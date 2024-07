Nowe oczka wodne, drewniane kładki, tarasy, nowe miejsca do odpoczynku i uprawiania sportów powstaną w parku Dolina Silnicy w Kielcach. Miasto otrzymało ponad 24 mln zł dofinansowania na rewitalizacę parku.

fot. EBE Studio Pracownia Architektoniczna Edyta Banachowska / UM Kielce / Materiały prasowe

Prezydent Kielc Agata Wojda poinformowała, że miasto pozyskało ponad 24 mln zł unijnego dofinansowania na rewitalizację parku Dolina Silnicy. Projekt zakłada m.in. remont chodników i dróg rowerowych, placu zabaw, zaaranżowanie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku, powstanie tarasów widokowych i drewnianych kładek oraz aranżację zieleni. Nowy wygląd zyskają tereny wzdłuż rzeki Silnicy od alei IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej.



Wkrótce rozpoczniemy konsultacje społeczne. Na podstawie dotychczasowych rozmów i spotkań stworzyliśmy podstawowe założenia tej realizacji - poinformowała prezydent Kielc Agata Wojda.



Po wschodniej stronie rzeki planowana jest budowa nowej ścieżki dla pieszych z drewnianych podestów, które będą nisko zawieszone nad terenem. Dzięki temu zachowany ma zostać naturalny charakter parku.



Powstaną też nowe miejsca do odpoczynku, w tym drewniane tarasy i strefy rekreacyjne przy kładkach. Projekt zakłada też stworzenie przestrzeni do organizacji imprez plenerowych i miejsca spotkań wyposażonych w stoliki, leżaki i hamaki. W Dolinie Silnicy pojawić się też mają miejsca dla food trucków, boiska do siatkówki i badmintona, ścieżki edukacyjna i sensoryczna.



Rewitalizacja Doliny Silnicy przewiduje nowe nasadzenia i aranżacje zieleni, dostosowane do podmokłego charakteru miejsca. Na terenach zalewowych przy rzece przywrócone zostaną trawiaste nabrzeża i łąki i posadzone rośliny, które pomagają oczyszczać wodę. Powstaną suche zbiorniki, oczka wodne i ogrody deszczowe, które mają pomóc magazynować wodę podczas opadów deszczu. Teren parku będzie monitorowany.



Jesteśmy teraz na etapie kompletowania dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie. Po podpisaniu umowy przejdziemy do realizacji projektu - dodała Wojda.



Przewidywany koszt rewitalizacji wynosi około 31 mln zł. Prace budowlane mają się rozpocząć się w trzecim kwartale 2025 r. i zakończyć w pierwszym kwartale 2027.