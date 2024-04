Nieoficjalne wyniki wskazują, że w Gdyni będzie potrzebna druga tura wyborów. Nie będzie w niej ubiegającego się o siódmą kadencję Wojciecha Szczurka, który w mediach społecznościowych przyznał się do wyborczej porażki po 26 latach rządzenia miastem.

Wojciech Szczurek / Piotr Matusewicz / PAP

Według nieoficjalnych wyników w Gdyni będzie druga tura wyborów. "Niestety beze mnie" - napisał w poniedziałek rano w mediach społecznościowych ubiegający się o reelekcję prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

"Przyjmuję to z pokorą, jestem wdzięczny za każdy oddany głos i gratuluję kontrkandydatom" - napisał na swoim profilu na Facebooku. Zaznaczył, że na podsumowania przyjdzie jeszcze czas.

"Jedno jest pewne: to było niezapomniane 26 lat i największy z możliwych zaszczytów. Wszystko, co robiłem, robiłem z myślą o Was - gdyniankach i gdynianach. Dziękuję. Kocham Gdynię" - podkreślił.

Wojciech Szczurek jest z wykształcenia prawnikiem. W 1989 roku współorganizował gdyński Komitet Obywatelski. Od 1990 związany z działalnością samorządową. W latach 1991-1998 był przewodniczącym gdyńskiej rady miasta, a od 1998 roku nieprzerwanie jest prezydentem Gdyni.

Kto w drugiej turze?

Państwowa Komisja Wyborcza do godz. 6:30 otrzymała dane z 94 na 118 (79,66 proc.) obwodów głosowania. Do tego czasu nie podano oficjalnych wyników głosowania na prezydenta Gdyni.

Nieoficjalnie w drugiej turze wyborów zmierza się Aleksandra Kosiorek z Federacji Gdyński Dialog i Tadeusz Szemiot z Platformy Obywatelskiej, którego poparło porozumienie wyborcze gdyńskiej PO, Koalicji Ruchów Miejskich, Nowej Lewicy, Razem i Zielonych.

O urząd prezydenta Gdyni ubiegali się jeszcze Marek Dudziński z Prawa i Sprawiedliwości oraz Przemysław Olczyk, który był popierany przez komitet "Konfederaci bezpartyjni Polska jest jedna dla Pomorza".