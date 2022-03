29. dzień wojny w Ukrainie. Trzy osoby zginęły, a 13 zostało rannych w rosyjskim ostrzale wsi Jawkyne w obwodzie mikołajowskim. Dowództwo Wschód ukraińskich sił powietrznych poinformowało o zestrzeleniu rosyjskiego wielozadaniowego bombowca Su-34 na kierunku charkowskim. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny prosi o samoloty i czołgi. Tym razem prezydent Ukrainy zaapelował do liderów państw członkowskich NATO, zebranych na szczycie w Brukseli. Siły ukraińskie przeprowadzają udane kontrataki na rosyjskie pozycje wokół Kijowa, co prawdopodobnie uniemożliwia Rosjanom przegrupowanie i wznowienie ofensywy na ukraińską. Najważniejsze wydarzenia dotyczące 29. dnia wojny w Ukrainie znajdziesz w naszej relacji z 24.03.2022 r.

Kijów / PAP/EPA/NUNO VEIGA /

USA ogłosiły kolejne sankcje na Rosję. Ponadto przekażą dodatkowy miliard dolarów dla Ukrainy oraz przyjmą 100 tys. uchodźców.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemówił do zgromadzonych na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli prezydentów i premierów państw członkowskich NATO.

Biden po czwartkowych spotkaniach przywódców NATO i G7 w Brukseli: Musimy zapewnić, że działania, które prowadzimy wobec Rosji zostaną utrzymane nie tylko przez kolejny miesiąc, ale i cały rok

Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła projekt rosyjskiej rezolucji w sprawie "pomocy" i "ochrony" ludności cywilnej na Ukrainie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że szczyty NATO, UE i G7 pokażą, kto jest przyjacielem.

Kanclerz Niemiec rozmawiał telefonicznie z prezydentami Ukrainy i Rosji ws. zakończenia rosyjskiej inwazji.

Rosyjskie siły poniosły tysiące ofiar podczas inwazji na Ukrainę, teraz próbują te straty zastąpić rezerwistami, poborowymi i najemnikami - twierdzi brytyjskie ministerstwo obrony.

Siły ukraińskie przeprowadzają udane kontrataki na rosyjskie pozycje wokół Kijowa, co prawdopodobnie uniemożliwia Rosjanom przegrupowanie i wznowienie ofensywy na ukraińską stolicę - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

12 miast i kilka mniejszych miejscowości Ukrainy zostało całkowicie lub częściowo pozbawionych dostępu do wody pitnej

Rada Miejska Mariupola alarmuje: siły rosyjskie uprowadziły do Rosji ok. 6 000 osób

Rosja ostrzelała punktu pomocy humanitarnej w Charkowie. Zginęło 6 osób, 15 zostało rannych

20:44

Coraz więcej ludzi w atakowanym przez wojska rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy umiera z głodu - alarmuje mariupolska rada miejska. Coraz więcej ludzi nie ma żadnych zapasów jedzenia - dodano. Władze Mariupola błagają o pomoc.



Jest coraz więcej śmierci z głodu. Coraz więcej ludzi zostaje bez żadnych zapasów jedzenia. A wszelkie próby rozpoczęcia masowej humanitarnej operacji mającej na celu uratowanie mieszkańców Mariupola są blokowane przez stronę rosyjską - napisała mariupolska rada miejska.

20:15

Świat z podziwem patrzy na zaangażowanie Polaków w pomoc uchodźcom z Ukrainy, jako państwo i społeczeństwo zdajemy egzamin z solidarności - powiedział w orędziu prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że władze RP rozmawiają o konkretnym wsparciu dla Polski ze strony UE i organizacji międzynarodowych.

19:55

W Kijowie od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę zginęło 75 cywilów, w tym czworo dzieci - poinformował w czwartek mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.



Rannych zostało 307 cywilów, wśród nich 16 dzieci. Uszkodzonych zostało 87 bloków mieszkalnych i 10 domów prywatnych, 12 szkół i sześć przedszkoli.



"Niczego nie zapomnimy i niczego nie wybaczymy. Będziemy kontynuować walkę i zwyciężymy" - zapowiedział Kliczko.

19:42

Dowództwo Wschód ukraińskich sił powietrznych poinformowało w czwartek o zestrzeleniu rosyjskiego wielozadaniowego bombowca Su-34 na kierunku charkowskim.

