„To wielki sukces niemal 500 tys. Polaków, którzy swoim podpisem poparli projekt obywatelski; dziękujemy za każdy podpis” - napisali w mediach społecznościowych politycy koalicji rządzącej po decyzji prezydenta o podpisaniu ustawy o finansowaniu procedury in vitro.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt nowelizacji został skierowany do Sejmu jako obywatelski. Zgodnie z uchwaloną ustawą, minister zdrowia opracuje, wdroży, zrealizuje i sfinansuje program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. W ustawie określono, że minimalna wysokość środków przeznaczonych rocznie na in vitro to nie mniej niż 500 mln zł.

Do podpisu pod ustawą w mediach społecznościowych odnieśli się politycy koalicji rządzącej: "Prezydent Duda podpisał ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. To wielki sukces niemal 500 tys. Polaków, którzy swoim podpisem poparli projekt. Gratulacje dla inicjatorów i wszystkich, dzięki którym to mogło się ziścić! In vitro to szczęście!" - napisała we wpisie na platformie X (Twitterze) marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Obywatelski projekt ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa przegłosowany i podpisany. To szansa na szczęście dla tysięcy polskich rodzin! Krok po kroku realizujemy nasze zobowiązania" - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"’Tak dla in vitro’ podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Bardzo się cieszę! Wspaniały sukces projektu obywatelskiego prowadzonego przez Agnieszkę Pomaskę, Małgorzatę Rozenek-Majdan i wiele innych. Plus blisko 500 tys. podpisów. Od 1 czerwca 2024 ruszy rządowy program" - podkreśliła minister edukacji Barbara Nowacka.

Jedna z inicjatorek projektu, posłanka KO Agnieszka Pomaska napisała: "To sukces wszystkich, którzy wierzyli, że presja społeczna ma sens, a szansę na dziecko powinien mieć każdy, bez względu na stan finansów. Dziękujemy za każdy podpis pod tym Obywatelskim Projektem i Wasze wsparcie!

"Prezydent podpisał ustawę o refundacji in vitro z budżetu państwa. Czas na - co najmniej! - dekryminalizację aborcji" - dodała wicemarszałek Sejmu Magdalena Biejat z Lewicy.