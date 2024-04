Wybory samorządowe za nami. W niektórych miastach, jak np. w Warszawie czy Katowicach, faworyci zdeklasowali swoich rywali. Są jednak miasta, w których - by wyłonić prezydenta - konieczna będzie druga tura. To między innymi Kraków i Wrocław.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ma odbyć się w niedzielę 21 kwietnia.

Kraków

Kraków to największe polskie miasto, w którym do wyłonienia jego gospodarza będzie potrzebna druga tura wyborów.

Jak wynika z sondażu Ipsos przeprowadzonego dla Polsatu, TVN i TVP, w pierwszej turze najlepszy wynik uzyskał poseł Platformy Obywatelskiej Aleksander Miszalski z KKW Koalicja Obywatelska, zdobywając 39,4 proc. głosów. Drugie miejsce zajął Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały - Kraków Dla Mieszkańców), który uzyskał 28,4 proc. głosów.

To spore zaskoczenie, bo w sondażach zdecydowanie wygrywał Łukasz Gibała. Kandydat zapowiedział, że już od wczesnych godzin porannych w poniedziałek wyrusza na ulice stolicy Małopolski, by przekonywać do siebie mieszkańców.

Według sondażu, frekwencja w Krakowie wyniosła 50,1 proc.

O urząd prezydenta Krakowa w pierwszej turze ubiegało się siedmiu kandydatów, choć na kartach do głosowania widniało dziewięć nazwisk. Stało się tak, bo w ostatnich dniach kampanii z kandydowania zrezygnowali wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk i kandydat niezależny Stanisław Mazur, którzy swoje poparcie przekazali innym kandydatom.

Wrocław

Pierwsza tura wyborów nie przyniosła rozwiązania również we Wrocławiu. Tam urzędujący prezydent Jacek Sutryk - według sondażu Ipsos - uzyskał 38,9 proc. głosów. W drugiej turze wyborów zmierzy się z kandydatką Trzeciej Drogi Izabelą Bodnar, na którą zagłosowało 31,4 proc. uprawnionych do tego wrocławian.

Teraz we Wrocławiu rozpocznie się jeszcze bardziej zażarta walka o głosy. Jacek Sutryk nie miał tego problemu w poprzednich wyborach, bo wtedy zwyciężył już w pierwszej turze. Obecną kampanię podsumował jako pełną wyzwań, a swoją kontrkandydatkę zaprosił do wspólnych rozmów i ma nadzieję, że odbędą się one w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Według sondażu, frekwencja we Wrocławiu wyniosła 48,2 proc.

Poznań

21 kwietnia do urn ruszą też poznaniacy. W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się obecny prezydent Jacek Jaśkowiak (KO) i Zbigniew Czerwiński, który reprezentuje KWW Zjednoczona Prawica - Poznań - wynika z badania exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla telewizji WTK.

Według badania exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla telewizji WTK, Jacek Jaśkowiak zdobył 43,97 proc., a Zbigniew Czerwiński - 17,92 proc. głosów.

W poprzednich wyborach obecny prezydent wygrał w pierwszej turze. Obecne, wstępne wyniki tłumaczył m.in. zmęczeniem remontami trwającymi w Poznaniu.

Rzeszów

Z sondażu exit poll Ipsos wynika z kolei, że do drugiej tury wyborów w Rzeszowie przeszli: popierany m.in. przez PO urzędujący prezydent Konrad Fijołek, który uzyskał wynik 45,1 proc. oraz Jacek Strojny (KW Stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa), na którego zagłosowało 18,6 proc. wyborców.

Według sondażu, frekwencja w Rzeszowie wyniosła 50,4 proc.

Po ogłoszeniu sondażu exit poll Konrad Fijołek powiedział dziennikarzom, że nie czuje się rozczarowany, a raczej zmobilizowany.

Jacek Strojny podziękował mieszkańcom za głosy oddane "na ruch, który łączy a nie dzieli". Teraz walczymy o lepszy Rzeszów, o dynamiczny Rzeszów o społeczny Rzeszów, obywatelski, w którym to mieszkańcy mają głos - zaznaczył, komentując sondażowe wyniki.

Gdynia

Według nieoficjalnych wyników, druga tura będzie także w Gdyni. "Niestety beze mnie" - napisał w mediach społecznościowych ubiegający się o siódmą kadencję prezydent miast Wojciech Szczurek, który przyznaje się do wyborczej porażki po 26 latach rządzenia miastem.