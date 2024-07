Budowa kolejnego odcinka drogi ekspresowej S74 od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa rozpocznie się w przyszłym roku - poinformował GDDKiA w Kielcach. Nową drogą będzie można pojechać w 2027 roku. Koszt inwestycji to około 1 mld złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Józef Polewka / RMF FM

Złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S74 od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa. Wydanie decyzji przez wojewodę świętokrzyskiego pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych - poinformowała Małgorzata Pawelec-Buras rzeczniczka kieleckiego oddziału GDDKiA.



Umowa na realizację inwestycji w systemie "Projektuj i buduj" podpisana została we wrześniu 2023 roku. Zakończony już został etap prac projektowych. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na przyszły rok. Potrwają one do 2027 roku, a koszt inwestycji wyniesie około 1 mld zł.





Odcinek S74 od granicy województw do Mniowa będzie miał ok. 27,5 km i połączy się z fragmentem realizowanej obecnie drogi ekspresowej od Mniowa do węzła Kielce Zachód. Inwestycja na terenie powiatów koneckiego i kieleckiego obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej poprowadzonej częściowo po nowym śladzie m.in. jako obwodnica miejscowości Smyków. Planowana jest budowa trzech węzłów drogowych zapewniających połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym (Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków).



Powstanie także ponad trzydzieści obiektów inżynierskich, w tym m.in. 12 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej nad przejściami dla zwierząt dużych i średnich, przejście górne dla zwierząt średnich, sześć mostów zintegrowanych z przejściami dla zwierząt, a także 10 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i w ciągach dróg poprzecznych - podkreśliła Pawelec-Buras.



W Rudzie Malenieckiej wybudowany zostanie nowy obwód utrzymania drogowego, a w miejscowościach Koliszowy, Jacentów i Lisie Jamy zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych.



Aktualnie trwa realizacja sześciu odcinków S74 w województwie świętokrzyskim o łącznej długości ok. 104 km. Wszystkie w systemie "Projektuj i buduj". Ekspresowa trasa skomunikuje województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Będzie stanowić także połączenie pomiędzy węzłami autostrad A1, A2 a realizowaną trasą S19 Via Carpatia.