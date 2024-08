Padł pierwszy klaps na planie filmu "Vinci 2" - poinformowała Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. W kontynuacji kultowej komedii Juliusza Machulskiego zagrają aktorzy znani z pierwszej części - m.in. Robert Więckiewicz, Borys Szyc i Marcin Dorociński. Pojawią się też nowe nazwiska.

Juliusz Machulski na planie "Vinci 2" / WFDIF/Adam Golec / Materiały prasowe

"Vinci 2": Twórcy i obsada

Scenariusz "Vinci 2" napisali wspólnie Juliusz Machulski i Robert Więckiewicz. Za zdjęcia odpowiada Piotr Uznański, a za kostiumy - Ewa Machulska.

W "Vinci 2" do swoich ról sprzed lat powracają Robert Więckiewicz i Borys Szyc, czyli "Cuma" i "Szerszeń". Na ekranie pojawią się też - tak jak w filmie z 2004 r. - Kamilla Baar, Marcin Dorociński, Łukasz Simlat i Jacek Król.

Nowe twarze w obsadzie to m.in. Ilona Ostrowska, Krzysztof Stelmaszyk, Zofia Jastrzębska, Piotr Witkowski, Jan Sałasiński i Jędrzej Hycnar.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają zdjęcia i na kiedy planowana jest premiera filmu.

"Vinci 2": Pierwsze informacje o fabule

Co wiemy o fabule filmu "Vinci 2"? Jak podaje WFDIF, jej akcja rozpoczyna się w 2024 roku. "Cuma" (Robert Więckiewicz) - ex złodziej sztuki - spędza emeryturę na andaluzyjskim wybrzeżu Hiszpanii u boku żony Hiszpanki - Carmen. Odwiedza go stary znajomy, paser "Chudy" (Mirosław Haniszewski), były współpracownik "Grubego", proponując kolejny skok w Polsce. "Cuma" na początku odmawia, ale Carmen mobilizuje go do wyjazdu i "Cuma" ląduje w Krakowie. Na miejscu okazuje się, że "Chudy" zdążył już powierzyć skok parze złodziei z młodszego pokolenia. "Cuma", odrzucony i ośmieszony przez "Chudego", chce mu przeszkodzić w przygotowywanym skoku, ale najpierw musi dowiedzieć, jakie dzieło sztuki jest stawką w tej grze. Wszystko wskazuje na to, że chodzi o obraz Rafaela z Muzeum Czartoryskich, który zaginął w czasie II wojny" - czytamy w opublikowanym zarysie fabuły.

W "Vinci 2" pojawi się też przyjaciel "Cumy" - grany przez Borysa Szyca Julian. "3 lata wcześniej został wyrzucony z policji po nieudanej akcji, w której zginęli ludzie. Obecnie pracuje jako szef ochrony w Muzeum Manggha w Krakowie. "Cuma" nie chce wciągać do swojej zemsty Juliana. Kiedy poznaje plany "Chudego", postanawia z byłym wspólnikiem Werbusem i jego dorosłymi już dziećmi przeszkodzić "Chudemu" w planach. W trakcie przygotowań przybywa z USA do Krakowa komisarz Wilk (Marcin Dorociński), który jest teraz agentem FBI. "Cuma" kontynuuje przygotowania do kontrofensywy" - zapowiada WFDIF.

"Vinci" trafił do kin w 2004 r.

Jan Machulski i Kamilla Baar na planie filmu "Vinci" / Afa Pixx/Krzysztof Wellman / PAP

Film "Vinci" miał premierę we wrześniu 2004 r. Opowiada o brawurowej kradzieży "Damy z łasiczką" Leonarda da Vinci. Od lat cieszy się dużą sympatią widzów.