wyłudził w sumie ponad 19 tys. złotych. Mieszkania, które prezentował, sam wynajmował na jedną dobę.

Podejrzany usłyszał 4 zarzuty oszustwa oraz jeden zarzut usiłowania oszustwa. Grozi mu do 8 lat więzienia.