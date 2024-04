"Co cieszy? Systematyczne odrabianie strat: w 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj - dwa. Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach" - napisał na platformie X premier Donald Tusk. "Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!" - kontynuował. Wiadomo, że Rafał Trzaskowski pozostanie prezydentem Warszawy. Z sondażu Ipsos dla trzech telewizji wynika, że wiceprzewodniczący PO wygrał wybory w pierwszej turze z wynikiem 59,8 procent głosów. Kandydat PiS Tobiasz Bocheński dostał 18,5 procent głosów. Drugiej tury nie będzie też w Gdańsku - wygrała prezydent Aleksandra Dulkiewicz i Katowicach, gdzie w pierwszej rundzie triumfował obecny prezydent Marcin Krupa. 21 kwietnia do urn ponownie pójdą między innymi mieszkańcy Krakowa, Wrocławia i Rzeszowa. W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskał 33,7 procent., Koalicja Obywatelska - 31,9 procent głosów. KO wygrała wybory do sejmików w 10 województwach, a PiS w 6. Trzecia Droga dostała 13,5 procent głosów poparcia. Powyborczy poniedziałek relacjonujemy dla was w raporcie dnia. Tu znajdziecie najważniejsze informacje, najświeższe wyniki oraz komentarze do niedzielnych wyborów samorządowych.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : / RMF FM Frekwencja w wyborach samorządowych przekroczyła 51 proc., w głosowaniu do sejmików najwięcej głosów zdobyło PiS; ale KO wygrała w 10 województwach; w Warszawie, Gdańsku, Katowicach prezydenci są znani już po pierwszej turze - wskazują sondażowe wyniki. *** TU ZNAJDZIECIE NASZĄ NIEDZIELNĄ RELACJĘ MINUTA PO MINUCIE Z WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2024 07:28 Urzędujący od 2002 r. prezydent Krosna (Podkarpackie) startujący z własnego komitetu 66-letni Piotr Przytocki, został wybrany na kolejną kadencję. Zdobył 58,42 proc. głosów - wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW. 07:20 Szymon Michałek zdobył w Chorzowie 54,67 proc. głosów - podało PKW w poniedziałek rano. Zwyciężył w pierwszej turze z poparciem 19 572 mieszkańców i został nowym prezydentem miasta. 07:19 Urzędujący prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz wygrał wybory na prezydenta tego miasta. Należący do Nowej Lewicy samorządowiec uzyskał 62,60 proc. poparcia. 07:18 Sława Umińska-Kajdan przez kolejną kadencję będzie pełniła funkcję prezydenta Piekar Śląskich; zwyciężyła już w pierwszej turze wyborów, uzyskując 52 proc. głosów i pokonując dwóch innych kandydatów - wynika z danych PKW ze wszystkich obwodów głosowania. 07:16 Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zawalczy w drugiej turze o trzecią kadencją. Według wstępnych wyników zdobył on 44,6 proc. głosów. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zmierzy się z kandydatem Zjednoczonej Prawicy Zbigniewem Czerwińskim, który według wstępnych wyników uzyskał 18,1 proc. głosów. W porównaniu z poprzednimi wyborami, które zakończyły się w Poznaniu już w pierwszej turze, Jacek Jaśkowiak zdobył prawie 8 proc. mniej głosów. 