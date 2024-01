Zarzut usiłowania zabójstwa trzech policjantów usłyszał mężczyzna, który w poniedziałek obrzucił koktajlami Mołotowa posterunek policji w Mircu w Świętokrzyskiem - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

Posterunek policji w Mircu / Wojtek Jargiło / PAP

59-latek został przesłuchany w szpitalu, do którego trafił postrzelony przez funkcjonariuszy.

Agresywny mężczyzna w poniedziałek przyszedł na posterunek policji, gdzie wszczął awanturę. Po wyjściu z budynku rozlał na zewnątrz substancję, którą podpalił, następnie rzucał koktajlami Mołotowa.

Policjanci po ugaszeniu pożaru zaczęli gonić napastnika. Mężczyzna groził im, że rzuci w nich kolejnymi butelkami z łatwopalną cieczą. Wtedy oddali strzały ostrzegawcze, a następnie postrzelili go w nogi - trzy kule trafiły go w łydki i w stopę. 59-latek trafił do szpitala. W trakcie zdarzenia był trzeźwy.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa trzech funkcjonariuszy połączone z czynną napaścią na nich, a także ze zniszczeniem mienia. Grozi mu dożywocie. Na trzy miesiące trafił do aresztu.

Śledczy nie ujawniają powodów jego zachowania.