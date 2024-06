W sobotę w krakowskich Łagiewnikach odbędzie się beatyfikacja ks. Michała Rapacza zamordowanego w 1946 r. przez komunistów w Płokach w Małopolsce.

Krzyż ks.Rapacza prezentowany na wystawie IPN pt. „Ks. Michał Rapacz – kapłan, męczennik, ofiara komunizmu” w Dolnej Bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. / PAP

Mszy z obrzędem beatyfikacji w bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach przewodniczyć będzie prefekt wchodzącej w skład kurii rzymskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. On też przygotuje homilię, której fragment odczyta w języku włoskim. Pozostałą część przeczyta polski kapłan w języku polskim. Liturgia będzie sprawowana w języku łacińskim, z niektórymi elementami w języku polskim.

Relikwiarz ze szczątkami męczennika

Akt beatyfikacji nastąpi na początku mszy. Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski zwróci się do kard. Semeraro z prośbą o beatyfikację. Będzie to prośba wypowiedziana w języku włoskim.

Biografię męczennika odczyta postulator procesu ks. prałat Paweł Ptasznik, a kard. Semeraro odczyta list apostolski, w którym papież Franciszek ogłasza ks. Michała Rapacza błogosławionym. W tym momencie odsłonięty zostanie obraz z podobizną nowego błogosławionego. Namalowała go Honorata Wojczyńska, specjalizująca się w sztuce sakralnej absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obraz olejny na płótnie powstał na podstawie zdjęć ks. Rapacza.

Jednocześnie z odsłonięciem obrazu do kościoła wniesiony zostanie relikwiarz ze szczątkami męczennika. Relikwiarz poniesie ks. Dionizy Jedynak, pochodzący z parafii Płoki, ale pełniący w ostatnich latach posługę w Krakowie. W procesji wniesienia uczestniczyć będą przedstawiciele mieszkańców Płok oraz krewni księdza z Tenczyna. Srebrne naczynie powstało w Rzymie. Relikwiarz ma kształt krzyża oplecionego gałązkami oliwnymi, co symbolizuje męczeństwo, ale też, dzięki motywowi roślinnemu, nawiązuje do miejsca, lasu, gdzie zginął duchowny.

Doczesne szczątki nowego błogosławionego, pozyskane z ekshumacji przeprowadzonej w kwietniu przez Instytut Pamięci Narodowej, umieszczone są w centralnej części relikwiarza. Pozostałe szczątki znajdują się w sarkofagu ustawionym przy bocznym ołtarzu w kościele w Płokach.

Parafia w Płokach miejscem kultu

Parafia w Płokach jest głównym miejscem kultu nowego błogosławionego. Po beatyfikacji zarówno relikwiarz, jak i obraz trafią do Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Płokach - powiedział rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej ks. Łukasz Michalczewski.

Uroczystości odsłonięcia obrazu i wniesienia relikwiarza na ołtarz łagiewnickiej świątyni towarzyszyć ma hymn beatyfikacyjny w wykonaniu chóru Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Autorami pieśni są krakowscy duszpasterze. Ks. Artur Czepiel napisał słowa, ks. Grzegorz Lenart skomponował muzykę. W utworze zaczynającym się od słów "Z serca Beskidów Pan Cię powołał" jest podziękowanie za męczeństwo.

2 tysiące osób w bazylice

Na beatyfikację do łagiewnickiej bazyliki wejdzie ok. 2 tys. osób z biletami - to wierni zgłoszeni przez parafie (po pięciu wiernych z parafii). W środku będzie również ok. 500 księży, w tym ok. 30 biskupów i kardynałów. Spodziewani są również przedstawiciele lokalnych władz. Pozostali wierni będą mogli uczestniczyć w uroczystości na błoniach przed bazyliką. Z myślą o nich działać mają dwa telebimy.

Parkingi dla samochodów i autokarów znajdą się przy Centrum Jana Pawła II i przy ul. Tadeusza Motarskiego. Na terenie sanktuarium posługę będą pełnić patrole Maltańskiej Służby Medycznej. W sumie nad bezpiecznym przebiegiem uroczystości czuwać ma ok. 150 osób, w tym policjanci, strażacy, harcerze i wolontariusze.

Proces beatyfikacyjny ks. Rapacza

Archidiecezja krakowska rozpoczęła proces beatyfikacyjny ks. Rapacza w 1992 r.

Michał Rapacz urodził się w 1904 r. w Tenczynie w Małopolsce. Po ukończeniu seminarium duchownego w Krakowie pracował jako wikary w Płokach w gminie Trzebinia. Gdy po wybuchu wojny Armia Czerwona zajęła powiat chrzanowski, stał się celem ataków komunistów. Nakłaniano go do tego, aby opuścił Płoki. Mimo ostrzeżeń postanowił zostać.

W nocy z 11 na 12 maja 1946 r. na plebanię wtargnęła ok. 20-osobowa bojówka komunistyczna, która odczytała ks. Rapaczowi wyrok śmierci, a następnie wywiozła go do lasu. Tam został zastrzelony.