11,8 mln km - dokładnie tyle przejechali użytkownicy rowerów miejskich w Białymstoku w ciągu 10 lat. Rekordzistka korzystająca z BiKeRa wypożyczyła rower już 3,2 tys. razy.

BiKeR fot. Michał Zieliński/PAP / PAP / PAP

Pani Alina, rekordzistka, korzysta z BiKeRa od 2015 roku. W tym czasie wypożyczała rower blisko 3,2 tys. razy. W czwartek (6 czerwca), podczas konferencji prasowej, otrzymała pamiątkową, żółtą koszulkę (w kolarstwie to kolor koszulki lidera) oraz voucher na bezpłatne korzystanie z rowerów w mieście do końca przyszłego sezonu. Sama pani Alina przyznała, że jeździ dużo, głównie do pracy. Lubię wypożyczać, ale też kieruję się pragmatyzmem, do jeżdżenia do pracy, przy przejazdach na różne imprezy kulturalne czy do sklepu - mówiła obecnym na konferencji dziennikarzom.

Tandemy i rowerki dziecięce

Działający od 2014 roku system działa w Białymstoku oraz gminach: Juchnowiec, Choroszcz, Supraśl i Wasilków. W granicach miasta użytkownicy mają do dyspozycji 550 rowerów na 55 stacjach. 80 dodatkowych rowerów znaleźć można w stacjach podmiejskich. Oprócz standardowych rowerów są też tandemy, rowery z fotelikami do przewożenia dzieci i rowerki dziecięce.

Ten rower nadaje miastu takiej wielkomiejskości - mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Sezon BiKeRa trwa od początku kwietnia do końca października. W ubiegłym sezonie rowery wypożyczono ponad 450,7 tys. razy, a do społeczności BiKeRa dołączyło ponad 10,7 tys. nowych użytkowników. Aby korzystać z roweru, trzeba się zarejestrować w systemie i zapłacić opłatę wstępną 20 zł (10 zł bezzwrotnej opłaty i 10 zł do wykorzystania na przejazdy).

Za darmo przez 25 minut

Wszyscy użytkownicy mogą za darmo korzystać z roweru przez pierwszych 25 minut. Czas jazdy do pełnej godziny kosztuje złotówkę, druga godzina to 3 zł, a kolejne - 5 zł. Wypożyczenie jednośladu możliwe jest za pomocą aplikacji mobilnej i karty zbliżeniowej (np. miejskiej lub bankomatowej). W Białymstoku jest obecnie prawie 170 km dróg rowerowych.