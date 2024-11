22:34

Zwracam się do młodych ludzi – też was kocham. Ok jest, jeśli czujecie się smutni i rozczarowani. Bardzo często w trakcie kampanii mówiłam, że gdy walczymy, to wygrywamy. Ale wiecie co? Ta walka czasem musi trochę potrwać. Ważne jest, żeby nigdy nie przestawać próbować czynić świat lepszym - powiedziała Kamala Harris.

22:33

Przegrałam wybory, ale nie przegrałam walki. To walka o wolność, godność i ideały naszego narodu. To walka, której nigdy nie porzucę. Nigdy nie porzucę walki o Amerykę, w której kobiety mogą podejmować decyzje o swoim ciele, a nie słuchać tego, co mówi rząd. Nie oddamy naszej walki o demokrację, praworządność oraz świętą ideę, że wszyscy mamy podstawowe prawa i wolności, które muszą być respektowane i utrzymywane – powiedziała Harris.

22:29

Wiem, że macie teraz ogrom różnych emocji, ale musimy zaakceptować wynik tych wyborów. Rozmawiałam z Donaldem Trumpem, pogratulowałam mu i powiedziałam, że pomożemy mu w pokojowym przejęciu władzy - powiedziała Kamala Harris.



22:25

Moje serce jest pełne wdzięczności za zaufanie, które mi okazaliście. Wynik tych wyborów nie jest taki, jakiego chcieliśmy. Nie o to walczyliśmy, jednak światło obietnicy, którą niesie Ameryka, zawsze będzie świecić się jasno - powiedziała Kamala Harris w swoim pierwszym przemówieniu po przegranej w wyborach prezydenckich w USA.

22:02

Przed Uniwersytetem Howarda w Waszyngtonie zebrały się tłumy. Trwa oczekiwanie na Kamalę Harris, która ma wygłosić swoje pierwsze przemówienie po porażce w wyborach prezydenckich.

Tłumy zwolenników Kamali Harris czekające na jej pierwsze przemówienie po porażce w wyborach prezydenckich / PAP/EPA/SHAWN THEW / PAP

20:48

Prezydent USA Joe Biden zadzwonił do Donalda Trumpa. Pogratulował mu wygranej w wyborach i zaprosił na spotkanie w Białym Domu.

Jak podał Biały Dom, podczas rozmowy telefonicznej prezydent "wyraził zobowiązanie do zapewnienia płynnego przekazania władzy i podkreślił znaczenie pracy nad zjednoczeniem kraju".

Biden zaprosił również swojego poprzednika i przyszłego następcę na spotkanie w Białym Domu "w najbliższej przyszłości".

20:31

Miało być długie liczenie głosów i niepewność do końca - a jednak wbrew przewidywaniom wynik poznaliśmy bardzo szybko. Donald Trump zyskał miażdżącą przewagę nad Kamalą Harris i to on będzie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Co ten wybór oznacza nie tylko dla Ameryki, ale także dla świata, w tym dla Europy i Polski? Komentarze w tej sprawie zbieraliśmy dziś w rozmowach w RMF FM i w internetowym Radiu RMF24.

19:55

"Pora opuścić Partię Demokratyczną" - napisał na X zdobywca nagrody Oscara za scenariusz "Big Short" Adam McKay. To rozczarowanie kampanią Kamali Harris jest bardzo znaczące, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie, że "Big Short" opowiada o kryzysie na rynkach finansowych. Porażki Harris w wyścigu o prezydencki fotel można dopatrywać się w wielu kwestiach, lecz zaniedbanie przekazu dotyczącego spraw gospodarki było jednym z kluczowych. Ale powodów jest znacznie, znacznie więcej.

19:49

Kamala Harris zadzwoniła do Donalda Trumpa z gratulacjami. Mówiła o tym, jak ważne jest pokojowe przekazanie władzy i bycie prezydentem dla wszystkich Amerykanów. Informację tę przekazały agencji Reutera dwa źródła z otoczenia kandydatki demokratów. Według CNN rozmowa trwała kilka minut.