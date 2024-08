Ponad 200 odwiertów o łącznej długości 8 km i niemal 18 tys. metrów sześciennych mieszaniny stabilizującej zabezpieczyło teren pochówku zmarłych przy ul. Jana Pawła II w Trzebini. Cmentarz, na którym doszło do zapadliska, został ponownie otwarty po pracach uzdatniających teren.

Cmentarz w Trzebini / Józef Polewka / RMF FM

Dokładnie 207 otworów o głębokości do 80 metrów wykonała Spółka Restrukturyzacji Kopalń, by zabezpieczyć cmentarz w Trzebini przed zapadliskami. Mieszkańcy po wielomiesięcznej przerwie mogą już odwiedzać groby swoich bliskich.



"Prace uzdatniające obejmowały obszar 1,4 hektara. Wykonano tam łącznie 207 otworów o głębokości do 80 metrów. Łączna długość wszystkich odwiertów to 8 031,5 m. Zatłoczono do nich ponad 17,5 tys. m3 mieszaniny stabilizującej grunt, co odpowiada pojemności prawie 7 basenów olimpijskich" - czytamy na stronie na Facebooku Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Nie ma obaw, co do tego, że można w bezpieczny sposób korzystać z tego miejsca - mówił Jarosław Wieszołek, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń.



W wyniku zapadliska zniszczonych zostało 41 nagrobków, w których pochowano 61 osób.

Prace zabezpieczające teren cmentarza prowadzone były od października 2023 roku. Spółka zakończyła je 6 sierpnia 2024 r. SRK rozpoczęła też prace zabezpieczające w innym zagrożonym zapadliskami miejscu - Osiedlu Trentowiec.