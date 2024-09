Nowoczesny kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar został uroczyście otwarty w Kielcach. Inwestycja, która objęła m.in. zakup aparatury badawczej, kosztowała ponad 240 mln zł.

Fragment laboratorium Głównego Urzędu Miar w Kielcach / Łukasz Gągulski / PAP

Naukowcy będą mieli warunki do realizacji "najbardziej ambitnych zadań"

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar wybudowano przy ulicy Wrzosowej w Kielcach. Na zboczu góry Hałasa powstało osiem budynków, w tym laboratoria:

akustyki i drgań,

czasu i częstotliwości,

laboratorium długości,

masy,

termometrii,

metrologii interdyscyplinarnej,

Wybudowano także budynki warsztatów oraz magazyn materiałów łatwopalnych.



W kampusie powstały m.in. dwie komory akustyczne, gdzie będzie można badać np. mikrofony, głośniki czy sprzęt bhp do ochrony przed hałasem. Aby osiągnąć maksymalne wyciszenie, betonowa podstawa pomieszczenia została ustawiona na specjalnych postumentach, sprężynach i matach, które mają niwelować ewentualne drgania z otoczenia.

Przygotowano także ponad 70-metrowy tunel, w którym planowane są np. testy prędkości, z jaką poruszają się drony. Z kolei laboratorium czasu i częstotliwości będzie służyć tym sektorom gospodarki w Polsce, które wymagają precyzyjnego, wiarygodnego i niezawodnie odmierzanego czasu (z dokładnością przynajmniej do milisekund), m.in. sektorom energetyki, telekomunikacji, teleinformatyki, systemów IT, bankowości i finansów.

Nowoczesne zaplecze laboratoryjne ma służyć realizacji najbardziej ambitnych wyzwań, przed którymi staje współczesna metrologia w wymiarze zarówno naukowym, jaki i tym, które nierozerwalnie związany jest z potrzebami otoczenia gospodarczego i społecznego - powiedział podczas otwarcia prezes Głównego Urzędu Miar Jacek Semaniak.

Dodał, że miejsce, w którym powstał kampus, "bardzo ciekawe pod względem architektonicznym" jest wyjątkowe.

Ze względu na oryginalność rozwiązań zapewniających wyjątkowe warunki pomiarów w pomieszczeniach laboratoryjnych, bardzo ważne z punktu widzenia wyzwań współczesnej metrologii. Wysokiej klasa aparatura, wraz z kompetencjami zatrudnionych tutaj osób, będzie czynić to miejsce wyjątkowym w wymiarze krajowym i międzynarodowym - mówił Semaniak.

Lokalna inwestycja przykładem szerszej współpracy

Dyrektor Międzynarodowego Biura Miar (BIPM) Martin Milton podkreślił, że kielecki kampus "z pewnością odegra ważną rolę w pracach badawczych Głównego Urzędu Miar". To przedsięwzięcie pokazuje, jakie korzyści przynosi szeroka współpraca na polu badań metrologicznych i jakie mogą być efekty współpracy Głównego Urzędu Miar z uczelniami - zaznaczył Milton.

Przypomniał, że 12 maja 1925 roku Polska przystąpiła do Konwencji Metrycznej. Dodał, że od tego czasu Główny Urząd Miar w Polsce "wniósł znaczący wkład w prace Międzynarodowego Biura Miar".

Oczywiście muszę tutaj wspomnieć o wkładzie polskich naukowców w prace BIPM. Wśród nich była Maria Skłodowska-Curie, która ogromnie wspierała działalność i prace Międzynarodowego Biura Miar - powiedział Milton. Dodał, że okazją do przypomnienia i uhonorowania tego dorobku będzie przypadająca w maju przyszłego roku 100. rocznica przystąpienia Polski do Konwencji Metrycznej.

Minister: Powstanie kampusu przyczyni się na pewno do rozwoju miasta i regionu

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maria Mrówczyńska zaznaczyła, że "Główny Urząd Miar jest instytucją, która ma ogromny potencjał badawczo-rozwojowy w zakresie metrologii". Tej metrologii, która kierowana jest do otoczenia społeczno-gospodarczego, ale też do każdego z nas: w automatyce, elektronice, mechanice, jak również medycynie, ekologii, transporcie czy logistyce. Powstanie kampusu przyczyni się na pewno do rozwoju miasta i regionu - mówiła Mrówczyńska.

Jan Strzeżek, szef gabinetu politycznego ministra rozwoju i technologii powiedział, że Główny Urząd Miar jest jedną z kluczowych instytucji nadzorowanych przez resort. Mam nadzieję, że to miejsce będzie impulsem do tego, aby jeszcze bardziej podbudzić województwo świętokrzyskie. Będzie także miejscem, gdzie nauka łączy się z biznesem, czyli zrealizuje kluczowy priorytet Ministerstwa Rozwoju i Technologii - zaznaczył.

Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna ocenił, że powstanie kampusu to ogromna szansa na to, aby młodzi ludzie kończący kieleckie uczelnie nie musieli wyjeżdżać do innych zakątków kraju w poszukiwaniu ciekawej, dobrze płatnej pracy, tylko z Kielcami i regionem wiązali swoje plany zawodowe.

Marszałek woj. świętokrzyskiego Renata Janik powiedziała, że powstanie kampusu to "nowy rozdział w historii miasta i regionu, a Kielce stały się "ważnym miejscem na światowej mapie metrologii".

Prezydent Kielc Agata Wojda zaznaczyła, że laboratoria Głównego Urzędu Miar to nie tylko prestiż dla miasta, ale również "możliwość ściągnięcia tutaj dużej przedsiębiorczości i realizacji naukowych celów". Dodała, że inwestycja powstała dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób i "współpracy ponad politycznymi podziałami".

Koszt pierwszego etapu budowy kampusu, łącznie z zakupem aparatury badawczej, wyniósł ponad 240 mln zł.