Około 50 Ocalałych bierze udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau – relacjonuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Główna ceremonia rozpocznie się o godzinie 16:00 w ogromnym namiocie ustawionym przed byłym obozem Auschwitz II-Birkenau. Głos będzie należał do Ocalałych, politycy nie będą przemawiać.

Byli więźniowie Auschwitz pod Ścianą Straceń. / Jarek Praszkiewicz / PAP

Transmisja z uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz:

Wideo youtube

14:43

Król Karol III odwiedził w poniedziałek Centrum Społeczności Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu, by spotkać się z ocalałymi z Holokaustu: Zofią Radzikowską, Bernardem Offenem i Ryszardem Orowskim, którego Karol, jako Książę Walii, poznał 23 lata temu podczas swojej drugiej wizyty w Polsce. Król weźmie udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz.

Król Wielkiej Brytanii Karol III podczas spotkania z ocalałymi w siedzibie Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. / Darek Delmanowicz / PAP

Monarcha zauważył, że niestety liczba osób, które przetrwały Holokaust spada wraz z upływem czasu. Odpowiedzialność pamięci spoczywa zatem o wiele bardziej na naszych ramionach i na ramionach pokoleń, które jeszcze się nie narodziły. Sama pamięć o potwornościach przeszłości pozostaje bardzo ważną odpowiedzialnością, utrzymując ją informujemy naszą teraźniejszość i kształtujemy naszą przyszłość - powiedział Karol III.

Tutaj, w Krakowie, z popiołów Holokaustu społeczność żydowska odrodziła się, i nie ma lepszego symbolu tego odrodzenia niż Centrum Społeczności Żydowskiej, w którym zgromadziliśmy się dzisiaj - dodał.

14:40

Przed południem Ocalali wraz z Prezydentem RP Andrzejem Dudą wspólnie oddali hołd ofiarom, składając wieńce i znicze przy Ścianie Straceń na dziedzińcu bloku 11 w były niemieckim obozie Auschwitz I. W tym miejscu w czasie istnienia obozu Niemcy rozstrzelali wiele tysięcy osób, głównie Polaków.

Polacy są strażnikami pamięci o takich miejscach jak były obóz Auschwitz, by ta pamięć nie zginęła, a przez nią świat nie pozwolił na to, by doszło do katastrofy ludzkości - podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda oraz dyrektor Muzeum obozu w Auschwitz dr Piotr Cywiński podczas uroczystości przed Ścianą Śmierci na terenie byłego obozu Auschwitz. / Jarek Praszkiewicz / PAP

14:30

To najważniejsi goście dzisiejszych uroczystości, które trwają od rana.

Główna ceremonia rozpocznie się o godz. 16:00. Odbędzie się w specjalnym namiocie, który został ustawiony przed bramą główną do byłego obozu w taki sposób, że większość tej historycznej bramy znalazła się pod nim - relacjonuje reporterka RMF FM.

W uroczystościach wezmą udział delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych, ale politycy nie będą przemawiać. Głos będzie należał do tych, którzy przeżyli tu piekło.

Ocalali wygłoszą główne przemówienia. To będzie kluczowe wydarzenie uroczystości.

Po byłych więźniach - w imieniu darczyńców Muzeum Auschwitz - przemówi Ronald Lauder, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów. Głos zabierze też dyrektor oświęcimskiej placówki Piotr Cywiński.

Finałem ceremonii będą modlitwy duchownych różnych religii i wyznań. Zmówią między innymi kadisz oraz Psalm 42. Wydarzenie zwieńczy hołd złożony ofiarom przez ocalałych oraz szefów delegacji państwowych. Uczynią to przy ustawionym w miejscu celebry starym wagonie kolejowym, dokładnie takim, w jakich Niemcy deportowali Żydów na Zagładę.