07:14 Oficjalne wyniki z Rzeszowa. Do drugiej tury wchodzi Konrad Fijołek, który zebrał 37,91 proc. głosów oraz Waldemar Szumny z wynikiem 24,23 proc. 07:13 Są już oficjalne wyniki w głosowaniu na prezydenta Białegostoku. Wygrał wspierany przez Koalicję Obywatelską Tadeusz Truskolaski, dla którego będzie to piąta kadencja. Na Tadeusza Truskolaskiego zagłosowało ponad 53 procent wyborców. Drugi był Henryk Dębowski z Prawa i Sprawiedliwości, który uzyskał prawie 33,5 proc. Tadeusz Truskolaski powiedział reporterowi RMF FM, że jest zadowolony z wyniku. Rządzi on nieprzerwanie Białymstokiem od 2006 roku. 07:07 W niektórych miastach głosy zostały już podliczone. W Białymstoku, Łomży, Lublinie, Krośnie czy Skierniewicach - m.in. w tych miastach wybory rozstrzygnęły się w pierwszej turze. Druga tura na pewno odbędzie się w Suwałkach, skąd mamy już pełne dane. Czesław Renkiewicz z komitetu Razem dla Suwałk zmierzy się z kandydatem PiS Jackiem Juszkiewiczem. Po raz drugi zagłosują też mieszkańcy Siedlec, Tarnowa czy Tarnobrzega. Ciekawa walka zapowiada się we Włocławku, gdzie na prezydenta miasta kandyduje obecny wiceminister rozwoju i technologii, Krzysztof Kukucki z Lewicy i uzyskał dobry wynik 41,4 proc i stanie w szranki z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Markiem Wojtkowskim, który zdobył niemal 30 proc głosów. Podobnie koalicyjna walka zapowiada się we Wrocławiu - tu oficjalnych danych jeszcze nie mamy, ale z sondaży wiemy już, że dotychczasowy prezydent Jacek Sutryk z ponad 40-procentowym poparciem w drugiej turze powalczy z Izabelą Bodnar z Trzeciej Drogi, na którą zagłosowało ponad 31 proc. wyborców. Czekamy jeszcze na dane z wielu większych miast, jak Kraków czy Poznań, które nie spłynęły, a tam również spodziewamy się drugiej tury. Zobacz również: Oni wygrali wybory na prezydentów miast w pierwszej turze 07:01 Oficjalne wyniki ma już Lublin. Bez II tury wygrywa Krzysztof Żuk z wynikiem 57,49 proc. głosów. Zobacz również: Oficjalne wyniki z Lublina. Wygrał Krzysztof Żuk 06:50 W Warszawie do godz. 6. obwodowe komisje wyborcze wprowadziły już ok. 90 proc. protokołów z głosowania, a miejska komisja wyborcza zatwierdziła ok. 25 proc. - przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w m.st. Warszawy Rafał Wagner. Podkreślił, że proces przebiega bardzo sprawnie. 06:48 II tura wyborów odbędzie się we Wrocławiu. Według wstępnych danych ubiegający się o reelekcję prezydent Jacek Sutryk zdobył 38,9 proc. głosów. Drugi najlepszy wynik odnotowała kandydatka Trzeciej Drogi Izabela Bodnar. Teraz we Wrocławiu rozpocznie się jeszcze bardziej zażarta walka o głosy. Urzędujący prezydent Jacek Sutryk nie miał tego problemu w poprzednich wyborach, bo wtedy zwyciężył już w I turze. Obecną kampanię podsumował jako pełną wyzwań, a swoją kontrkandydatkę zaprosił do wspólnych rozmów i ma nadzieję, że odbędą się one w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Zmiana, o którą walczymy, jest możliwa - powiedziała z kolei po ogłoszeniu wyników Izabela Bodnar. 06:46 "Co cieszy? Systematyczne odrabianie strat: w 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj - dwa. Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach" - napisał na platformie X premier Donald Tusk. "Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!" - kontynuował. 06:42 W drugiej turze wyborów prezydenckich w Poznaniu obecny prezydent Jacek Jaśkowiak (KO) zmierzy się ze Zbigniewem Czerwińskim reprezentującym KWW Zjednoczona Prawica - Poznań. Zobacz również: Wybory samorządowe 2024. Będzie druga tura w Poznaniu 06:41 Waldemar Socha, od 1998 roku pełniący funkcję prezydenta 60-tysięcznych Żor na Śląsku, pozostanie prezydentem tego miasta w kolejnej, pięcioletniej kadencji. W niedzielnych wyborach poparło go blisko 55 proc. głosujących. 06:39 W Lublinie bez II tury wygrywa Krzysztof Żuk, który rządzi miastem od 2010 roku. Komitet Żuka, według nieoficjalnych danych, zdobywa większość w radzie miasta. W wyborach do sejmiku wygrywa PiS. W Chełmie wygrywa Jakub Banaszek, w Białej Podlaskiej prowadzi Michał Litwiniuk.

