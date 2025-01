Dzień po wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Polsce Andrzej Duda apeluje do ukraińskiego przywódcy o "ostrożność" w słowach. Prezydent zaleca Zełenskiemu m.in. "większą wstrzemięźliwość" w wypowiedziach w kierunku Karola Nawrockiego.

Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski w środę w Warszawie / Albert Zawada / PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował w środę słowa popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego , który przyznał, że do czasu rozwiązania sprawy ekshumacji ofiar ludobójstwa wołyńskiego nie widzi przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO.

Zełenski ocenił, że jeśli Ukrainy nie będzie w tych strukturach, to istnieje ryzyko, że Rosja znajdzie się na granicy z Polską i Nawrocki będzie musiał bronić kraju. Jeżeli sojusznicy, a Polska jest naszym sojusznikiem, naszym partnerem - jeżeli nie widzi nas w takim sojuszu bezpieczeństwa (...), to wtedy pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki, by wspólnie z innymi swoimi rodakami bronić swojego kraju, bo jeżeli Ukrainy nigdzie nie ma, to ryzyko jest bardzo wysokie, że Rosja od razu po Ukrainie będzie na granicy z Polską - powiedział prezydent Ukrainy.

Duda: Ukraińskie środowisko polityczne obawia się tego tematu

O tę wypowiedź zapytany został w czwartek prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla telewizji wPolsce24. Prezydent podkreślił, że rozmowy na temat ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej należy prowadzić spokojnie.

Wszyscy mamy świadomość tego, że to jest kwestia bardzo trudna (...). Ukraińskie środowisko polityczne po prostu obawia się tego tematu, najzwyczajniej w świecie - zauważył Duda.

Przyznał też, że nie wie, dlaczego prezydent Zełenski zdecydował się w tak ostry sposób zabrać głos przed mediami w Polsce. Ja na miejscu Wołodymyra Zełenskiego jednak zachowałbym tutaj większą ostrożność - dodał.

Duda: Byłbym ostrożny w polemikach z Nawrockim

Prezydent zalecił też Zełenskiemu "większą wstrzemięźliwość" w wypowiedziach w kierunku Karola Nawrockiego, bo jego wiedza jest "nieporównywalna z wiedzą, jaką ma prezydent Zełenski".

Pamiętajmy, że Karol Nawrocki jest szefem Instytutu Pamięci Narodowej, w związku z czym ma naprawdę dużą wiedzę i bardzo wiele danych i wielokrotnie na pewno rozmawiał na ten temat z ekspertami, więc byłbym tutaj ostrożny w polemikach zwłaszcza z Karolem Nawrockim - dodał Andrzej Duda.