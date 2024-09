3,5 tysiąca biegaczy z 24 krajów weźmie udział w 17. PKO Biegu Trzech Kopców, który w niedzielę wystartuje w Krakowie. To jedyny w Polsce bieg górski, którego trasa wiedzie przez centrum dużego miasta. Zapowiada się frekwencyjny rekord - mówią organizatorzy.

Bieg Trzech Kopców 2023 / Marek Wiosło / RMF24

Trasa Biegu Trzech Kopców, który jest jednocześnie Międzynarodowymi Mistrzostwami Krakowa w Biegu Górskim, liczy 13 kilometrów, a różnica wzniesień wynosi 160 metrów. Start zaplanowano na godz. 10.30 spod Kopca Krakusa. Potem uczestnicy przebiegną obok Kopca Kościuszki, a meta ulokowana została na Sowińcu pod Kopcem Piłsudskiego.

Organizatorzy spodziewają się, że pobity zostanie rekord uczestnictwa z 2019 roku, gdy wystartowało 2 971 biegaczy. Przed rokiem było blisko - ostatecznie na starcie stanęło 2 839 osób.

Bieg dla dorosłych i dla dzieci

Obecnie wszystkie dostępne pakiety, w liczbie 3,5 tysiąca, zostały już wykupione przez osoby z 24 krajów. Organizatorzy z dumą podkreślili, że 25 procent stanowią kobiety.

W poprzedniej edycji triumfował duet z Kenii - Dawide Metto i Cheboriot Philice Kipkerio. W tym roku warto zwrócić uwagę na takich biegaczy jak Kenijczyk Hillary Kiptum Maiyo, który w Biegu Trzech Kopców triumfował w 2017 roku i ustanowił wówczas rekord trasy. Wśród kobiet o zwycięstwo powinna powalczyć jego rodaczka - Valentine Jebet, która w kwietniu wygrała w Krakowie Bieg Nocny na 10 km, organizowany jako impreza towarzysząca Cracovia Maraton.

Po raz pierwszy w ramach Biegu Trzech Kopców przygotowano także imprezę dla dzieci. W sobotę na krakowskich Błoniach o godzinie 8.00 rozpocznie się Mini Melts Kraków Run dla dzieci w kiklu grupach wiekowych. Zapisy na tę imprezę są wciąż otwarte.

Zbiórka dla powodzian

Organizatorzy Biegu Trzech Kopców zapraszają także do wzięcia udziału w zbiórce dla powodzian. Dary, przede wszystkim wodę, żywność, środki czystości, karmę dla zwierząt będzie można zostawiać od piątku do niedzieli w biurze zawodów zlokalizowanym na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie.

Specjalny tramwaj i zmiany w komunikacji

Uczestnicy wydarzenia, którzy udadzą się do Biura Zawodów zlokalizowanego na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w niedzielę będą mogli skorzystać ze specjalnego tramwaju. Dostaną się nim w okolice startu w Podgórzu.

Dla kibiców, którzy będą chcieli dostać się ze strefy startu do mety na Rynku Podgórskim będą podstawione dwa autobusy. Odjazdy: ok. g. 10.20 i ok. g. 10.45 (kierunek - przystanek "ZOO").

O godzinie 12.00 na przystanek "ZOO" zostaną podstawione autobusy kursujące na przystanek "Cichy Kącik" oraz w okolice Rynku Podgórskiego.

W związku z Europejskim Dniem bez Samochodu, przypadającym w dniu 22 września, uczestnicy 17. PKO Biegu Trzech Kopców będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Mapa i opis trasy 17. PKO Biegu Trzech Kopców znajdują się TUTAJ.

Zamknięcia ulic

Na czas biegu będą wprowadzane chwilowe przerwy w ruchu kołowym w rejonie Kopca Krakusa (ul. Maryewskiego, ul. Za Torem, ul. Dembowskiego, ul. Plac Lasoty, ul. Parkowa, wschodnia strona Rynku Podgórskiego).

Ruch kołowy i tramwajowy zostanie wstrzymany na około 15 minut w godzinach 10.30-10.45 przy ul. Limanowskiego. Podobnie ruch kołowy zostanie wstrzymany przy ul. Staromostowej, ul. Brodzińskiego na fragmencie ul. Nadwiślańskiej w rejonie Kładki im. Ojca L. Bernatka.

W godzinach 10.00 - 12.30 zamknięta będzie łącznica z ul. Księcia Józefa w kierunku zachodnim przy Moście Zwierzynieckim. Zastępczo ruch w kierunku zachodnim w ciągu ul. Księcia Józefa realizowany będzie pod mostem (pasami ruchu przeznaczonymi do wjazdu na Most Zwierzyniecki) z możliwością skrętu w lewo w ul. Księcia Józefa oraz jazdy na wprost w ul. Malczewskiego (na ul. Malczewskiego wygrodzony zostanie korytarz dla ruchu kołowego z kierowaniem ruchem wahadłowo na zachodniej połowie jezdni; biegacze zajmą wschodnią połowę jezdni).

W godzinach 10.30 - 12.30 zamknięta dla ruchu będzie ulica Starowolska, przez którą uczestnicy imprezy będą wbiegać do Lasu Wolskiego.

W związku z tym zostaną wyznaczone objazdy do ul. Księcia Józefa i ul. Królowej Jadwigi.

Do ul. Księcia Józefa:

w kierunku wschodnim od al. 28 Lipca 1943 r. ulicami: Królowej Jadwigi, i dalej istniejącym objazdem (TOR w zw. z zamknięciem ul. Kościuszki): al. Focha, al. Krasińskiego, Konopnickiej, Monte Cassino, Zielińskiego, Mostem Zwierzynieckim,

w kierunku zachodnim od al. 28 Lipca 1943 r. ulicami: Królowej Jadwigi, Junacką Chełmską, Rzepichy i Orlą.

Do ul. Królowej Jadwigi:

w kierunku zachodnim od ul. Jodłowej ulicami: Księcia Józefa, Orlą, Rzepichy, Chełmską i Junacką,

z Bielan z ul. Księcia Józefa ulicami: Orlą, Rzepichy, Chełmską i Junacką

W dniu startu, 22 września będzie obowiązywał całkowity zakaz zatrzymywania się (w g. 6.00-12.30) na ulicach: Dembowskiego, Plac Lasoty, Parkowej, wschodniej stronie Rynku Podgórskiego (oprócz karetek pogotowia), fragmencie Staromostowej, Brodzińskiego, fragmencie ul. Nadwiślańskiej w rejonie Kładki im. Ojca L. Bernatka, fragmentach ulic: Rollego i Ludwinowskiej w rejonie mostu Retmańskiego oraz w ul. Malczewskiego.

Kolejną biegową imprezą w stolicy Małopolski będzie 10. Cracovia Półmaraton Królewski, który odbędzie się 20 października.