06:31 Łódź i nieoficjalne dane w wyborach na prezydenta miasta po przeliczeniu głosów z 10 procent obwodów: w I turze wygrywa dotychczasowa prezydent Hanna Zdanowska z ponad 60-procentowym poparciem. W innych miastach woj. łódzkiego już wiadomo, że Pabianicach nadal będzie rządził Grzegorz Mackiewicz, a w Skierniewicach na trzecią kadencję został wybrany prezydent Krzysztof Jażdżyk. II tura będzie konieczna między innymi w Piotrkowie. W sejmiku województwa łódzkiego wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, ale KO i Trzecia droga będą w stanie utworzyć stabilną większość. Zobacz również: Nieoficjalnie: Hanna Zdanowska zdeklasowała rywali 06:20 W Krakowie będzie II tura, w której o fotel prezydenta, który po 22 latach opuszcza Jacek Majchrowski, zmierzą się kandydat PO Aleksander Miszalski i Łukasz Gibała, który przez dwa lata był przewodniczącym krakowskich struktur PO, teraz startował jako kandydat bezpartyjny z własnego komitetu. W sondażu IPSOS pierwsze starcie zaskakująco wygrał Miszalski, procentowo 39 do 28. 06:17 II tury głosowania na pewno nie będzie w Warszawie. Urzędujący prezydent Rafał Trzaskowski zdeklasował rywali, zdobywając, według danych Ipsos, niemal 60 proc. głosów. To nieznacznie lepszy wynik niż ten, który prezydent Warszawy uzyskał w poprzednich wyborach samorządowych. Wtedy głosowało na niego niecałe 57 proc. warszawiaków. W tym roku żaden z jego kontrkandydatów nie przekroczył wyniku 20 procent głosów. Dwoje kontrkandydatów Trzaskowskiego, którzy znaleźli się na podium, to Tobiasz Bocheński z PiS z wynikiem 18,5 proc. oraz Magdalena Biejat z Lewicy z wynikiem 15,8 proc. 06:13 Głosowanie w jednym z lokali wyborczych w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP Ostatnie dane, jakie podała PKW, pochodzą z godziny 17:00. To frekwencja na poziomie ponad 39 proc., to o 2 punkty procentowe mniej niż w poprzednich wyborach samorządowych oraz zdecydowanie mniej, bo o 18 punktów procentowych w porównaniu z wyborami parlamentarnymi z października. Jeszcze o godzinie 23:00 PKW przekazała, że nie było poważnych incydentów zakłócających głosowanie, które zakończyło się punktualnie o godzinie 21:00. To co wiemy, to że koalicja rządząca powiększy swoją przewagę. Z sondażu exit poll od Ipsos wynika, że sama Koalicja Obywatelska wygrała w wyborach do 10 sejmików wojewódzkich, natomiast PiS w 6. To oznacza, że PiS stracił władze w 3 sejmikach, ale jeszcze nie wiemy, jakie będą możliwości koalicyjne, być może KO, Trzecia Droga i Lewica wezmą jeszcze więcej mandatów w sejmikach. Jeśli chodzi o wybory włodarzy miast, to po tych sondażowych wynikach wiemy, że w drugiej turze zagłosują mieszkańcy Wrocławia, Krakowa czy Poznania. Zobacz również: W tych miastach będzie druga tura wyborów

Oni wygrali wybory na prezydentów miast w pierwszej turze

Oficjalne wyniki z Lublina. Wygrał Krzysztof Żuk

Włodzimierz Czarzasty gościem Porannej rozmowy w RMF FM Joanna Potocka