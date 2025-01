Po tymczasowej przeprowadzce do Monachium, Michael razem z kilkoma innymi członkami swojej rodziny udał się do Stanów Zjednoczonych. Miałem 10 lat. Pracowałem w aptece za 25 centów za godzinę. Później pracowałem m.in. jako pomocnik kelnera, kelner główny i chodziłem do szkoły. Otrzymałem obywatelstwo amerykańskie, gdy miałem 17 lat. Był to jeden z najdumniejszych momentów w moim życiu, ponieważ do tej pory nie należałem nigdzie, a obywatelstwo amerykańskie dało mi poczucie, że należę do czegoś wielkiego - podkreśla.

Na University of Iowa zdobył dyplom z farmakologii. Tam też poznał swoją żonę.

"Kiedy jadę zatłoczonym metrem, przypomina mi to podróż bydlęcym wagonem do obozu"

Przez lata Michael nie opowiadał o swojej historii. Pewnego dnia, podczas poszukiwań filmu z 1945 roku, na którym został uwieczniony, wraz z córką natknęli się na różne strony, gdzie ludzie negowali Holokaust. Mówili, że obozy nigdy nie istniały lub że nie były takie złe, ponieważ na zrobionych zdjęciach nie widzieli nas jako niedożywionych - podkreśla mężczyzna.

Do dziś na jego talerzu nie pozostaje nawet okruszek, na pamiątkę tamtych dni. Kiedy jadę zatłoczonym metrem, przypomina mi to podróż bydlęcym wagonem do obozu - tłumaczy.

Widząc, że wielu Ocalałych umiera, Michael postanowił upublicznić swoją historię - historię więźnia B1148.

Michael obawia się, że coś takiego jak Holocaust może się powtórzyć. Ludzie są ludźmi, a na tym świecie są dyktatorzy. Jeśli potrzebują kozła ofiarnego, znajdą go. I jestem bardzo zaniepokojony badaniem z 2018 roku, które wykazało, że dwie trzecie Amerykanów w wieku od 18 do 34 lat nie wiedziało, czym jest Auschwitz. Jedynym sposobem na powstrzymanie podziałów na tym świecie jest pamiętanie o tym, co się wydarzyło i uświadomienie sobie, że wszyscy jesteśmy w tym razem - pisze mężczyzna.

Przed wojną z Hitlerem widzieliśmy wiele komentarzy i żartów o Żydach. Stopniowo przerodziły się one w Hitlera i nazizm. To samo dzieje się teraz. Holocaust nie zaczął się od palenia ciał - mówił w 2023 roku w rozmowie z uczniami Helen A. Dolan Center Theater.