Sławomir Mentzen oprócz spotkań z wyborcami będzie stawiał, tak jak to było do tej pory, na media społecznościowe. Na kampanijnej trasie odwiedził ostatnio wieś Jeruzal na Mazowszu, miejsce gdzie kręcono serial "Ranczo". Materiały wideo z tego miejsca, które opublikował na swoich profilach, osiągnęły kilka milionów wyświetleń. W tej kwestii kandydat Konfederacji nie ma sobie równych.

Sławomira Mentzena mogą martwić doniesienia o tym, że swój start w wyborach ma ogłosić także Grzegorz Braun. Niewykluczone, że wówczas sztab Mentzena będzie zmuszony zmienić swoją taktykę na kampanię. Chodzi głównie o bezpośrednie spotkania z wyborcami. Tych lider Konfederacji ma zaplanowanych bardzo dużo. Tylko w styczniu Sławomir Mentzen odwiedzi w sumie kilkadziesiąt miejscowości.

Szymon Hołownia bez pomysłu na kampanię?

Szymon Hołownia / Anita Walczewska / East News

Szymon Hołownia w trakcie spotkań ma nadal podkreślać, że jest "odpowiedzią na wojnę pomiędzy PiS-em a PO". Jego notowania z każdym miesiącem topnieją. Na to wskazują ostatnie dwa sondaże Opinia24 dla RMF FM. Konkretnych pomysłów na kampanię nadal brak.

Nie dowozimy wielu rzeczy i wiele rzeczy idzie źle - przyznał ostatnio marszałek Sejmu w mediach społecznościowych w trakcie jednej z transmisji na żywo. Jednak jak mówił: "dzięki koalicji 15 października PiS nie rządzi trzecią kadencję". Czy to wystarczy, aby przekonać potencjalnych wyborców?

Co planują Biejat i Zandberg?

Adrian Zandberg / Marian Zubrzycki / PAP

Po tym, gdy Adrian Zandberg ogłosił, że wystartuje w nadchodzących wyborach, politycy Lewicy obawiają się powtórzenia wyniku z 2020 roku, kiedy to Robert Biedroń zdobył nieco ponad 2 procent głosów.

Poglądy i postulaty Magdaleny Biejat i lidera partii Razem nieco się pokrywają, ale Adrian Zandberg w kampanii będzie mocno uderzał w rząd, wymieniając listę niespełnionych obietnic z 2023 roku, co może wpłynąć na decyzję przy urnach wśród wyborców o lewicowych poglądach.

W kampanii wicemarszałek Senatu więcej miejsca mają zająć osiągnięcia Lewicy dotyczące spraw społecznych, np. wprowadzenie renty wdowiej, niż kwestie światopoglądowe. Jak wiadomo, projekty dotyczące związków partnerskich czy aborcji nie znajdują większości w obecnym Sejmie.

Do 24 marca sztaby mają czas, aby złożyć zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych. Z kolei do 4 kwietnia do godziny 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie swojego kandydata.