W komunikacie na Facebooku ukraińscy wojskowi poinformowali, że zniszczono także jeden rosyjski bezzałogowiec.

19:41

Trzy osoby zginęły, a 13 zostało rannych w rosyjskim ostrzale wsi Jawkyne w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy - pisze agencja Ukrinform, powołując się na lokalne władze.

Według komunikatu, który cytuje Ukrinform, Rosjanie ostrzelali z systemów Smiercz mieszkańców wsi Jawkyne i ewakuowanych mieszkańców z gminy snihuriwskiej.

19:25

Główna rzecz to zapewnić teraz, po miesiącu (wojny na Ukrainie), że podtrzymamy to, co robimy nie tylko przez kolejny miesiąc, czy następny miesiąc, ale przez resztę całego roku - oświadczył Biden, w odpowiedzi na pytanie, czy sankcje zmienią zachowanie Rosji.

Jeśli jesteś Putinem i myślisz, że Europa pęknie w ciągu miesiąca, sześciu tygodni, czy dwóch miesięcy (...) oni mogą to wytrzymać przez kolejny miesiąc. Ale dlatego musimy pozostać w pełni, totalnie, całkowicie zjednoczeni - dodał amerykański prezydent.



19:20

Są cały czas setki próśb o wsparcie - mówią wolontariusze w punkcie pomocowym dla ukraińskich uchodźców na Dworcu Centralnym w Warszawie.

Przez ostatni miesiąc, czyli od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, liczba ludności Warszawy wzrosła o 17 proc. W stolicy zatrzymało się ok. 300-tys. Ukraińców.

19:00

"Odpowiemy, jeśli Rosja użyje na Ukrainie broni masowego rażenia" - zadeklarował prezydent USA Joe Biden po spotkaniu z przywódcami NATO i G7 w Brukseli. Jak dodał, sposób odpowiedzi będzie zależał od sposobu użycia przez Rosję tej broni.



18:44

"Powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe, aby dostarczyć sprzęt obronny Ukrainie, ale także, aby być tak zdecydowani, jak to możliwe względem Rosji w naszej odpowiedzi sankcjami" - powiedział dziennikarzom w Brukseli przed szczytem UE premier Mateusz Morawiecki.

Jak oświadczył, sankcje wobec Rosji powinny być tak mocne, jak to tylko możliwe. To dlatego Polska apeluje o sankcje na rosyjskie ropę, gaz i węgiel. Im szybciej zrozumiemy, że to główny tlen rosyjskiej machiny wojennej, tym lepiej - wskazał.

18:25

MSZ Włoch zaapelowało do swoich obywateli, aby nie jechali walczyć na Ukrainę. Przypomniano, że niesie to ze sobą ryzyko kary więzienia.

18:18

Lepiej teraz dać Ukrainie broń, której realnie potrzebujemy, niż później szukać jej dla Gruzji, Mołdawii, państw bałtyckich, Polski, krajów Azji Środkowej - napisał na Facebooku Wołodymyr Zełenski.

Z tymi słowami, jak wyjaśnił, prezydent Ukrainy zwrócił się wcześniej do liderów państw G7, w spotkaniu, w którym uczestniczył przez łącze wideo.

18:11

Obecnie front rosyjsko-ukraiński praktycznie zamarł, siły przeciwnika stoją w miejscu - ocenił sytuację doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy i ministerstwo obrony informują, że przeciwnik na wielu kierunkach nie ma zasobów, by kontynuować ofensywę - powiedział na nagraniu Arestowycz.

Według niego siły przeciwnika "praktycznie stoją w miejscu" i mają problemy z dostawami np. paliwa i amunicji.

Rosjanie kontynuują koncentrację swoich wysiłków w kierunku Iziumu, Marjinki, Mariupola i w rejonie Chersonia, ale "tam praktycznie przeciwnik znalazł się w defensywie" - dodał Arestowycz.

17:53

Rosjanie próbują wprowadzić do obiegu ruble w okupowanym przez nich Heniczesku w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - pisze portal Hromadske. Pracownikom sfery budżetowej i emerytom proponują po 10 tys. rubli (ok. 418 złotych).



