Piłkarze Jagiellonii Białystok pokonali w ostatniej kolejce ekstraklasy Wartę Poznań 3:0 i po raz pierwszy zostali mistrzem Polski. Drużyna gości spadła do 1. ligi, gdyż została wyprzedzona przez Koronę Kielce, która w sobotę wygrała w Poznaniu z Lechem 2:1.

Piłkarze Jagiellonii Białystok cieszą się ze zwycięstwa i mistrzostwa Polski / Artur Reszko / PAP

Mecz decydujący o mistrzostwie Polski dla Jagiellonii obejrzał komplet ponad 22 tys. widzów, w tym ok. 6 tys. uczniów w ramach akcji "młoda Ultra".



Jagiellonia zagrała przeciwko Warcie z dwoma zmianami w stosunku do składu ze zremisowanego meczu z Piastem w Gliwicach: po absencji za żółte kartki wrócił hiszpański stoper Adrian Dieguez, a jego rodaka Jose Naranjo, który za kartki pauzował, zastąpił Norweg Kristoffer Hansen. W Warcie m.in. Dawida Szymonowicza zastąpił w pierwszej jedenastce Dimitris Stavropoulos, w ataku od początku zagrał Adam Zrelak zamiast Martona Eppela.



Piłkarze Jagiellonii nie mogli zacząć lepiej najważniejszego meczu w ponadstuletniej historii klubu, bo nie upłynął jeszcze kwadrans gry, a już prowadzili 2:0. W 5. min Dominik Marczuk zagrał płasko z prawej strony w pole karne Warty, a Portugarczyk Nene otworzył wynik. W odpowiedzi Mateusz Kupczak niecelnym strzałem głową zakończył dośrodkowanie z rzutu wolnego.



W 10. min szansę miał Jesus Imaz, jednak nie zdołał dokładnie przyjąć piłki w polu karnym, obrońcy wybili piłkę za linię końcową. Po rzucie rożnym i dośrodkowaniu Bartłomieja Wdowika Taras Romanczuk celnie uderzył głową i było już 2:0 dla gospodarzy.



Przy takim wyniku Jagiellonia nieco się cofnęła; w Warcie aktywny był Kajetan Szmyt; dośrodkowywał, wykonywał stałe fragmenty gry i strzelał na bramkę białostoczan. W 21. min po jego akcji znowu niewiele zabrakło Kupczakowi po strzale głową. W 24. min Imaz powinien zdobyć gola; Hiszpan ograł obrońcę Warty i był jedenaście metrów przed jej bramką; Lis zdołał strzał obronić.



Dwie minuty później, w dużo trudniejszej sytuacji, Imaz trafił do siatki. Znowu akcję z prawej strony zaczął Marczuk, a Hiszpan technicznym strzałem przy słupku zdobył trzecią bramkę dla gospodarzy. W 35. min goście mogli zdobyć gola, Szmyt nie dał rady jednak pokonać Zlatana Alomerovica płaskim strzałem z linii pola karnego.

Druga połowa zaczęła się akcją Afimico Pululu, który uciekł obrońcom Warty lewą stroną i zagrał w pole karne do Marczuka. Skrzydłowego Jagiellonii ubiegli jednak obrońcy. W 53. min Alomerovic uratował gospodarzy przed stratą bramki po kolejnym strzale Szmyta, tym razem z ostrego kąta z pola karnego.



Im bliżej było końca meczu, tym Jagiellonia staranniej pilnowała wyniku. Już nie atakowała za wszelką cenę, starała się utrzymywać przy piłce i kontrolować sytuację. Warta nie była już w stanie stworzyć bramkowej okazji, a na trybunach zaczęło się świętowanie; widać było tzw. falę, doping nie ustawał.



Mistrz, mistrz, Jaga mistrz! - zaczęło się nieść po trybunach od 90. min gry, mecz był przedłużony o trzy minuty. Równo z końcowym gwizdkiem sędziego Pawła Raczkowskiego tysiące kibiców wbiegło na murawę, by świętować razem z piłkarzami.



Nasza Jaga najlepsza w Polsce jest! - śpiewali fani przed wręczeniem piłkarzom medali za zdobycie mistrzostwa.

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań 3:0 (3:0).



Bramki: 1:0 Nene (5), 2:0 Taras Romanczuk (11-głową), Jesus Imaz (26).



Żółte kartki: Jagiellonia - Adrian Dieguez, Michal Sacek, Aurelien Nguiamba. Warta - Adam Zrelak, Mateusz Kupczak.



Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów: 22 021.

