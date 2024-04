Wybiła godzina kolejnego Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA! To już 17. edycja, na którą do Krakowa przyjechali twórcy filmowi z całej Europy i świata. W Kinie Kijów w piątek tradycyjnie rozpoczęła ją Gala Otwarcia. A co na niej było?

/ fot. Dawid Gondek / Materiały prasowe Miłośników dobrego kina powitali Agnieszka Hyży i Maciej Rock, którzy w tym roku poprowadzili Galę Otwarcia. Przypomnieli, że w 2008 roku, gdy rozpoczął się globalny kryzys finansowy, kinowym hitem był film Tomasz Koneckiego "Lejdis", a hollywoodzkie blockbustery takie jak "Iron Man", "Batman", czy "007 Quantum of Solace" nie miały szans z tą polską komedią. W tym właśnie roku swoją pierwszą edycję świętował Festiwal Kina Niezależnego, który z lokalnego wydarzenia wyrósł na międzynarodowe święto kinematografii. Szymon Miszczak - pomysłodawca Mastercard OFF CAMERA powitał zebranych gości i przypomniał, że dla wszystkich kinomanów przygotowano moc wydarzeń, które potrwają dziesięć dni. W Konkursie Głównym Wytyczanie Drogi jury pod przewodnictwem Andrzeja Seweryna wręczy Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy i czek na 25 tysięcy dolarów dla reżysera i producenta zwycięskiego filmu. W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych laureat oprócz statuetki odbierze 100 tysięcy złotych, a tę nagrodę ufundowała Dominika Kulczyk i firma dFlights. Na Gali Otwarcia 17. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA nie zabrakło sławnych gości, a wśród nich m.in. Patricka Wilsona, który zaszczyci widzów swoją obecnością podczas pokazu specjalnego filmu "Hard Candy" oraz odbierze nagrodę "Pod Prąd". Kolejnym wyjątkowym gościem został Stephen Fry. Wywołał on niemałe poruszenie na sali, ponieważ przywitał się z widownią w języku... polskim! To właśnie produkcja z jego udziałem - "Treasure" - stała się filmem otwarcia podczas tegorocznej edycji Festiwalu. / Patryk Latko / Materiały prasowe W trakcie wieczornego spotkania padło również wiele ważnych słów. Marta Życińska - dyrektorka generalna Mastercard Europę na Polskę, Czechy i Słowację zaznaczyła, że: "dziś, gdy świat trawią różnego rodzaju konflikty, kino ma szansę pełnić specjalną funkcję - nie tylko edukuje, ale i pobudza do refleksji, a przede wszystkim, zwłaszcza kino niezależne, pokazuje nam przeróżne strony tego samego medalu". Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny Festiwalu, dodał: "Kino ma szczególną moc uwrażliwiania widzów i docierania do szerokich grup odbiorców. Podczas tegorocznej edycji Mastercard OFF CAMERA stawiamy na celebrację różnorodności, o czym świadczą filmy pokazywane w nowych tematycznych sekcjach i obydwóch konkursach". Festiwalowi jak zawsze towarzyszy eksploracja miasta. W tym roku miasteczko filmowe znajduje się przed Galerią Krakowską, gdzie otwarto także jedno z trzech kin plenerowych. Pozostałe dwa tradycyjnie mieszczą się na Placu Szczepańskim i w Ogrodzie Botanicznym. Dla wielbicieli dobrego kina wybrano niemalże sto filmów, jak również przygotowano wiele wykładów, koncertów, warsztatów, spotkań branżowych oraz wydarzeń z udziałem aktorek i aktorów. / Kamila Makarewicz / Materiały prasowe Program na 27 kwietnia: 12:00 rozmowę z Katarzyną Gałązką i Heleną Englert poprowadzi Maks Behr w ramach cyklu OFF NA MAKSA w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej. 13:00 projekcja filmu "Błazny" w reżyserii Gabrieli Muskały: Studenci Wydziału Aktorskiego dowiadują się, że film dyplomowy z ich udziałem nakręci znany reżyser Gajda. Ta wiadomość robi na nich duże wrażenie, w efekcie czego każdy chce się znaleźć w obsadzie. 14:00 panel dyskusyjny Storytellers: Młoda Polska. Gośćmi Dawida Muszyńskiego będą: Helena Englert, Katarzyna Gałązka, Mateusz Dymidziuk, Kamil Piotrowski. Miejsce: Miasteczko Festiwalowe przy Galerii Krakowskiej 15:00 panel dyskusyjny Storytellers: Nowe sitcomy. Gośćmi Marcina Radomskiego będą: Kuba Rużyłło, Łukasz Sychowicz, Mateusz Zimnowodzki, Dorota Kośmicka. 17:30 projekcja filmu "Znachor" w reżyserii Michała Gazdy, który bierze udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. Najnowsza adaptacja powieści autorstwa Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1937 roku. 17:00 Dla miłośników seriali w ramach sekcji Storytellers kultowe odcinki "The Office PL S03: E01,09,11". 18:00 projekcja filmu otwarcia "Treasure" w reżyserii Julii von Heinz - widzowie Mastecard OFF CAMERA będą go mogli obejrzeć jako pierwsi na świecie! 19:00 pokaz specjalny filmu "Pułapka" ze specjalnym udziałem Patricka Wilsona! Przed pokazem odbierze on nagrodę "Pod Prąd", przyznawaną od 2010 roku osobistościom szczególnie zasłużonym dla niezależnego kina. 19:00 w ramach sekcji Storytellers premierowa projekcja pierwszego odcinka "Prostej sprawy" w reżyserii - przygotowana z rozmachem ekranizacja "Prostej sprawy" Wojciecha Chmielarza opowiada o wędrówce bezimiennego bohatera, który przybywa do rodzinnego miasteczka w Karkonoszach by spłacić zaciągnięty dług. 21:00 projekcja filmu "Grzyby" w reżyserii Pawła Borowskiego, który bierze udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. Filmowa koncepcja spaceru po lesie, która kryje niezwykłą tajemnicę i jest pretekstem do opowiedzenia innej historii. 22:00 a już wieczorem Techno Rączka Talents x Mastercard OFF CAMERA! Wraz z Klubem Spotkań Poczta Główna zaprezentujemy Wam nowe talenty Krakowskiej Sceny Elektronicznej. Zobacz również: Wypadek kolumny wojskowej na A4. Ranni amerykańscy żołnierze

