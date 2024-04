Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF24 był Grzegorz Schetyna. Były lider PO był pytany, czy wynik wyborów samorządowych to ostrzeżenie dla rządzącej koalicji? „To jest sygnał, który pokazuje, że tylko zintegrowana, dobrze współpracująca ze sobą opozycja demokratyczna może tworzyć koalicje, które pokonają PiS” - powiedział. Senator przyznał, że cieszą go przede wszystkim wyniki wyborów do sejmików, bo one są „najbardziej reprezentatywne”. Polityk odniósł się też do wyborczego rezultatu Prawa i Sprawiedliwości.

Grzegorz Schetyna / Piotr Szydłowski / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Schetyna: PiS to przeciwnik, którego nie można lekceważyć Grzegorz Schetyna został zapytany także o niższą niż w przypadku wyborów parlamentarnych frekwencję. "Nie zawsze jest taka mobilizacja, nie zawsze jest tak wysoka frekwencja" - odpowiedział polityk. Czy jego zdaniem koalicja 15 października powinna pójść do wyborów samorządowych wspólnie? "Tak, uważam, że jeżeli chcieliśmy pokonać PiS w sejmikach w 100 proc., tzn. zabrać wszystkie sejmiki (...) to można to zrobić tylko przez pełną współpracę wszystkich ugrupowań demokratycznych (...) to jest wniosek, który wyciągamy z wyniku tych wyborów". Demobilizacja młodzieży i mieszkańcy wschodniej Polski Patrząc na najnowszą frekwencję, dlaczego nie udało się utrzymać zainteresowania wyborami? "Ostatnie wybory były niezwyczajne, jeśli chodzi o frekwencję, to było ponad 75 proc. To nie zawsze się zdarza (...) Nie przekonaliśmy skutecznie tych wszystkich naszych wyborców sprzed kilku miesięcy do tego, żeby znowu być przy urnach wyborczych w ostatnią niedzielę" - powiedział Schetyna. Polityk podkreślił wartość polityczną rządzącej koalicji i zapowiedział mobilizację przed kolejnymi wyborami. Wynik Trzeciej Drogi i Lewicy Piotr Salak zapytał swojego gościa również o to, czy Trzecia Droga i Lewica mogą czuć rozczarowanie z powodu osiągniętych rezultatów. "Wszystko zależy od efektu rozmów koalicyjnych (...) Budowanie koalicji, którą będą tworzyć większościowe wsparcie dla zarządów województw - to jest klucz" - oznajmił Grzegorz Schetyna. "PiS ciągle nie ma zdolności koalicyjnych, nie jest w stanie zbudować relacji partnerskich relacji z żadną partią - to jest nasz atut" - podsumował.

