"Mamy dziś wiadomość dnia - Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem demokratycznej Polski samorządowej, uzyskał kapitalny wynik" - powiedział premier Donald Tusk po opublikowaniu wyników sondażu Ipsos. "Dzisiaj mogę uroczyście to ogłosić w imieniu Polski demokratycznej, Polski wolnej, Polaków i Polek, którzy wierzą w swoje siły, że 15 października powtórzył się także w kwietniu" - mówił lider PO.

Tusk: Mamy dziś wiadomość dnia

Premier zabierając głos po przedstawieniu wyników sondażu exit poll podkreślił, że po czterech miesiącach od wygranych 15 października wyborów parlamentarnych - według niego bardzo trudnych - ma "najważniejszą wiadomość". Rafał Trzaskowski będzie prezydentem stolicy w kolejnej kadencji.

Mamy dziś wiadomość dnia - Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem demokratycznej Polski samorządowej, uzyskał kapitalny wynik - oświadczył premier.

Tusk: 15 października powtórzył się w kwietniu

Wiecie dlaczego wygraliśmy wybory 15 października? Wiecie dlaczego dzisiaj ta nadzieja jest jeszcze większa, że Polska będzie się zmieniała dokładnie w tę stronę, o jakiej marzyliśmy - Polskę szczęśliwą, ludzi odpowiedzialnych, ludzi, których każdy szanuje? Bo wiedzieliśmy, że będzie trudno. Nie wszyscy dawali nam takie stuprocentowe gwarancję, że po 15 października ta koalicja, która odegnała złe demony, że utrzymamy to poparcie, a nawet je zwiększymy w wyborach samorządowych - mówił premier.

Dzisiaj mogę uroczyście to ogłosić w imieniu Polski demokratycznej, Polski wolnej, Polaków i Polek, którzy wierzą w swoje siły, że 15 października powtórzył się także w kwietniu - podkreślił szef rządu.

Przyznał, że jest "naprawdę bardzo dumny z nas wszystkich, ze wszystkich Polek i Polaków".

Tusk: W miastach PiS poniósł spektakularną klęskę

To, że udało nam się odbić kolejne województwa, to że w miastach PiS, nasz główny oponent, poniósł spektakularną klęskę, to nie zmienia faktu, że dzisiaj widzimy, że ta droga nie będzie łatwa, także w przyszłości. Nic nie będzie łatwe - w świecie, w Europie i w Polsce - zaznaczył Tusk.

Dlatego z taką satysfakcją mogę dzisiaj powiedzieć, że na tej trudnej drodze mamy wielu liderów, wiele liderek - dodał.

Według sondażu exit pool, przeprowadzonego przez Ipsos, w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju uzyskali: PiS - 33,7 proc., KO - 31,9 proc., Trzecia Droga - 13,5 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 7,5 proc., Lewica - 6,8 proc.