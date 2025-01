Skuszenie się na "darmową apteczkę" może zwieść na finansowe manowce – ostrzega Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o akcję oszustów, którzy rozsyłają e-maile z ofertą otrzymania apteczki za darmo. Ich celem jest jednak wydobycie naszych danych, a w konsekwencji – zgromadzonych na koncie pieniędzy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podszywający się pod NFZ cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail z informacją o możliwości otrzymania darmowej, dobrze wyposażonej apteczki - "Medicare Kit". Tak przygotowany e-mail ma uśpić czujność i wzbudzić emocje. To oszustwo oraz próba wyłudzenia danych i pieniędzy - powiedział dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ Paweł Florek.

Słowom: "Zostałeś wybrany do otrzymania zestawu" towarzyszą logo NFZ oraz zdjęcie apteczki. Ponieważ jego wysyłka nie jest bezpłatna - kosztuje osiem złotych - adresat proszony jest o wypełnienie ankiety, do której link podany jest w wiadomości. Po jego kliknięciu użytkownik przenosi się na stronę do złudzenia przypominającą witrynę NFZ. Znajdują się na niej pytania dotyczące danych kontaktowych, adresu do wysyłki oraz danych karty płatniczej.

O ile samo kliknięcie w link nie jest niebezpieczne, o tyle przekazanie danych - tak. Może zakończyć się utratą pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym.

Fundusz poinformował, że nie jest nadawcą maili z ofertą apteczki. Podkreślił także, że nie sprzedaje niczego w internecie i nie żąda żadnych pieniędzy, ani danych do płatności.

W razie wątpliwości NFZ zachęca do kontaktu z bezpłatną i całodobową infolinią, której numer to: 800 190 590.