Coraz bliżej finału rozbudowy alei 29 Listopada w Krakowie. Chodzi o odcinek od ul. Woronicza do granicy miasta. Jeszcze przed świętami nowe jezdnie będą dostępne dla kierowców. Nadal będą prowadzone prace porządkowe na chodnikach, ścieżkach rowerowych i terenach zielonych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe jezdnie zostaną udostępnione jeszcze przed Bożym Narodzeniem, aby ułatwić mieszkańcom przedświąteczne i świąteczne podróże.

Robimy wszystko, aby jeszcze przed świętami obie jezdnie były przejezdne. Wykonawca stara się jak może, pogoda dopisuje, kierowcy będą mogli korzystać z obu jezdni, czyli czterech pasów, także ze skrzyżowań budowanych w ramach tej inwestycji. No, oczywiście jest pewna doza niepewności, ale jest nadzieja, że uda się zakończyć to przed świętami. Będą jeszcze trwały roboty na chodnikach, ścieżkach rowerowych i terenach zielonych - mówił RMF FM Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Jak podkreślił, do końca tego roku powinny zakończyć się wszystkie prace remontowe. Przypomniał również, że roboty w terenie rozpoczęły się jesienią 2020 roku.

Co zostało już zrobione?

Wylotówka na Warszawę została rozbudowywana na odcinku ok. 2,6 km do dwóch jezdni posiadających po dwa pasy ruchu, odcinkowo z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej. Inwestycja to także przebudowa skrzyżowań, budowa nowych chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych. W ramach zadania przebudowane zostały także dwa wiadukty kolejowe.

Poprawi się bezpieczeństwo drogowe i akustyczne dla mieszkańców - zaznaczył rozmówca RMF FM.

Rozbudowa al. 29 Listopada to druga co do wielkości i ważności inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa. Zadanie jest realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj"- podaje portal krakow.pl.

To wreszcie arteria wylotowa na miarę XXI wieku

Na odcinku ok. 2,6 km ruch samochodowy poprowadzono dwoma jezdniami po co najmniej dwa pasy ruchu w każdą stronę.

W ramach zadania przebudowano i wybudowano łącznie 15 skrzyżowań z następującymi ulicami: Banacha, Belwederczyków, Chlebową, Dobrego Pasterza, Kuźnicy Kołłątajowskiej, ks. Meiera, Nad Strugą, Powstańców, Rybianka, Siewną, Woronicza, Węgrzecką, Witkowicką, a także z planowanymi ulicami Felińskiego i Iwaszki oraz linią Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

Na realizacji zadania zyskali rowerzyści i pasażerowie komunikacji autobusowej: powstało 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, a także 2,8 km buspasów.

Po realizacji okolice nowej al. 29 Listopada ozdobi 371 drzew i ok. 17 tysięcy sztuk krzewów. Rośliny zostaną nasadzone na projektowanych zielonych skwerach w rejonie ul. Chlebowej, ul. Rybianka, ul. Felińskiego oraz pasach zieleni wzdłuż al. 29 Listopada w miejscach nie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Podstawowym celem realizacji tej inwestycji jest udrożnienie wyjazdu z Krakowa w kierunku północnym do gmin Michałowice i Zielonki, a także w kierunku Warszawy.