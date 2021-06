RMF FM zaprasza na drugą już debatę przed wyborami prezydenta Rzeszowa: „Rzeszów ma glos – 2. starcie”. W najbliższy czwartek, 10 czerwca, w dyskusji, zmierzą się wszyscy kandydaci: Ewa Leniart, Marcin Warchoł, Konrad Fijołek i Grzegorz Braun. Również Wy możecie zadać im pytania! Wpiszcie je w formularzu poniżej.

W wyborczym wyścigu w Rzeszowie - którego finał zaplanowany został na 13 czerwca - mierzy się czworo kandydatów:

popierana przez Prawo i Sprawiedliwość wojewoda podkarpacka Ewa Leniart [SYLWETKA] ,

wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł [SYLWETKA] , wspierany przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina, a także przez byłego już prezydenta miasta - który urząd ten sprawował przez ponad 18 lat - Tadeusza Ferenca,

wspierany przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina, a także przez byłego już prezydenta miasta - który urząd ten sprawował przez ponad 18 lat - Tadeusza Ferenca, Konrad Fijołek [SYLWETKA] - były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa, popierany przez ugrupowania opozycyjne: Platformę Obywatelską, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050,

- były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa, popierany przez ugrupowania opozycyjne: Platformę Obywatelską, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050, poseł Konfederacji z okręgu rzeszowskiego, reżyser filmów dokumentalnych i scenarzysta Grzegorz Braun [SYLWETKA] .



W czwartek 10 czerwca, na trzy dni przed pierwszą - i zapewne nie ostatnią - turą głosowania czwórka kandydatów stanie twarzą w twarz podczas organizowanej przez RMF FM debaty "Rzeszów ma głos - 2. starcie".

Dyskusja odbędzie się w rzeszowskim Ratuszu, a poprowadzą ją dziennikarze Faktów RMF FM Paweł Balinowski i Grzegorz Kwolek.

Pytania mogą jednak zadać kandydatom również Słuchacze RMF FM i Czytelnicy RMF24!

W tym celu uruchomiliśmy specjalny formularz: znajdziecie go poniżej.

Sama debata rozpocznie się w czwartek, 10 czerwca, o godzinie 12:00. Start dyskusji usłyszycie w Faktach RMF FM, a pełną transmisję - w wersji audio lub wideo - będziecie mogli śledzić w sieci: na portalu RMF24.pl, w naszej nowej internetowej stacji informacyjnej: Radio RMF24.pl i w naszych mediach społecznościowych: na Facebooku i YouTubie.















"Rzeszów ma głos". Poprzednią debatę śledziły niemal 3 miliony ludzi!

To już druga debata, którą RMF FM organizuje przed przedterminowymi wyborami w Rzeszowie.

„Co zmieni się w ciągu roku po pani/pana zwycięstwie w wyborach?”. Odpowiadają kandydaci na prezydenta Rzeszowa [DEBATA RMF] Jakub Rutka / RMF FM

Poprzednia odbyła się online w połowie kwietnia - w tamtym momencie pierwsza tura głosowania w stolicy Podkarpacia zaplanowana była jeszcze na 9 maja, później termin ten przesunięto z powodu pandemii o ponad miesiąc.

W RMF FM tej pierwszej debaty słuchało około 2,6 mln ludzi, zaś w sieci - na RMF24.pl, Facebooku, YouTubie i w Radiu RMF24.pl - śledziło ją kolejnych 140 tysięcy ludzi.

„Wymyć”, „zdekomunizować”, „bronić”: Kandydaci na prezydenta Rzeszowa o słynnym pomniku Czynu Rewolucyjnego [DEBATA RMF] Jakub Rutka / RMF FM

A gdyby doszło w Rzeszowie do drugiej tury wyborów, RMF FM zaprosi do dyskusji ponownie: debatę zaproponujemy wówczas dwóm kandydatom, którzy do drugiej wyborczej rundy się dostaną.