Według serwisu ruble zaczęto wypłacać 23 marca. W kolejce po pieniądze stały osoby starsze i młode matki. Pieniądze wydano tylko kilkudziesięciu osobom - podaje Hromadske, które powołuje się na relacje miejscowych mieszkańców.



Rublami nie można zapłacić w lokalnych sklepach, a na hrywny nie da się ich wymienić - wskazuje serwis.

17:52

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ostrzegł Rosję przed użyciem broni chemicznej na Ukrainie.

Gdyby Rosja przygotowywała operację prowokacyjną w celu użycia takiej (chemicznej i biologicznej - PAP)) broni (na Ukrainie), byłoby to pogwałceniem wszelkich zasad, umów i konwencji - powiedział dziennikarzom przed szczytem NATO w Brukseli.

Naszą troską jest nie tylko zwracanie na to uwagi, ale także ostrzeganie w rozmowach, które prowadzimy: nie róbcie tego - dodał.

Zaznaczył, że sankcje dotychczas nałożone na Rosję są "efektywne".

17:33

Ukraina i Rosja przeprowadziły wymianę jeńców - poinformowała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk. 10 ukraińskich wojskowych wymieniono na 10 rosyjskich. Uwolniono też cywilów, porwanych podczas ataku na Wyspę Węży.



17:13

Kraje UE muszą zaostrzyć swoje sankcje wobec Rosji i przygotować się na pozbycie się uzależnienia od importu rosyjskich paliw kopalnych - powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

17:07

Ochotnicy z obrony terytorialnej i mieszkańcy Lwowa zaadaptowali dawny radziecki schron na ewentualne miejsce ukrycia dla mieszkańców. Powstał węzeł sanitarny, są zapasy wody, a nawet piece, które zapewnią ogrzewanie. Dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun odwiedził dziś to miejsce.

Relacja ze schronu we Lwowie Mateusz Chłystun / RMF FM

17:04

Papież Franciszek w przeddzień uroczystego aktu poświęcenia ludzkości, zwłaszcza Ukrainy i Rosji, Niepokalanemu Sercu Maryi zachęcił wiernych do modlitwy o to, by "Matka Boża utuliła serca naszych braci, doświadczanych okrucieństwem wojny".

16:50

Kapitanami dwóch rosyjskich okrętów desantowych, ostrzelanych rano przez wojska Ukrainy w porcie w Berdiańsku, są zdrajcy - ukraińscy żołnierze, którzy w 2014 roku przeszli na stronę wroga - podała w czwartek gazeta Ukraińska Prawda, powołując się na źródło w Marynarce Wojennej Ukrainy

16:43

Prezydent Duda po szczycie NATO: nie było głosu sprzeciwu wobec zwiększenia obecności Sojuszu na wschodniej flance; zaproponowałem wysuniętą obecność obronną z dodatkowymi siłami zbrojnymi i sprzętem; będzie się toczyć dyskusja na ten temat. Prezydent USA twardo i zdecydowanie zadeklarował, że art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego będzie w razie potrzeby uruchomiony.

Prezydent Andrzej Duda po szczycie przywódców NATO w Brukseli / Radek Piertuszka / PAP

16:42

Delegacje Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier zaapelowały w Europejskim Komitecie Regionów o stworzenie europejskiej bazy danych, aby zapewnić uchodźcom wojennym z Ukrainy zweryfikowaną i zaufaną listę ofert zakwaterowania i pracy w całej Unii Europejskiej.

16:41

Rosjanie uniemożliwili ewakuację cywilów z oblężonego Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy - poinformowała w czwartek ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk. Jak dodała, władze Ukrainy przygotowały dla ewakuacji 40 autobusów.

16:40

Prezydent A. Duda po szczycie NATO: Cieszę się, że Sojusz zachowuje jedność; zawieszenie broni na Ukrainie to za mało - tego potrzebuje Rosja, musi być połączone z wycofaniem rosyjskich sił z terytorium Ukrainy.

16:35

Premier Finlandii Sanna Marin powiedziała dziennikarzom w Brukseli, że sankcje nałożone przez Unię Europejską na Rosję za atak na Ukrainę nie będą tak skuteczne jak powinny, jeśli Pekin pomoże Moskwie.

