Kandydat republikanów na prezydenta USA Donald Trump uzyskał przewagę nad wiceprezydent i kandydatką Demokratów Kamalą Harris w sprawie tego, kto lepiej przeprowadzi kraj przez wojny na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Tak wynika z sondażu dziennika "Wall Street Journal".

/ Shutterstock

Sondaż dziennika "Wall Street Journal" wykazał podobne poparcie dla Harris i Trumpa w siedmiu stanach, które mogą zadecydować o wyniku listopadowych wyborów prezydenckich.

Badanie pokazało, że Harris ma marginalną przewagę dwóch punktów procentowych w Arizonie, Georgii i Michigan, Trump zyskuje z kolei sześć punktów przewagi w Nevadzie i jeden w Pensylwanii.

Oboje remisują w Karolinie Północnej i Wisconsin.



Sondaż: Trump poradzi sobie lepiej z wojnami

Jeśli chodzi o temat wojny w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, to według badanych lepiej poradzi sobie z tym Donald Trump.

Trump wyprzedza Harris w siedmiu stanach wahających się 50 do 39 proc. w sprawie tego, kto lepiej poradzi sobie z wojną na Ukrainie i prowadzi również 48 do 33 proc. jeśli chodzi o to, kto lepiej poradzi sobie z wojną Izraela z Hamasem.