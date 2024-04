W drugiej turze wyborów prezydenckich w Poznaniu obecny prezydent Jacek Jaśkowiak (KO) zmierzy się ze Zbigniewem Czerwińskim reprezentującym KWW Zjednoczona Prawica – Poznań - wynika z badania exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla telewizji WTK.

Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

Według badania Jacek Jaśkowiak osiągnął 43,97 proc., Zbigniew Czerwiński 17,92 proc. głosów. Trzecie miejsce zajął Przemysław Plewiński (Trzecia Droga) - 15,31 proc., na czwartym miejscu znalazła się Beata Urbańska (KKW Lewica) - 14,9 proc. głosów, na piątym Łukasz Garczewski (Społeczny Poznań) - 7,9 proc.



W poprzednich wyborach Jacek Jaśkowiak wygrał w pierwszej turze. Obecne, wstępne wyniki tłumaczył w niedzielę dziennikarzom m.in. zmęczeniem remontami trwającymi w Poznaniu.



Zrobiliśmy swoje, jesteśmy w dobrej formie, Poznań jest w dobrej formie, Poznań rozkwita. Rozumiem też mieszkańców, że są zmęczeni tymi remontami, że dla wielu z nich było to bardzo uciążliwe. W tych wyborach mieliśmy też Trzecią Drogę i ta Trzecia Droga zabierała bardziej nam, niż PiS-owi. To widać po wynikach - powiedział.



Jaśkowiak ocenił, że Zbigniew Czerwiński "zrobił bardzo solidną kampanię".



Ubolewam nad tym, że jeśli chodzi o PiS, to walczyliśmy z tym PiS-em przez osiem lat i widać, że musimy walczyć dalej. Obroniliśmy Polskę przed PiS-em i mam nadzieję, że obronimy również Poznań - powiedział.



Zbigniew Czerwiński podczas wieczoru wyborczego powiedział, że jeśli sondaże się potwierdzą, to poznaniacy po raz pierwszy od kilkunastu lat będą mieli szansę na realną zmianę. Ci wszyscy, których lekceważono, ci wszyscy, których nie słuchano, ci wszyscy którzy składali supliki, petycję i byli lekceważeni, których załatwiano z półobrotu mają szansę, że nastąpi zmiana. Mają szansę na to, że po raz pierwszy od ponad dwudziestu lat zmieni się obóz rządzący Poznaniem. Jeżeli te wyniki się potwierdzą, czeka nas mnóstwo pracy. Mam nadzieję, że wtedy wszyscy poznaniacy, którzy dzisiaj powiedzieli Jaśkowiakowi - mamy ciebie dość!



Czerwiński zapewnił, że poznaniacy w mieście kierowanym przez niego "będą żyli w mieście wolności, gdzie nikt nie będzie im narzucał politycznej poprawności": Nie będzie im mówił, czy ma mówić ministra/pani minister.



60-letni Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 r. O urząd prezydenta Poznania Jaśkowiak ubiega się po raz czwarty. W 2010 r. uzyskał, jako kandydat niezależny, ponad 7 proc. głosów. W 2014 r. jako kandydat PO pokonał w drugiej turze rządzącego miastem Ryszarda Grobelnego, zdobywając 59,1 proc. głosów. W 2018 r., ubiegając się o reelekcję z ramienia KO, wygrał wybory w pierwszej turze, zdobywając 127 125 głosów, czyli 55,9 proc. poparcia.



Zbigniew Czerwiński (PiS) ma 63 lata. To wieloletni radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jest absolwentem historii na UAM oraz rachunkowości na UEP w Poznaniu. Od roku 1989 jest przedsiębiorcą. Za działalność antysocjalistyczną od roku 1978 odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. W latach 1994-1998 był radnym miasta Poznania.