16:33

Zdecydowaliśmy, że oddelegujemy polskiego prokuratora do międzynarodowego śledztwa dot. rosyjskich zbrodni na Ukrainie - poinformował w Hadze wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Ponadto resort sprawiedliwości rozważa delegowanie ekspertów na potrzeby śledztwa.

16:28

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał państwa G7 do zaostrzania sankcji przeciwko Rosji, dopóki ta się nie zatrzyma i nie przywróci Ukrainie pokoju, a także do stworzenia gwarancji bezpieczeństwa oraz do pomocy w odbudowie Ukrainy - informuje agencja Interfax-Ukraina

16:25

Unia Europejska powinna nałożyć na Rosję możliwie najsurowsze sankcje za inwazję na Ukrainę, pomimo tego, że uderzy to również we Wspólnotę - oświadczyła wchodząc na szczyt UE w Brukseli estońska premier Kaja Kallas.

16:21

Premier Luksemburga Xavier Bettel powiedział dziennikarzom, że nowe sankcje UE wymierzone w Rosję za inwazję na Ukrainę powinny zostać nałożone jako reakcja na nowe wydarzenia w tym kryzysie, co według niego nie ma obecnie miejsca.

16:12

Ukraina i Rosja przeprowadziły pierwszą wymianę jeńców - poinformowała w czwartek ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk. 10 ukraińskich wojskowych wymieniono na 10 rosyjskich. Dodała, że odesłano Rosji 11 cywilnych rosyjskich marynarzy, których Ukraina uratowała z tonącego statku koło Odessy. W wyniku tej wymiany do domu wraca 19 ukraińskich cywilnych marynarzy ze statku ratowniczego Sapfir, porwanych przez okupantów podczas próby zabrania naszych wojskowych z Wyspy Węży - wyjaśniła.

Wereszczuk poinformowała, że statek Sapfir będzie zwrócony Ukrainie i zacumuje w tureckim porcie.

16:08

Przywódcy Unii Europejskiej nie uzgodnią podczas dwudniowego szczytu rozpoczynającego się w czwartek nowych sankcji wobec Rosji - powiedział dziennikarzom przed szczytem premier Holandii Mark Rutte.

16:03

Ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę deficyt budżetowy Belgii będzie wyższy o 1,5 mld euro - poinformowała sekretarz stanu ds. budżetu Eva De Bleeker.

16:00

Kraje UE powinny rozważyć nałożenie sankcji na import energii z Rosji, aby powstrzymać rosyjską inwazję na Ukrainę - powiedział w Brukseli łotewski premier Arturs Karins. Dodał, że najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby objęcie unijnymi restrykcjami ropy i węgla z Rosji. Jeśli nie zatrzymamy Putina, Putin nie zatrzyma się sam - ocenił szef rządu Łotwy.

15:50

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy: Kierownictwo wojskowe Rosji przerzuca żołnierzy i uzbrojenie na Białoruś oraz okupowany Półwysep Krymski. Celem ma być przygotowanie, a następnie przeprowadzenie operacji okrążenia Kijowa.

15:35

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na szczycie G7 wezwał do odłączenia Rosji od GPS i izolacji jej banku centralnego.

15:22

Rosyjskie wojska ostrzelały w Charkowie miejsce, w którym gromadzili się cywile w oczekiwaniu na pomoc humanitarną. Według wstępnych danych zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych - poinformował szef administracji wojskowej obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Zobacz również: Sześć osób zginęło w ostrzale punktu pomocy humanitarnej w Charkowie

15:11

Od 12 dni w rosyjskich mediach nie był widoczny Siergiej Szojgu. W kraju i za granicą zaczęto spekulować na temat tego, co mogło się stać z ministrem obrony. Dziś, w mediach pojawiło się nagranie, które miało uciąć spekulacje. Po tym jednak, co pokazał Kreml, pytań wciąż jest wiele.

15:10

Do czerwcowego szczytu NATO w Madrycie opracujemy plany wysłania dodatkowych sił i zdolności, by wzmocnić obronę NATO - ogłosił prezydent USA Joe Biden po nadzwyczajnym szczycie przywódców Sojuszu w Brukseli.

