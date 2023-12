Do użytku została oddana aleja 29 Listopada w Krakowie - przekazał urząd miasta. Na niektórych odcinkach dróg rowerowych i chodników nadal przez najbliższe tygodnie będą prowadzone jeszcze prace wykończeniowe.

Aleja 29 Listopada w Krakowie (zdjęcie archiwalne) / Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie /

"Nowa inwestycja jest już dostępna dla użytkowników. Wszystkie prace pozwalające na bezpieczne użytkowanie wykonanej infrastruktury zostały zrealizowane i uzyskały pozwolenie na użytkowanie" - podał Urząd Miasta Krakowa (UMK).

Jak przekazał, na odcinku 2,6 km od ul. Woronicza do granicy miasta i budowanej obecnie północnej obwodnicy, kierowcy mogą korzystać z dwóch jezdni - każda ma co najmniej 2 pasy ruchu. "Warto zaznaczyć, że po oddaniu do użytkowania, w niektórych miejscach, na fragmentach ciągów pieszych i rowerowych, nadal przez kilka najbliższych tygodni prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe. Podobnie jak na poboczach, gdzie wyrównywany będzie teren i wysiewana trawa" - dodał magistrat.

"Łatwiejszy wyjazd na północ zapewniają też nowe i przebudowane skrzyżowania z takimi ulicami jak: Węgrzecka, Witkowicka, Belwederczyków, planowana ulica Iwaszki, Papierni Prądnickich, planowana Felińskiego, Banacha, ks. Meiera, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Siewna, Powstańców, Rybianka, Dobrego Pasterza i Chlebowa, Nad Strugą i Woronicza" - poinformował UMK.

Miasto podało, że na skrzyżowaniach oraz na samej arterii uruchomiona ma być sygnalizacja świetlna. W pierwszym okresie, sygnalizacja będzie działać w trybie stało-czasowym. Docelowo, ma ona funkcjonować w trybie akomodacyjnym, czyli takim, który dostosowuje się do aktualnie panujących warunków ruchu.

O inwestycji

Urząd przypomina, że "rozbudowa al. 29 Listopada to druga co do wielkości infrastrukturalna inwestycja miasta Kraków na północy, za którą odpowiada Zarząd Inwestycji Miejskich".

W ramach realizacji powstały ścieżki rowerowe i trasy pieszo-rowerowe o długości 5,3 km, wytyczono też buspasy na długości ok. 2,8 km, a także przebudowano dwa wiadukty kolejowe - w rejonie ul. Siewnej i ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Zasadzono również 371 drzew i ponad 17 tys. krzewów - część na trzech skwerach w rejonie ul. Chlebowej, ul. Rybianka, ul. Felińskiego, które powstały w ramach inwestycji.

Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Woronicza do granicy Krakowa uzyskała unijne dofinansowanie na kwotę ponad 100 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (lider), Strabag Sp. z o.o. (partner).