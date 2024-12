Pierwszy w Polsce wolnostojący mikrohub przeładunkowy działa od grudnia w Poznaniu. To miejsce, z którego kurierzy rowerowi odbierać będą paczki przywożone samochodami. Według zapowiedzi pilotażowy projekt potrwa do wiosny.

W Poznaniu powstał pierwszy w Polsce wolnostojący mikrohub przeładunkowy. Stworzyli go naukowcy z Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego. To specjalnie skonstruowany nieduży budynek, wykonany z materiałów z recyklingu, zasilany panelami fotowoltaicznymi i odpowiednio wyposażony. Stacjonują w nim cztery elektryczne rowery cargo.

Przesyłki z centrum logistycznego do mikrohubu są przywożone samochodami dostawczymi. W hubie paczki są przeładowywane na rowery i dalej dostarczane do odbiorców w centralnych dzielnicach Poznania. Jeden rower zabiera ok. 40-45 małych paczek.

O ile rowery cargo są już wykorzystywane przez firmy kurierskie, a przestrzenie przeładunkowe w różnej formie też zaczynają działać w polskich miastach, to wciąż nie mamy konkretnych danych, które potwierdzą, czy to ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie. Projekt GRETA i realizowany pilotaż mają nam ich dostarczyć. Po jego zakończeniu będziemy wiedzieć, ile paczek dowiezie kurier na rowerze, w jakim czasie, jaka będzie emisyjność tych dostaw - tłumaczy Marta Cudziło, zastępca dyrektora Centrum Nowoczesnej Mobilności w Łukasiewicz - PIT, koordynatorka projektu w Polsce.

Pilotaż mikrohubu potrwa około pięciu miesięcy.