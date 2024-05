"Anora" Seana Bakera o pracownicy seksualnej, która poślubia syna oligarchy, otrzymała Złotą Palmę dla najlepszego filmu podczas gali zamknięcia 77. festiwalu w Cannes. "To nagroda dla wszystkich tancerek erotycznych - obecnych, przeszłych i przyszłych" - powiedział reżyser.

Sean Baker / ANDRE PAIN / PAP/EPA

"Anora" to opowieść o młodej pracownicy seksualnej z Brooklynu, która poślubia syna oligarchy. Kiedy wieści o tym docierają do rodziców jej wybranka, bogacze przyjeżdżają do Nowego Jorku, by przekonać młodych do unieważnienia małżeństwa.

Odbierając statuetkę, Sean Baker wyznał, że marzył o tym momencie przez ostatnich 40 lat. Zastanawiam się, co będę teraz robił? Będę nadal walczył, żeby kino żyło pełnią życia, a filmy były wyświetlane na wielkim ekranie. Świat musi pamiętać, że wyświetlanie filmów w domu lub na telefonie komórkowym nie jest najlepszym wyborem, choć niektóre firmy bardzo by sobie tego życzyły. Oglądanie obrazów w sali kinowej, wśród ludzi to zupełnie inne doświadczenie. Możemy wspólnie przeżywać ważne emocje - strach, smutek, śmiech. Cieszę się, że sala kinowa jest nadal czymś ważnym. Tak powinno pozostać - stwierdził reżyser. Podziękował również najważniejszym kobietom swojego życia - żonie, mamie i przyjaciółce.

George Lucas / SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA

Moment kulminacyjny ceremonii zamknięcia canneńskiego festiwalu poprzedziło wręczenie Honorowej Złotej Palmy twórcy serii "Gwiezdne wojny" - George'owi Lucasowi.

Do kogo trafiły najważniejsze statuetki?

Film "All We Imagine As Light" Payal Kapadii zdobył Grand Prix festiwalu w Cannes. Wcześniej nagrodę jury przyznano Jacquesowi Audiardowi za "Emilię Perez".

Miguel Gomes odebrał nagrodę za najlepszą reżyserię. Statuetkę zapewnił mu film "Grand Tour". Wcześniej nagroda specjalna jury trafiła do Mohammada Rasoulofa za "The Seed of the Sacred Fig".

Selena Gomez, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon i Adriana Paz zostały docenione za najlepsze role kobiece w "Emilii Perez". Najlepszym aktorem został Jesse Plemons, który zagrał w "Kinds of Kindness".

Nagrodę za najlepszy scenariusz otrzymała Coralie Fargeat za "The Substance".

"Dziewczyna z igłą" bez nagród

Twórcy "Dziewczyny z igłą" w Cannes / ANDRE PAIN / PAP/EPA

Wśród filmów walczących o uznanie jury konkursu głównego była też "Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna - szwedzkiego reżysera od lat mieszkającego w Polsce. To duńsko-polsko-szwedzka koprodukcja. Scenariusz - nawiązujący do prawdziwej historii - von Horn współtworzył z Line Langebek. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek, za scenografię - Jagna Dobesz, za kostiumy - Małgorzata Fudala, a za montaż - Agnieszka Glińska. Polskim producentem jest Mariusz Włodarski.

Wideo youtube

"Dziewczyna z igłą" została dobrze przyjęta przez krytyków, ale nie otrzymała żadnych nagród.

Greta Gerwig / SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA

Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury, w którego składzie znaleźli się: amerykańska reżyserka, aktorka i scenarzystka Greta Gerwig (przewodnicząca), turecka scenarzystka i fotografka Ebru Ceylan, amerykańska aktorka Lily Gladstone, francuska aktorka Eva Green, libańska reżyserka i scenarzystka Nadine Labaki, hiszpański reżyser, scenarzysta i producent Juan Antonio Bayona, włoski aktor Pierfrancesco Favino, japoński reżyser Hirokazu Koreeda oraz francuski aktor i producent Omar Sy.