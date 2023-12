Aleja 29 Listopada jednak nie zostanie otwarta przed Bożym Narodzeniem. To zła informacja dla kierowców. Dobra jest taka, że od piątku będą mogli korzystać z Trasy Wolbromskiej.

/ Jacek Skóra / RMF24

Głównym powodem jest to, że do świąt nie uda nam się zabezpieczyć docelowej nawierzchni dróg rowerowych i chodników przy al. 29 Listopada. W wielu miejscach te prace są wciąż prowadzone - mówi dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Łukasz Szewczyk.

Nie udało nam się uzyskać od wykonawcy zapewnienia, że gotowe będą chodniki i przejścia dla pieszych, co jest konieczne ze względów bezpieczeństwa, dlatego nie zdecydowaliśmy się na udostępnienie tej ulicy, by nie zachęcać pieszych do przechodzenia w niedozwolonych miejscach - podkreślił wiceprezydent Andrzej Kulig.

Ta inwestycja musi być zakończona, łącznie z rozliczeniem dofinansowanie do końca roku.

Na początku grudnia Zarząd Inwestycji Miejskich wystąpił do nadzoru budowlanego o pozwolenie na użytkowanie Trasy Wolbromskiej - zachodniej obwodnicy Zielonek i taką zgodę uzyskał.

Zakładamy otwarcie tej trasy w piątek po południu - poinformował Łukasz Szewczyk.

Krakowski odcinek Trasy Wolbromskiej rozpoczyna się on w rejonie ul. Pachońskiego, gdzie łączy się linią tramwajową do Górki Narodowej. W ramach zadania powstał około kilometrowy odcinek nowej drogi do granicy miasta z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

Rozbudowana na długości około 200 metrach została ul. Glogera. W ramach zadania powstał wiadukt nad torami kolejowymi oraz przejście podziemne umożliwiające ruch pieszy i rowerowy.