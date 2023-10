Wiemy już kto będzie reprezentował województwo warmińsko-mazurskie w sejmie i senacie. Ze swoimi obecnymi funkcjami będą musieli się pożegnać m.in. wojewoda Artur Chojecki oraz marszałek Gustaw Marek Brzezin. Zaskoczeniem może być brak mandatu senatorskiego dla Prawa i Sprawiedliwości.

/ Tomasz Waszczuk / PAP

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów do Sejmu i Senatu z wszystkich obwodów do głosowania. W wyborach do Sejmu PiS zdobył 35,38 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 30,70 proc., Trzecia Droga 14,40 proc., Nowa Lewica 8,61 proc., a Konfederacja 7,16 proc.

W Warmińsko-mazurskiem głosowano w dwóch okręgach wyborczych - nr 35 (olsztyński) i 34 (elbląski).

Z okręgu nr 35 do sejmu dostali się:

Prawo i Sprawiedliwość: Janusz Cieszyński - 20644 głosów; Artur Chojecki - 17418; Iwona Arent - 16675; Olga Semeniuk-Patkowska - 14183

Koalicja Obywatelska: Janusz Cichoń - 32 356 głosów; Paweł Papke - 27 023; Anna Wojciechowska - 18 828; Maciej Wróbel - 9 837

Trzecia Droga: Urszula Pasławska - 26 992 głosów

Lewica: Marcin Kulasek - 11 514 głosów

Patrząc na mandaty Prawa i Sprawiedliwości można powiedzieć, że region stracił dwóch lokalnych posłów, ponieważ do sejmu dostali się tak zwani spadochroniarze, czyli Janusz Cieszyński i Olga Semenik-Patkowska.

W sejmie nie będzie więc już Jerzego Małeckiego i Wojciecha Kossakowskiego. Wyborców do siebie nie przekonali też Błażej Poboży i Jerzy Szmit. Z kolei z listy Koalicji Obywatelskiej do sejmu nie dostał się Michał Wypij, który "bił się" o mandat z Maciejem Wróblem - byłym wiceburmistrzem Kętrzyna, który kiedyś był też dziennikarzem TVP.

Okręg wyborczy nr 34 - 8 mandatów

Prawo i Sprawiedliwość: Andrzej Śliwka - 32895 głosów; Robert Gontarz - 24940; Leonard Krasulski - 13948; Teresa Wilk - 9280

Koalicja Obywatelska: Jacek Protas - 35745 głosów; Elżbieta Gelert - 15847: Stanisław Gorczyca - 7979

Trzecia Droga: Zbigniew Ziejewski - 12695 głosów

W okręgu elbląskim z mandatem pożegnała się dotychczasowa posłanka Monika Falej z Lewicy, która otrzymała ponad 11 tysięcy głosów. Z listy Trzeciej Drogi do sejmu dostał się Zbigniew Ziejewski, który pokonał "jedynkę" listy Rafała Ryszczuka. W tym przypadku zdecydowało około pół tysiąca głosów.

Zdecydowanie najwięcej głosów zdobyli Andrzej Śliwka, który był "trójką" na liście PiS oraz "jedynka: z listy KO Jacek Protas.



Prawo i Sprawiedliwość bez senatora



Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego wybierali czterech senatorów w jednomandatowych okręgach wyborczych. W okręgu olsztyńskim zdecydowanie wygrała Ewa Kaliszuk zdobywając 93766 głosów. Zastępca prezydenta Olsztyna reprezentująca Koalicję Obywatelską pokonała tym samym dotychczasową senator Lidię Staroń, która otrzymała 66617 głosów.

36131 głosy otrzymał kandytat PiS Zbigniew Purpurowicz. W mazurskim okręgu toczyła się zacięta walka między obecną senator Małgorzatą Kopiczko, a Jolantą Piotrowską. Wygrała Piotrowska stosunkiem głosów 78072 do 65292.

W okręgu nr 84 (elbląski) wygrał dotychczasowy senator Jerzy Wcisła z Koalicji Obywatelskiej, który zdobył 86158 głosów. W okręgu nr 85 (ostródzki) zwyciężył obecny marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin z Trzeciej Drogi.

Tak więc warmińsko-mazurskie Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało reprezentanta w senacie.