Generał Wałerij Załużny, były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, a obecnie ambasador w Wielkiej Brytanii, wydał książkę "Moja Wojna". Zaczął ją pisać wiosną 2023 r., kiedy Ukraina przygotowywała się do kontrofensywy w wojnie z Rosją. Publikacja jest pierwszą częścią trylogii.

Generał Wałerij Załużny / Joe Giddens / PAP/PA

"Dzielę się z wami moją własną historią o sobie, moich przemyśleniach i decyzjach życiowych. 'Moja wojna' to pierwsza książka z trylogii, nad którą zacząłem pracować w marcu 2023 roku. Rękopisy zostały zebrane i zredagowane przez moją żonę, za co jestem jej bardzo wdzięczny" - napisał Załużny w sieciach społecznościowych.

Według autora ta książka została napisana dla młodych ludzi, którym chce przekazać "ważną prawdę: wszystko jest możliwe w życiu, jeśli naprawdę tego chcesz".

"To książka o mojej wojnie. Po pierwsze, o wojnie z moimi własnymi lękami, które powstrzymują mnie przed zrobieniem czegokolwiek. Po drugie, o wojnie z ludźmi, którzy uniemożliwiają mi osiągnięcie moich celów. I wreszcie wojna z okolicznościami, które stają się przeszkodami w życiu. Mam więc nadzieję, że okaże się dla was interesująca" - napisał ambasador.

Poinformowano, że to osobista historia drogi życiowej generała Wałerija Załużnego "od chłopca do naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy", a jednocześnie historia kraju, który "zmierza do wojny: najpierw wojny widma, w której możliwość nikt nie wierzył, a następnie wojny na dużą skalę".

Załużny wyraził nadzieję, że będzie mógł spotkać się i porozmawiać z czytelnikami. Trylogia Załużnego składać się będzie z książek: "Moja wojna", "Nasza wojna" i "Ich wojna".

W lipcu 2021 r. prezydent Wołodymyr Zełenski mianował Załużnego na stanowisko naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. 8 lutego 2024 r. Zełenski podpisał dekret odwołujący Załużnego z tego stanowiska i zastąpił go generałem Ołeksandrem Syrskim.

Pod koniec listopada Centrum Monitoringu Społecznego opublikowało wyniki sondażu, według których 42 proc. obywateli Ukrainy zagłosowałoby na Załużnego w wyborach prezydenckich. Na obecnego prezydenta Zełenskiego - 22 proc. respondentów.