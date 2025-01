Była posłanka SLD, ekonomistka, nauczycielka akademicka Joanna Senyszyn zbiera podpisy, aby wystartować w wyborach prezydenckich. Jej zdaniem Polska potrzebuje niezależnej prezydentki, która nie będzie niczyim "długopisem".

Joanna Senyszyn / Rafał Guz / PAP

Senyszyn opublikowała oświadczenie w mediach społecznościowych. Podkreśliła w nim, że Polska potrzebuje prezydentki, która zapewniłaby obywatelom "pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt". W ocenie byłej działaczki SLD taka prezydent powinna być odważna i niezależna, a decyzje powinna podejmować, mając na uwadze dobro ojczyzny - nie partyjny interes, nie będąc przy tym niczyim "długopisem"

Senyszyn dodała, że przez całe swoje życie uczy przestrzegania praw człowieka, tolerancji, równości, a także szacunku dla ludzi i zwierząt.

"Buduję Polskę otwartą i sprawiedliwą dla wszystkich bez wyjątku obywatelek i obywateli. Przez 50 lat pracy akademickiej wykształciłam tysiące studentów, którzy działają na rzecz tych wartości" - napisała.

Była posłanka: Jestem zaprawiona w bojach

W rozmowie z PAP Senyszyn podkreśliła, że obywatelkom i obywatelom, którzy nie chcą głosować ani na Prawo i Sprawiedliwość, ani na koalicję rządzącą, pozostają jedynie prawicowi kandydaci - mogą więc nie pójść do wyborów. Dlatego zdecydowałam się kandydować - powiedziała Senyszyn.

Polki i Polacy chcą prezydenta niezależnego, którzy nie będzie niczyim długopisem i będzie się kierował dobrem ojczyzny, a nie partyjnym - stwierdziła była posłanka. Nie jestem strachliwa i nigdy nie byłam. Kampania na pewno będzie ostra, a walki będą zacięte, ale jestem zaprawiona w bojach - jestem w polityce od 25 lat - dodała Senyszyn.



Joanna Senyszyn (ur. w 1949 r.) to posłanka na Sejm IV, V, VI i IX kadencji, była działaczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a także była członkini Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach 2009-2014 deputowana do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. Z wykształcenia ekonomistka, była m.in. rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, a także dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również wieloletnią prezeską stowarzyszenia "Polka potrafi" i gdyńskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Kto może utworzyć komitet wyborczy?

Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne. Ponadto do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata.



Po zebraniu 1000 podpisów z poparciem dla kandydata pełnomocnik komitetu wyborczego zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Dopiero po rejestracji komitetu przez PKW może on prowadzić agitację.



Kolejnym krokiem prezydenckiej kampanii wyborczej będzie zgłoszenie kandydata na prezydenta - jest na to czas do 4 kwietnia do 16:00. Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego.