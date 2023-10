Państwowa Komisja Wyborcza podała na stronie internetowej wyniki wyborów do Sejmu i Senatu z wszystkich obwodów do głosowania. W wyborach do Sejmu PiS zdobył 35,38 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 30,70 proc., Trzecia Droga 14,40 proc., Nowa Lewica 8,61 proc., a Konfederacja 7,16 proc. Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38 proc. W wyborach do Senatu na PiS głosowało 34,81 proc. wyborców, na KO 28,91 proc., na Trzecią Drogę 11,50 proc., na Konfederację 6,75 proc., a na Nową Lewicę 5,29 proc. Frekwencja w tych wyborach była rekordowa - wyniosła 74,38 proc. Frekwencja w Referendum Ogólnokrajowym 2023 r. wyniosła 40,91 proc. Oznacza to, że wynik referendum nie jest wiążący.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Otwarcie urny wyborczej w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

/ RMF FM

/ RMF FM

10:30

Najlepszy wynik w regionie świętokrzyskim osiągnął PiS, ale może utracić dwa mandaty - wynika z danych opublikowanych przez PKW po podliczeniu wszystkich głosów. Pewne miejsce w ławach poselskich ma Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej.

Wszystko wskazuje na to, że choć PiS w Świętokrzyskiem zdobyło najwięcej głosów - 310 266 (47,07 proc.), to utraci w tym okręgu dwa mandaty. Do nowego Sejmu zamiast dziesięciu, wprowadzi ośmiu parlamentarzystów.

Najlepsze wyniki na liście PiS osiągnęli: Jarosław Kaczyński - 177 228 głosów, to rekordowy wynik w historii tego okręgu (w 2007 Przemysław Gosiewski uzyskał 138 405 głosów). Poza szefem PiS do Sejmu ze Świętokrzyskiego wejdą: Anna Krupka (39 854), Agata Wojtyszek (15 405), Krzysztof Lipiec (14 962), Bartłomiej Dorywalski (9 696), Andrzej Kryj (6 968), Michał Cieślak (5 629) i Mariusz Gosek (5 309).

Cztery mandaty, o jeden więcej niż cztery lata temu, przypadają Koalicji Obywatelskiej, na którą zagłosowało 137 941 mieszkańców regionu (20,93 proc.). W ławach poselskich zasiądą Marzena Okła-Drewnowicz (64 990 głosów), Roman Giertych (23 622) i Artur Gierada (16 878) i Lucjan Pietrzczyk (5 826).

Trzecie miejsce w wyborach do Sejmu w okręgu 33 zajęła Trzecia Droga 90 975 głosów (13,80 proc.). Posłami zostaną Czesław Siekierski, na którego zagłosowało 21 916 osób i Rafał Kasprzyk (10 907 głosów), to polityczny debiutant, szef świętokrzyskich struktury Polski 2050 Szymona Hołowni.

Na Nową Lewicę głosowało 45 048 osób (6,83 proc.), a Konfederacja otrzymała 43 197 głosów (6,55 proc.). Posłami zostali liderzy list tych ugrupowań: Andrzej Szejna (17 961 głosów) i Michał Wawer - 18 300 głosów.

10:23

Frekwencja w Referendum Ogólnokrajowym 2023 r. wyniosła 40,91 proc. - podano na stronie PKW. Oznacza to, że wynik referendum nie jest wiążący.

10:19

Posłanka PiS oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg otrzymała 109 870 głosów - najwięcej spośród wszystkich startujących w wyborach do Sejmu kandydatów w okręgu kalisko-leszczyńskim (nr 36).

Marlena Maląg była w tych wyborach niekwestionowaną liderką listy PiS w okręgu nr 36 (kalisko-leszczyńskim). Zdobyła 109 870 głosów, przy 18 138 głosach oddanych na drugą z kandydatek z najwyższym wynikiem listy PiS - posłankę i minister zdrowia Katarzynę Sójkę. Maląg zdobywając ponad 100 tys. głosów aż czterokrotnie poprawiła swój wynik sprzed czterech lat (25 tys. głosów).

Okręg nr 36 obejmuje Kalisz i Leszno oraz powiaty gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i rawicki.

Do obsadzenia jest tu 12 mandatów. Jednak pomimo najlepszego wyniku PiS traci jeden mandat i do Sejmu wejdzie pięcioro, a nie - jak w 2019 r. - sześcioro posłów.

Prawdopodobny poddział mandatów to - 5 dla PiS, 4 dla PO, 2 dla trzeciej Drogi i 1 dla Nowej Lewicy.

Z ramienia PiS do Sejmu wejdą Marlena Maląg, Katarzyna Sójka, Piotr Kaleta, Jan Dziedziczak i Jan Mosiński. Poza Sejmem znajdzie się poseł Tomasz Ławniczak z PiS.

PO będą reprezentować Jarosław Urbaniak, Karolina Pawliczak, Grzegorz Rusiecki i Mariusz Witczak. W ławach sejmowych z ramienia Trzeciej Drogi zasiądą Andrzej Grzyb i Barbara Oliwiecka; z Nowej Lewicy - Wiesław Szczepański.

10:14

W jednym z dwóch podkarpackich okręgów do Sejmu, nr 22 przemysko-krośnieńskim, PiS zdobyło największe w kraju poparcie 54,70 proc. Z kolei Koalicja Obywatelska w tym okręgu uzyskała najmniejsze poparcie w skali kraju 15,85 proc. Najlepszy indywidualny wynik zdobył szef KPRM, lider listy PiS Marek Kuchciński - ponad 50 tys. głosów.

10:11

Po przeliczeniu 100 proc. głosów oddanych w senackich okręgach wyborczych w Warszawie, w okręgu nr 45 na Magdalenę Biejat z Nowej Lewicy zagłosowało 72,40 proc. osób, a na jej konkurenta Michała Grodzkiego z PiS - 27,60 proc. W senackim okręgu wyborczym nr 44 Adam Bodnar z KO otrzymał 76,47 proc., Alicja Żebrowska z PiS 23,53 proc. - podała PKW.

Według danych z 100 proc. obwodów w okręgu wyborczym nr nr 44 (Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz) Adam Bodnar (KO) uzyskał 76, 47 proc., a Alicja Żebrowska (PiS) 23,53 proc.

Z kolei w okręgu wyborczym nr 45, który dotyczy dzielnic Warszawy: Bemowa, Ochoty, Ursusa, Włoch, Woli, na Magdalenę Biejat (Nowa Lewica) głos oddało 72,40 proc. wyborców. 27,60 proc. zagłosowało na Michała Grodzkiego (PiS).

Po przeliczeniu 100 proc. proc. głosów w okręgu nr 42 (Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Wesoła) Marek Borowski (KO) uzyskał 69,72 proc. poparcia, a Wojciech Zabłocki (PiS) 30,28 proc.

W okręgu wyborczym nr 43 (Mokotów, Ursynów, Wawer, Wilanów), po przeliczeniu 100 proc. głosów, Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) uzyskała 74,70 proc., a Alvin Gajadhur (PiS) - 25,30 proc.

10:08

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zdobył najwięcej głosów ponad 79 tysięcy w okręgu nr 24 ( woj. podlaskie), w którym po raz pierwszy startował w wyborach do Sejmu. Hołownia pochodzi z Białegostoku i w kampanii wyborczej przypominał swoje związki z miastem i regionem.

Najwięcej wyborców w Podlaskiem w wyborach do Sejmu głosowało na PiS - 42,39 proc. 20,84 proc. wyborców, którzy wzięli udział głosowaniu w Podlaskiem poparło KO, a Trzecią Drogę (Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL) - 18,86 proc.

Na Szymona Hołownię zagłosowało 79 tys. 951 osób. Na całą listę Trzeciej Drogi głosy oddało 114 tys. 898 wyborców - wynika z pełnych danych PKW. Najwięcej głosów Hołownia zebrał w samym Białymstoku - 29 940 osób, a 12 885 w powiecie białostockim.

Jedynka na liście PiS w Podlaskiem, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zdobył 59 tys. 490 głosów i było to najwięcej z tej listy w tym okręgu wyborczym i jednocześnie to drugi indywidualny wynik w regionie po Hołowni. Lider listy KO poseł Krzysztof Truskolaski uzyskał 57 tys. 664 głosy i był to trzeci indywidualny wynik w okręgu 24 po Hołowni i Sasinie.

Indywidualny wynik powyżej 50 tys. głosów w wyborach do Sejmu uzyskał także sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji Adam Andruszkiewicz - 53 tys. 632 głosy, który był trójką na liście PiS.

Mandatu nie zdobędą wieloletni posłowie KO Robert Tyszkiewicz (5 873 głosy) i Eugeniusz Czykwin (8 332), a także poseł Mieczysław Baszko (z listy PiS) (7 715) i poseł Lewicy Paweł Krutul (11 063 głosy). Lewica w Podlaskiem ma w ogóle nie uzyskać mandatu posła po tych wyborach, zdobyła w regionie 4,84 proc. głosów.

Mandat z Konfederacji ma mieć Krzysztof Bosak, na którego głosowało 44 tys. 902 wyborców - Konfederacja zdobyła w Podlaskiem 9,79 proc.

Nowymi posłami z Podlaskiego mają być także Alicja Łepkowska-Gołaś (13 511 głosów) i Jacek Niedźwiedzki (9 063) z KO oraz Barbara Okuła z Trzeciej Drogi z Polski 2050 (3 482). Nowym posłem ma być także wicemarszałek województwa podlaskiego Sebastian Łukaszewicz (Suwerenna Polska), który był ostatni na liście PiS.

Mandaty z PiS mają utrzymać także: wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski (22 147 głosów), Jarosław Zieliński (20 812), Kazimierz Gwiazdowski (11 898) i Jacek Bogucki (12 032), który był senatorem kończącej się kadencji.

Mandat z Trzeciej Drogi ma także sprawować poseł PSL Stefan Krajewski, który był dwójką na liście Trzeciej Drogi po Szymonie Hołowni. Na Krajewskiego zagłosowało 9 tys. 803 wyborców.

10:05

W okręgu sejmowym nr 32 (sosnowieckim) współprzewodniczący Nowej Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty dostał 22 332 głosy, natomiast sosnowiecki radny tego ugrupowania Łukasz Litewka uzyskał najlepszy wynik w okręgu - 40 579 głosów. Obaj wejdą do Sejmu.

Sejmowy okręg wybiorczy nr 32 obejmuje miasta na prawach powiatu: Dąbrowę Górniczą, Jaworzno i Sosnowiec, a także powiaty będziński i zawierciański. Do podziału jest tam dziewięć mandatów.

Według danych PKW z wszystkich komisji Koalicja Obywatelska otrzymała tam 114 519 głosów, Prawo i Sprawiedliwość 112 389 głosów, Nowa Lewica 81 646 głosów, Trzecia Droga 37 221 głosów, Konfederacja 21 512 głosów, Bezpartyjni Samorządowcy 5 499 głosów, a Polska jest Jedna - 5 173 głosy.

Najwyższy wynik wyborczy w tym okręgu uzyskali: Łukasz Litewka - 40 579 głosów, posłanka PiS Ewa Malik - 39 498 głosów, posłanka KO Barbara Dolniak - 37 470 głosów, poseł KO Wojciech Saługa - 28 781 głosów, poseł PiS Waldemar Andzel - 22 699 głosów i poseł Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty - 22 332 głosy.

Do Sejmu dostali się także: dotychczasowy poseł PiS Robert Warwas - 17 403 głosy, dotychczasowy radny Sosnowca (od 2014 r.; obecnie wiceprzewodniczący rady miasta) Kamil Wnuk z Trzeciej Drogi - 16 310 głosów i dotychczasowy poseł KO Mateusz Bochenek - 15 117 głosów.

Łukasz Litewka jest znany w Sosnowcu z działalności charytatywnej i społecznej. Jest z wykształcenia socjologiem. Jego fundacja m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśnia i wspiera leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reaguje na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

O tegorocznej kampanii Litewki zrobiło się głośno, gdy obok własnego zdjęcia i nazwiska na bannerach umieścił wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska wraz z ich imionami i kontaktem telefonicznym. Po poprzednich wyborach bannery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.



10:03

Po przeliczeniu głosów z wszystkich komisji wyborczych w Warszawie (okręg 19) PKW podała, że w wyborach do Sejmu najwięcej głosów w całym okręgu uzyskał lider listy KO Donald Tusk - 538 634. Na jedynkę listy PiS Piotra Glińskiego zagłosowało 135 339 osób.

Według danych PKW, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobywa - 43,23 proc. (741 286 głosów), Komitet Prawo i Sprawiedliwość uzyskał - 20,14 proc. (345 380 głosów), Komitet Wyborczy Nowa Lewica - 13,45 proc. (230 648 głosów), Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe - 13,25 proc. (227 127), Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 7,24 proc. (124 220 głosów).

Najwięcej głosów w całym okręgu uzyskał lider listy KO Donald Tusk - 538 634. Na jedynkę listy PiS Piotra Glińskiego zagłosowało 135 339 osób. Jedynką, która jeszcze uzyskała ponad 100 tys. głosów, jest lider Konfederacji Sławomir Mentzen zdobywający 101 269 głosów.

Adrian Zandberg, lider listy Nowej Lewicy, uzyskał 64 435 głosów. Dwójkę i trójkę wyprzedziła Dorota Olko startująca z czwartego miejsca zdobywając 44 188 głosów. Na lidera listy Trzeciej Drogi Michała Kobosko zagłosowało 61 452.



09:55

KO wygrała z PiS w okręgu krakowskim, obejmującym miasto i trzy sąsiednie powiaty, różnicą 369 głosów. W samej stolicy regionu, Krakowie różnica była wyraźna i wyniosła blisko 9,3 proc. na korzyść KO. Najlepszy wynik osiągnęła Małgorzata Wassermann, która zdobyła 125 786 głosów.

Według ostatecznych danych PKW po przeliczeniu głosów we wszystkich obwodowych komisji wyborczych w okręgu krakowskim (nr 13) wybory do Sejmu wygrała tam KO uzyskując 232 799 głosów, co daje jej 30,73 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość otrzymał 232 430 głosów (30,68 proc.).

Oznacza to, że Koalicja Obywatelska "odbiła" z rąk PiS okręg krakowski, obejmujący miasto Kraków oraz powiaty krakowski, miechowski i olkuski różnicą 369 głosów. W samym Krakowie wygrana KO jest wyraźna - uzyskała ona poparcie na poziomie 34,35 proc. (171 227 głosów), a PiS - 25,07 proc. (124 957 głosów).

Trzeci wynik w okręgu nr 13 zanotowała Trzecia Droga, która ma 16,86 proc. poparcia (127 693 głosów). Próg wyborczy w tym okręgu przekroczyła także Nowa Lewica z 11,04 proc. (83 633 głosów) oraz Konfederacja - 7,71 proc. (58 435 głosów).

Najlepszy wynik w okręgu, podobnie jak przed czterema laty, uzyskała Małgorzata Wassermann - 125 786 głosów, startująca z pierwszego miejsca listy PiS. Nie jest to jednak jej rekord, bo w 2019 roku zdobyła 140 692 głosów przy niższej frekwencji. Na lidera listy KO Bartłomieja Sienkiewicza zagłosowało 95 873 osoby, a "jedynka" listy Trzeciej Drogi - obecny przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz otrzymał 44 808 głosów.

Bardzo dobry wynik uzyskała posłanka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek, która - startując z drugiego miejsca - otrzymała najlepszy wynik na liście wynoszący 39 054 głosów, zdecydowanie więcej niż lider Maciej Gdula - zagłosowało na niego 16 308 osób.

Dobre wyniki uzyskali także m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk (PiS) - 45 171 głosów, posłowie KO - Jagna Marczułajtis-Walczak (35 573) i Aleksander Miszalski (29 414), a także "jedynka" Konfederacji poseł Konrad Berkowicz (36 918). Zajmujący drugie miejsce na liście Trzeciej Drogi poseł Ireneusz Raś zdobył 27 518 głosów.

Według wstępnych danych do Sejmu z okręgu krakowskiego nr 13 wejdą z listy KO: Bartłomiej Sienkiewicz, Jagna Marczułajtis-Walczak, Aleksander Miszalski, Dorota Marek i Katarzyna Matusik-Lipiec. Z listy PiS będą to: Małgorzata Wassermann, Andrzej Adamczyk, Elżbieta Duda, Jacek Osuch i Agnieszka Ścigaj, która do ostatniego momentu rywalizowała o mandat ze znajdującym się wyżej o jedno miejsce na liście Michałem Drewnickim, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Ostatecznie obecna posłanka wygrała z nim różnicą 103 głosów.

Trzecia Droga z okręgu nr 13 wprowadzi do Sejmu najprawdopodobniej dwóch posłów: Rafała Komarewicza i Ireneusza Rasia. Po jednym mandacie otrzymają Lewica - dla Darii Gosek-Popiołek i Konfederacja - dla Konrada Berkowicza.

Frekwencja w wyborach w całym okręgu wyniosła rekordowe ponad 80,1 proc. W samym Krakowie było to 81,95 proc., zaś najwyższą frekwencję spośród gmin w tym okręgu odnotowano w gminie Zielonki - 84,49 proc.



W wyborach do Senatu nie było niespodzianek. Wybrani zostali dotychczasowi senatorowie. W okręgach obejmujących Kraków (nr 32 i 33) przedstawiciele KO - Jerzy Fedorowicz (151 792 głosy) i Bogdan Klich (184 334 głosy). W okręgu nr 31 obejmującym powiaty: krakowski, miechowski i olkuski - obecny wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS), który uzyskał 112 571 głosów

09:53

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała na swojej stronie pełne wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października. Sprawdziliśmy dla Was, jak tym razem wypadli politycy, którzy cztery lata temu byli rekordzistami i cieszyli się największym poparciem. Kto poprawił swój wynik, a kto poradził sobie gorzej?

09:37

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów do Senatu z wszystkich obwodów do głosowania. Na PiS głosowało 34,81 proc. wyborców, na KO 28,91 proc., na Trzecią Drogę 11,50 proc., na Konfederację 6,75 proc., a na Nową Lewicę 5,29 proc.

09:33

W okręgu elbląskim (nr 34 ) do Sejmu lider listy KO Jacek Protas, zdobywając 35,7 tys. głosów, wygrał z jedynką listy PiS Leonardem Krasulskim, którego poparło 13,9 tys. wyborców. Najwięcej głosów na liście PiS uzyskał startujący z miejsca 3. wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, zdobywając 32,8 tys. głosów.

Jedynka na liście Koalicji Obywatelskiej, w kończącej się kadencji poseł PO, a wcześniej marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas uzyskał najwięcej głosów w okręgu elbląskim, zyskując poparcie 35 745 wyborców. Startująca z drugiego miejsca tej listy posłanka Elżbieta Gelert zdobyła 15 847 głosów. Na całą listę KO w okręgu elbląskim do Sejmu zagłosowało 95 410 wyborców.



09:32

Ewa Matecka (KO) zwyciężyła w wyborach do Senatu w okręgu nr 95 w woj. wielkopolskim, zdobywając 44,43 proc. głosów, drugie miejsce zajął Łukasz Mikołajczyk z PiS (36,98 proc.) - wynika z danych PKW.

Ewa Matecka po raz drugi została senatorem w okręgu nr 95; startowała z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO.N iPL Zieloni w ramach paktu senackiego.

W przeszłości była wiceprezydentem Ostrowa Wlkp

09:27

Wybory do Sejmu w okręgu bydgoskim (nr 4) wygrała Koalicja Obywatelska, uzyskując 35,01 proc. poparcia. KO wprowadziła pięcioro posłów, PiS - czworo, Trzecia Droga - 2 i Nowa Lewica - jednego.

Na PiS zagłosowało 30,45 proc. wyborców, na Trzecią Drogę - 15,06 proc., na Nową Lewicę - 9,92 proc.

Do Sejmu mandatów nie uzyskali: Konfederacja - 6,42 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 1,67 proc. i Polska jest Jedna - 1,47 proc. głosów.

Mandaty z listy KO zdobyli dotychczasowy senator Krzysztof Brejza - 89840, dotychczasowi posłowie - Paweł Olszewski - 35289 i Iwona Kozłowska - 14514 oraz kandydujący po raz pierwszy lekarz psychiatra, były wojewoda bydgoski i wicemarszałek województwa Włodzisław Giziński - 13630 głosów i pracownik samorządowy Iwona Karolewska - 8572 głosów.

Z listy PiS do Sejmu weszli dotychczasowy poseł, minister - członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber - 44413, szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot - 20214 głosów, dotychczasowi posłowie Piotr Król - 17952 i Bartosz Kownacki - 17135 głosów.

Mandaty z listy Trzeciej Drogi uzyskali startujący po raz pierwszy przedsiębiorca Norbert Pietrykowski - 27596 i wiceprzewodnicząca sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Agnieszka Kłopotek - 10756 głosów.

Z listy Nowej Lewicy mandat zdobył poseł, szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski - 21831 głosów.

Do Sejmu nie dostali się m.in. posłowie Magdalena Łośko (KO), Ewa Kozanecka (PiS), Jan Szopiński (Nowa Lewica) i Dariusz Kurzawa (Trzecia Droga).



09:25

Wieloletnia posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka otrzymała najwięcej głosów spośród wszystkich startujący w wyborach do Sejmu kandydatów w okręgu wrocławskim (nr 3). Jednak w okręgu zdecydowanie wygrała KO.

Stachowiak-Różecka była w tych wyborach niekwestionowaną liderką listy PiS w okręgu nr 3 (wrocławskim). Zdobyła 97 193 głosy, przy 18 645 głosach oddanych na drugą z kandydatek z najwyższym wynikiem listy PiS - posłankę Agnieszkę Soin.

Wynik Stachowiak-Różeckiej był najwyższy spośród wszystkich kandydatów startujących w wyborach do Sejmu z okręgu nr 3., choć w okręgu wrocławskim zdecydowanie wygrała KO, uzyskując 36,94 proc. poparcia, względem 26,66 proc. dla PiS i 13,74 proc. dla Trzeciej Drogi. Na KO zagłosowało łącznie w okręgu wrocławskim 286 713 wyborców, na PiS - 206 899, zaś na Trzecią Drogę - 106 624.

W przeciwieństwie do PiS, KO miała nie jedną, a dwie "lokomotywy" na swojej liście w okręgu nr 3. Najlepszy wynik uzyskał tu wieloletni były prezydent Wrocławia, senator PO Bogdan Zdrojewski, na którego zagłosowało 85 099 wyborców. Druga pod względem oddanych głosów była senator PO prof. Alicja Chybicka, którą poparło 78 816 osób.

Okręg nr 3 obejmuje powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski i miasto Wrocław.

Do obsadzenie jest tu 14 mandatów. Prawdopodobny poddział mandatów to - 6 dla KO - Alicja Chybicka (PO), Małgorzata Tracz (Zieloni), Michał Jaros (PO), Bogdan Zdrojewski (PO), Anna Sobolak (PO), Jolanta Niezgodzka (Nowoczesna); 4 mandaty dla PiS - Mirosława Stachowiak-Różecka, Paweł Hreniak, Agnieszka Soin, Jacek Świat; 2 mandaty dla Trzeciej Drogi - Tomasz Zimoch (Polska 2050 Szymona Hołowni) oraz Izabela Bodnar (Polska 2050 Szymona Hołowni); jeden mandat dla Nowej Lewicy - Krzysztof Śmiszek i jeden mandat dla Konfederacji - Krzystof Tuduj. Poza Sejmem znajdzie się prawdopodobnie poseł Jacek Protasiewicz, który startował z drugiego miejsca list Trzeciej Drogi.



09:23

Z protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze wynika, że w senackim okręgu wyborczym nr 22 w woj. lubuskim wybory wygrał startujący z własnego komitetu w ramach Paktu Senackiego Wadim Tyszkiewicz z poparciem 67,95 proc.

Kandydat PiS Tomasz Kłosowski uzyskał 32,05 proc. Frekwencja w wyborach do Senatu w woj. lubuskim wyniosła 71,26 proc.

Wadim Tyszkiewicz (KWW Wadim Tyszkiewicz - Pakt Senacki) uzyskał 97 636 głosów, a Tomasz Kłosowski (KW Prawo i Sprawiedliwość) 46 060 głosów.



09:21

Kandydaci PiS Grzegorz Bierecki, Stanisław Gogacz, Jerzy Chróścikowski i Grzegorz Czelej wygrali w czterech okręgach w woj. lubelskim. W dwóch pozostałych okręgach w regionie najwięcej głosów otrzymali Józef Zając (niezrzeszony) i Jacek Trela (Trzecia Droga).

Dotychczasowy senator, popierany przez PiS Grzegorz Bierecki, został ponownie wybrany na senatora w okręgu nr 17 obejmującym Białą Podlaską oraz powiaty bialski, radzyński i parczewski. Na Biereckiego zagłosowało 71 167 osób (53,74 proc.).

Obecny senator Stanisław Gogacz (PiS) wygrał wybory w okręgu nr 14 obejmującym powiaty: lubartowski, łukowski, opolski, puławski i rycki (Lubelskie), uzyskując 118 844 głosów, co daje mu 52,82 proc. poparcia.

Senator Jerzy Chróścikowski (PiS) wygrał w okręgu nr 19 zdobywając 97 306 głosów (47,66 proc.) w powiatach biłgorajskim, hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim i Zamościu.

Ponownie na senatora został wybrany także Grzegorz Czelej (PiS), który w okręgu nr 15 obejmującym powiaty kraśnicki, lubelski, janowski, świdnicki i łęczyński otrzymał 119 498 głosów (52,50 proc.).

Dotychczasowy senator niezrzeszony Józef Zając (własny komitet wyborczy) został ponownie wybrany w okręgu nr 18. W okręgu obejmującym Chełm i powiaty: chełmski, krasnostawski i włodawski uzyskał 50 122 głosów (43,97 proc) pokonując Kamilę Grzywaczewską (PiS) i Jolantę Dudę (Konfederacja).

W obejmującym miasto Lublin okręgu nr 16 wygrał Jacek Trela (Trzecia Droga), który otrzymał 93 316 głosów (48,48 proc.). Członek Polski 2050 pokonał plasującego się na drugim miejscu wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę (PiS), który otrzymał 65 282 głosów (33,92 proc.), a także Mirosława Piotrowskiego (Konfederacja), Marcina Nowaka (własny komitet) i Mieczysława Konarskiego (Ruch Naprawy Polski).



Według danych PKW z 99,97 proc. obwodów głosowania w wyborach do Senatu Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 34,84 proc. głosów, a Koalicja Obywatelska - 28,94 proc. Kandydaci Trzeciej Drogi zdobyli 11,55 proc. głosów, a Konfederacji - 6,76 proc. Nowa Lewica uzyskała 5,27 proc. głosów, a Bezpartyjni Samorządowcy - 4,92 proc.

09:18

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło pięć mandatów w wyborach do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim (nr 5) - wynika z danych PKW. Koalicji Obywatelskiej przypadną cztery mandaty, Trzeciej Drodze dwa, a Nowej Lewicy i Konfederacji po jednym. Najlepszy wynik uzyskał poseł KO Arkadiusz Myrcha - 64 452 głosy.

Z PiS-u do Sejmu dostali się szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki (34 014 głosów) i były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski (28 658). Posłami będą nadal Joanna Borowiak (25 995), Anna Gembicka (25 993) i Mariusz Kałużny z Suwerennej Polski (19 072).

Z Sejmem żegna się Zbigniew Girzyński (18 304 głosy), który był posłem w latach 2005-2015 i od 2019 roku. Mandatu nie zdobył także wiceprezydent Torunia Adrian Mól (5484).

Najlepszy wynik w całym okręgu uzyskał lider listy KO Arkadiusz Myrcha - 64 452. Zarówno on, jak i Iwona Hartwich (17 889) i Tomasz Szymański (17825) zasiądą ponownie w parlamencie. Czwartym posłem KO z tego okręgu będzie Krystian Łuczak - 16 451. Będzie to nowa postać w Sejmie kolejnej kadencji. Z Sejmem żegna się Paweł Szramka (8254), a nie wróci do niego Grzegorz Karpiński (5663).

Dwa mandaty w tym okręgu zdobyła Trzecia Droga. Do parlamentu wraca Zbigniew Sosnowski z PSL, którego poparło 27 070 osób. Parlamentarzystą zostanie także Marcin Skonieczka (11 864), wójt gminy Płużnica, kandydat partii Szymona Hołowni Polska 2050. Do Sejmu nie dostała się poseł Iwona Michałek (8096).

Po jednym mandacie w Sejmie zdobyły Nowa Lewica i Konfederacja. Posłanką będzie nadal Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy (35 193).

Do Sejmu wraca lider Konfederacji w tym okręgu Przemysław Wipler (13 457).

09:17

Wojciech Ziemniak (KO) ponownie zwyciężył w wyborach do Senatu w okręgu nr 94 w woj. wielkopolskim zdobywając 49,72 proc. głosów, drugie miejsce zajęła Dorota Słowińska z PiS (30,87 proc.) - wynika z danych PKW.

O mandat senatora w tym okręgu ubiegali się jeszcze Adam Gbiorczyk z KWW Konfederacja, który uzyskał 19 409 głosów (10,55 proc.), Sławomir Kryjom z Bezpartyjnych Samorządowców zdobył 16 301 głosów (8,86 proc.).

09:14

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński (PiS) zdobył 44 195 głosów - najwięcej ze wszystkich kandydatów w wyborach do Sejmu w okręgu nr 7 (tzw. chełmskim) w woj. lubelskim.

Kamińskiego poparło 44 195 wyborców, co stanowi 9,67 proc. głosów oddanych w okręgu na wszystkich kandydatów. Największe poparcie szef MSWiA otrzymał w powiecie chełmskim (5 893 głosów).

Drugi wynik w okręgu również osiągnął kandydat PiS poseł Jarosław Sachajko (33 727 głosów), trzeci - startujący z listy Koalicji Obywatelskiej poseł Krzysztof Grabczuk (32 985).

Na kolejnych miejscach są m.in. poseł Dariusz Stefaniuk (PiS) - 29 710 głosów, kandydujący z listy PiS wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski (Suwerenna Polska) - 17 318, startujący z listy Trzeciej Drogi wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński (PSL) - 17 237 i Witold Tumanowicz (Konfederacja) - 14 387.

Wybory do Sejmu w okręgu nr 7 (tzw. chełmskim) wygrało PiS zdobywając 231 882 głosy (50,75 proc.). Drugi wynik uzyskała KO, na którą zagłosowało 79 501 wyborców (17,40 proc.). Natomiast Trzecia Droga otrzymała 59 577 głosów (13,04 proc.), Konfederacja - 35 594 (7,79 proc.), Nowa Lewica - 25 691 (5,62 proc.), PJJ - 12 930 (2,83 proc.), Bezpartyjni Samorządowcy - 9 522 (2,08 proc.), RDiP - 2 175 (0,48 proc.).



09:09

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów do Sejmu z wszystkich obwodów do głosowania. PiS zdobył 35,38 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 30,70 proc., Trzecia Droga 14,40 proc., Nowa Lewica 8,61 proc., a Konfederacja 7,16 proc. Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38 proc.

09:05

Barbara Nowacka (KO) zdecydowanie wygrała w okręgu gdyńsko-słupskim uzyskując ponad 139 tys. głosów. Za nią uplasowali się politycy PiS - Piotr Müller z ponad 72 tys. głosów i Marcin Horała z ponad 47 tys. głosów. Na liście KO trzeci wynik uzyskał debiutant w polityce, były piłkarz Arki Gdynia Rafał Siemaszko - ponad 15 tys. głosów.

Sejmowy okręg wyborczy nr 26 obejmuje miasta na prawach powiatu Gdynię i Słupsk, a także powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski i wejherowski.

Koalicja Obywatelska zwyciężyła w wyborach do Sejmu w okręgu gdyńsko-słupskim (nr 26) zdobywając 37,91 proc. Na PiS głosowało 29,24 proc. wyborców. Trzecia Droga uzyskała 13,59 proc., Nowa Lewica 8,33 proc., Konfederacja 7,21 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza.

09:03

Mamy jedną prostą ambicję - dobrze reprezentować zwykłych Polaków i ich interesy przeciwko partiom, które sprzedają te interesy - czy to w sprawach unijnych, ukraińskich czy czy COVID-owych - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. Gdyby pan Janusz był ukryty, mielibyśmy lepszy wynik. Jego komentarze były szeroko obecne i nam zaszkodziły na finiszu kampanii. Odstraszyły wielu wyborców - zupełnie niepotrzebnie - przyznał, odnosząc się do zarzutów Janusza Korwin-Mikkego, który sugerował, że to przez słabe eksponowanie go Konfederacja uzyskała wynik gorszy od oczekiwań i sondażowych prognoz.

09:02

Każdy świętuje indywidualnie, jeszcze dwa tygodnie temu wiele ośrodków i sondażowni spychało nas poniżej progu wyborczego - tak o zdobyciu przez Trzecią Drogę (koalicję Polski 2050 z PSL) ponad 14,4 proc. głosów w wyborach do Sejmu mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Marek Sawicki z PSL.

08:57

Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła dane z 99,99 proc. obwodów do głosowania w wyborach do Sejmu i z 99,83 proc. obwodów do głosowania do Senatu. Wynika z nich, że w głosowaniu do Sejmu PiS zdobył 35,38 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 30,69 proc., Trzecia Droga 14,40 proc., Nowa Lewica 8,61 proc., a Konfederacja 7,16 proc. Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.

W wyborach do Senatu na PiS głosowało 34,83 proc. wyborców, na KO 28,96 proc., na Trzecią Drogę 11,53 proc., na Konfederację 6,76 proc., a na Nową Lewicę 5,29 proc.

08:06

Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła dane z 99,97 proc. obwodów do głosowania w wyborach do Sejmu i z 99,69 proc. obwodów do głosowania do Senatu. Wynika z nich, że w głosowaniu do Sejmu PiS zdobył 35,39 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 30,68 proc., Trzecia Droga 14,41 proc., Nowa Lewica 8,61 proc., a Konfederacja 7,16 proc. Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.

W wyborach do Senatu na PiS głosowało 34,84 proc. wyborców, na KO 28,94 proc., na Trzecią Drogę 11,55 proc., na Konfederację 6,76 proc., a na Nową Lewicę 5,27 proc.

07:59

Działaczka Nowej Lewicy Anna Górska wygrała z wieloletnim wojewodą pomorskim z PiS Dariuszem Drelichem w wyścigu do Senatu w okręgu 63 na Kaszubach. Górska zdobyła 89 216 głosów - 38,17 proc, a wojewoda pomorski i kandydat PiS, uzyskał 79 958 głosów, czyli 34,21 proc.

Senacki okręg wyborczy nr 63 obejmuje powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, w których wśród mieszkańców większe poparcie mogą mieć konserwatywni kandydaci.

Mimo silnej kampanii wyborczej Drelicha, według wyników głosowania ze wszystkich 431 obwodowych komisji wyborczych w tym okręgu, Anna Górska z Nowej Lewicy zdobyła 89 216 głosów - 38,17 proc, a wojewoda pomorski i kandydat PiS, uzyskał 79 958 głosów, czyli 34,21 proc. - podała na swojej stronie PKW.

Sławomir Butza - popierany przez Konfederację uzyskał 32 448 i 13,88 proc., a Dariusz Męczykowski (z KWW Dariusza Męczykowskiego) - uzyskał 32 092 i 13,73 proc.



07:43

W okręgu gdańskim zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska (41,70 proc.); PiS (25,20), ale to poseł PiS Kacper Płażyński zdeklasował wszystkich innych rywali. Uzyskał ponad 100 tys. głosów.

Sejmowy okręg wyborczy nr 25 obejmuje miasta na prawach powiatu: Gdańsk i Sopot, a także powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, tczewski i sztumski.

Z danych ze wszystkich komisji obwodowych w sejmowym okręgu wyborczym nr 25 w woj. pomorskim wynika, że KO zdobyła tam 41,70 proc. głosów, PiS - 25,20 proc., Trzecia Droga 14,70 proc., Nowa Lewica 9,41 proc., a Konfederacja 6,23 proc. - podała na stronie PKW.

Najwyższy wynik w okręgu powszechnie uważanym za bastion Platformy Obywatelskiej uzyskał poseł PiS Kacper Płażyński i "jedynka" na liście PiS w tym okręgu, na którego zagłosowało 100445 wyborców.

Płażyński zyskał większość głosów na liście tej partii, na którą głosowało łącznie 155 318 zwolenników. Drugiego na liście Kazimierza Smolińskiego poparło 16 177 wyborców.

Na liście PiS dziwić może słaby wynik wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina (7284), któremu niewiele ustępuje startujący z piątego miejsca Tadeusz Cymański (7184).

W wyborach prawdopodobnie przepadnie startujący z szóstego miejsca na liście PiS Andrzej Jaworski (3944). Do Sejmu nie dostanie się też startujący z ostatniego miejsca wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda (3939).

Lista Koalicji Obywatelskiej uzyskała wynik lepszy od PiS o ponad 100 tys. głosów (257009).

Na "jedynkę" Koalicji Obywatelskiej - Agnieszkę Pomaskę głosowało 83 590 osób, a na drugiego na liście prezydenta Sopotu, który kandydował do parlamentu z list KO - Jacka Karnowskiego - 55 069 głosujących.

Trzeci wyniki uzyskał startujący z czwartego miejsca dziennikarz i brat zamordowanego prezydenta Gdańska - Piotr Adamowicz (23147), a za nim uplasował się startujący z ostatniego miejsca listy KO Jarosław Wałęsa (17408).

Z listy KO prawdopodobnie w Sejmie zabraknie byłego działacza "Solidarności" i posła Jerzego Borowczaka (4203).

Z danych wszystkich 711 komisji obwodowych w sejmowym okręgu wyborczym nr 25 w woj. pomorskim wynika, że Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska zdobył 257 009 głosów, czyli 41,70 proc.; PiS - 155 318 - 25,20 proc.; Trzecia Droga - 90 599, tj. 14,70 proc.; Nowa Lewica - 57 967 głosów - 9,41 proc.; Konfederacja - 38 406 - 6,23 proc. - podała na swojej stronie PKW.

Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy otrzymał - 8 871 - 1,44 proc., a Polska Jest Jedna - 8 117 - 1,32 proc.

07:24

Wyborcza "jedynka" na liście PiS w wyborach do Sejmu w okręgu nr 6 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zdobył ponad 121 tys. głosów - najwięcej ze wszystkich kandydatów w tym okręgu.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie opublikowała oficjalne wyniki głosowania na listy kandydatów na posłów w okręgu nr 6 (lubelskim).

Czarnek zdobył 121 686 głosów, z czego najwięcej w Lublinie - 33 479 i powiecie lubelskim - 21 065. Cztery lata temu ówczesny wojewoda - kandydując z drugiego miejsca na liście PiS - uzyskał 87 343 głosy.

Na drugim miejscu pod względem uzyskanych głosów jest liderka listy KO posłanka Marta Wcisło, na którą zagłosowało 68 449 osób. Blisko połowa głosów oddanych na posłankę (34 544) pochodziła z Lublina.

Trzeci najlepszy wynik w okręgu nr 6 zdobyła była minister sportu i turystyki, obecna posłanka Polski 2050 Joanna Mucha, która uzyskała 32 563 głosy.

Kolejne miejsca w okręgu otrzymali: kandydujący z piątej pozycji na liście PiS wiceminister finansów, poseł Artur Soboń (32 357 głosów) i "dwójka" Trzeciej Drogi, europoseł Krzysztof Hetman (28 876 głosów).

Wybory do Sejmu w okręgu nr 6 (tzw. lubelskim) wygrało PiS zdobywając 294 847 głosów (45,48 proc.). Kolejne miejsca w okręgu zajęły: KO - 131 712 głosów (20,32 proc.), Trzecia Droga - 102 894 (15,87 proc.), Konfederacja - 54 325 (8,38 proc.), Nowa Lewica - 37 083 (5,72 proc.), PJJ - 14 892 (2,30 proc.), Bezpartyjni Samorządowcy - 10 344 (1,60 proc.), RDiP - 2 250 (0,35 proc.).(PAP)

07:20

Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła dane z 99,96 proc. obwodów do głosowania w wyborach do Sejmu i z 99,65 proc. obwodów do głosowania do Senatu. Wynika z nich, że w głosowaniu do Sejmu PiS zdobył 35,39 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 30,68 proc., Trzecia Droga 14,41 proc., Nowa Lewica 8,61 proc., a Konfederacja 7,16 proc. Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.

W wyborach do Senatu na PiS głosowało 34,86 proc. wyborców, na KO 28,92 proc., na Trzecią Drogę 11,55 proc., na Konfederację 6,76 proc., a na Nową Lewicę 5,28 proc.

06:53

Są już wyniki z 99,93 proc. obwodów do głosowania w wyborach do Senatu. Na PiS głosowało 34,86 proc. wyborców, na KO 28,89 proc., na Trzecią Drogę 11,556 proc., na Konfederację 6,77 proc., a na Nową Lewicę 5,28 proc.

06:30

Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła dane z 99,93 proc. obwodów do głosowania w wyborach do Sejmu i z 99,62 proc. obwodów do głosowania do Senatu. Wynika z nich, że w głosowaniu do Sejmu PiS zdobył 35,40 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 30,68 proc., Trzecia Droga 14,41 proc., Nowa Lewica 8,60 proc., a Konfederacja 7,16 proc. Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.

W wyborach do Senatu na PiS głosowało 34,86 proc. wyborców, na KO 28,87 proc., na Trzecią Drogę 11,56 proc., na Konfederację 6,77 proc., a na Nową Lewicę 5,28 proc.

06:25

Obywatele polscy głosujący w wyborach do Sejmu RP na terenie Irlandii najwięcej głosów oddali na Koalicję Obywatelską, a następnie na Nową Lewicę oraz Prawo i Sprawiedliwość - wynika z rezultatów opublikowanych w nocy przez Państwową Komisję Wyborczą.

W Irlandii do udziału w wyborach do Sejmu RP zarejestrowały się 24 822 osoby, a zagłosowały 23 001, czyli frekwencja wyniosła 92,66 proc. Wyborcy oddali 22 764 ważne głosy, z czego na Koalicję Obywatelską - 10 871 (47,76 proc.), na Nową Lewicę - 2984 (13,11 proc.), na Prawo i Sprawiedliwość - 2939 (19,91 proc.), na Trzecią Drogę - 2833 (12,45 proc.), a na Konfederację - 2395 (10,52 proc.).

Do udziału w wyborach do Senatu RP zarejestrowanych było 22 316 osób, a zagłosowało 20 546, z czego liczba głosów ważnych wyniosła 19 654.

Kandydata Koalicji Obywatelskiej Adama Bodnara poparło 15 798 osób (80,38 proc.), a Alicję Żebrowską z Prawa i Sprawiedliwości - 3856 (19,62 proc.).

Jeśli chodzi o referendum, do udziału w nim uprawnione było 22 316 osób. W 10 z 11 obwodach na terenie Irlandii (wyników z jednego wciąż nie opublikowano) zagłosowały 6432, co oznacza, ze nawet po uwzględnieniu brakującego obwodu frekwencja zapewne nie przekroczy 30 proc. Na każde z czterech pytań referendalnych ponad 90 proc. głosujących wybrało odpowiedź "nie".

Tegoroczne polskie wybory na terenie Irlandii cieszyły się rekordowym zainteresowaniem. Liczba osób, które się zarejestrowały do udziału w nich była o 10 tys. większa niż cztery lata temu, a liczba tych, które faktycznie wzięły udział - o 9,6 tys. wyższa.



05:50

PiS w wyborach do Sejmu w okręgu piotrkowskim (nr 10) w woj. łódzkim zdobyło 46,60 proc. głosów, najwięcej głosów uzyskał minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus - 49 262 . Pozostałe komitety uzyskały: KO - 21,69 proc., Trzecia Droga - 13,73 proc. , Konfederacja - 7,62 proc. a Lewica - 6,39 pro. głosów - wynika z danych PKW po przeliczeniu wszystkich wyników z komisji obwodowych.

Publikowane przez PKW wyniki wyborów pochodzą ze wszystkich obwodowych 610 komisji - okręg piotrkowski w woj. łódzkim obejmuje powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski i miasta Piotrków Trybunalski oraz Skierniewice.

Z danych PKW dla okręgu piotrkowskiego wynika, że spośród kandydatów PiS w okręgu nr 10 największe poparcie uzyskał minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus - 49 262 głosy, na drugim miejscu jest lider były szef MON i MSW, marszałek senior Sejmu kończącej się kadencji Antoni Macierewicz - 32 496 głosów, a trzecie miejsce przypadło posłance PiS Annie Milczanowskiej - 22 595 głosów.

Z listy KO największe poparcie uzyskał historyk i dziennikarz Bogusław Wołoszański - 35 202 głosy. Najwięcej spośród wyborców Trzeciej Drogi w okręgu piotrkowskim poparło posła PSL Dariusza Klimczaka - 21 826 głosy.



05:36

Duże zmiany w reprezentacji łódzkich parlamentarzystów z KO w okręgu nr 9 w Łodzi. Po raz pierwszy od 1991 r. w Sejmie nie zasiądzie łódzka posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska. Tylko jedna osoba w łódzkiej KO utrzymała mandat sprzed 4 lat - wynika z danych PKW po podliczeniu głosów ponad 99 proc. komisji obwodowych w woj. łódzkim.

Po podliczeniu głosów z 452 na 454 (99,56 proc.) komisji obwodowych w okręgu nr 9 obejmującym Łódź i powiaty łódzki wschodni oraz brzeziński pierwsze miejsce w wyborach do Sejmu zdobyła KO - 41,08 proc. Drugie miejsce zajęło PiS - 26,84 proc. a trzecie Lewica z wynikiem 12,19 proc.

Do podziału w okręgu łódzkim jest 10 mandatów poselskich. Według informacji podanych przez PKW (bez danych z dwóch obwodów) wiadomo, kto osiągnął najlepsze wyniki na listach komitetów wyborczych, bo podział na mandaty w okręgu nr 9 będzie możliwy dopiero po ogłoszeniu wyników wyborów do Sejmu w całym kraju.

Najlepszy wynik na liście KO w Łodzi osiągnął poseł tego ugrupowania Dariusz Joński, były szef SLD w regionie łódzkim. Joński uzyskał blisko 87 tys. głosów.

Drugie miejsce wśród kandydatów KO w Łodzi zajęła działaczka społeczna Aleksandra Wiśniewska. Wiśniewska zdobyła ponad 25 tys. głosów.

Trzecia na liście KO jest była siatkarka i posłanka Małgorzata Niemczyk - ponad 20 tys. głosów; czwarte miejsce wśród kandydatów KO zajął łódzki radny sejmiku Paweł Bliśniuk - ponad 12 tys. głosów; piąty w KO jest nauczyciel Marcin Józefaciuk, który zebrał prawie 9 tys. głosów; szósty jest poseł KO i były wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski - prawie 7 tys. głosów; siódme miejsce zajęła poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska - ponad 6 tys. głosów, która nieprzerwanie zasiada w Sejmie od 1991 r.

05:19

Niemal wszystkie głosy, które Polacy oddali w wyborach parlamentarnych, zostały już policzone. Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła dane z 99,87 proc. obwodów do głosowania w wyborach do Sejmu i z 99,54 proc. obwodów do głosowania do Senatu.

Wynika z nich, że w głosowaniu do Sejmu PiS zdobyło 35,44 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 30,65 proc., Trzecia Droga 14,41 proc., Nowa Lewica 8,59 proc., a Konfederacja 7,16 proc. Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.

W wyborach do Senatu na PiS głosowało 34,89 proc. wyborców, na KO 28,76 proc., na Trzecią Drogę 11,58 proc., na Konfederację 6,79 proc., a na Nową Lewicę 5,29 proc.

05:18

W wyborach do Senatu kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty, zaś kandydaci paktu senackiego - tworzonego przez KO, Trzecią Drogę (PSL i Polska 2050) oraz Nową Lewicę - łącznie 66 mandatów - wynika z danych ponad 99 proc. obwodowych komisji wyborczych.

W wyborach do Senatu, senatorów wybieramy w jednomandatowych okręgach wyborczych; mandat senatorski otrzymuje kandydat, który uzyskał największe poparcie.

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej sprzed północy, z ponad 99 proc. obwodów głosowania, w wyborach do Senatu Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35 proc. głosów, a Koalicja Obywatelska - 28,24 proc. Kandydaci Trzeciej Drogi zdobyli 11,68 proc. głosów, a Konfederacji - 6,85 proc. Nowa Lewica uzyskała 5,34 proc. głosów, a Bezpartyjni Samorządowcy — 4,97 proc.

Kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty, zaś kandydaci paktu senackiego - który tworzyły KO, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) i Nową Lewicę - łącznie 66 mandatów.