15:05

Zobacz również: Kadencja szefa NATO Jensa Stoltenberga przedłużona

15:00

Ponad 20 zakładów z branży zbrojeniowej w Rosji wstrzymało działalność całkowicie albo częściowo przez brak części - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

14:31

Rosyjska dziennikarka Oksana Baulina, która zginęła w środę w ostrzale w Kijowie, była w opozycji wobec rosyjskich władz; na Ukrainie pracowała legalnie - poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

14:28

Kadencja Jensa Stoltenberga na stanowisku sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego przedłużona do końca września 2023 roku.

14:25

Biały Dom ogłosił dodatkowy miliard dolarów dla Ukrainy oraz przyjęcie 100 tys. uchodźców

14:20

USA ogłosiły sankcje m.in. przeciwko 48 rosyjskim firmom zbrojeniowym, 328 deputowanym Dumy Państwowej i szefowi największego banku Rosji.

14:00

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie wystrzeliły w obszary zamieszkane przez cywilów 467 pocisków lądowych lub morskich - poinformowało ministerstwo obrony w Kijowie.

Na obszary zamieszkane przez ludność cywilną wystrzelono dotąd 175 pocisków balistycznych Iskander, 183 pociski manewrujące typu Kalibr, 86 pocisków samosterujących klasy X i 23 pociski balistyczne Toczka.

13:45

12 miast i kilka mniejszych miejscowości Ukrainy zostało całkowicie lub częściowo pozbawionych dostępu do wody pitnej - poinformowała rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Miasta pozbawione wody to Mariupol, Mikołajów i Wasylówka na południu, Charków, Ochtyrka, Izium i Trościaniec na północnym wschodzie, Makarów i Czernihów na północy, a także Połohy, Orichiw i Hulajpole na południowym wschodzie.

13:40

Czesi wyślą na Słowację do 650 żołnierzy, by wzmocnić wschodnią flankę NATO

13:35

Rada Miejska Mariupola przekazała, że siły rosyjskie uprowadziły około 6 000 osób i przetransportowały je do Rosji.

13:30

90 samochodów skonfiskowanych w ostatnich trzech tygodniach za jazdę po pijanemu w obwodzie czerniowieckim Ukrainy zostanie przekazanych na potrzeby armii - poinformował w czwartek portal Suspilne, powołując się na rzeczniczkę policji drogowej w obwodzie Juliję Zamerzlak.

12:55

Zełenski w szwedzkim parlamencie: Wy także jesteście zagrożeni, Rosjanie mogą zająć Gotlandię

12:50

USA planują przyjąć do 100 tys. ukraińskich uchodźców uciekających przed rosyjską inwazją - poinformowała agencja Reutera, opierając się na dwóch zaznajomionych ze sprawą źródłach.



12:36

Zwracam się do NATO o przekazanie Ukrainie jednego procenta posiadanych przez państwa sojuszu samolotów wojskowych - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w zamieszczonym na Facebooku nagraniu, w którym przemówił do zgromadzonych na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli prezydentów i premierów państw członkowskich NATO.

Prezydent Ukrainy wezwał również do udostępnienie państwu jednego procenta z 20 tys. czołgów posiadanych przez NATO.

12:28

Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna podczas intensywnych ostrzałów w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy - poinformował portal Suspilne, powołując się na szefa władz obwodu czernihowskiego Wjaczesława Czausa.

11:58

W Kwaterze Głównej NATO w Brukseli trwa posiedzenie przywódców Sojuszu. Liderzy NATO podejmą decyzję o wysłaniu do Bułgarii, Rumunii, na Słowację i na Węgry grup bojowych Paktu Północno-atlantyckiego.

11:46

W rozmowie m.in. z dziennikarzem RMF FM mer Lwowa stwierdził, że liczn na to, że NATO przekaże kolejne dostawy uzbrojenia Ukrainie.

11:40

W Rubiżne w obwodzie ługańskim Rosjanie otworzyli ogień do cywilów, jeden zginął, inny jest hospitalizowany - poinformował w czwartek na Facebooku Serhih Hajdaj, szef ługańskich władz obwodowych.

"Wczoraj policja otrzymała zgłoszenie o ataku rosyjskich żołnierzy wymierzonych w cywilów w Rubiżne. Otworzono do nich ogień, w wyniku czego jeden z nich zginął, inny został ranny i przewieziony do szpitala" - napisał Hajdaj.

11:35

Wielka Brytania nałożyła w czwartek sankcje na kolejnych 65 obywateli i podmiotów rosyjskich, w tym na dwa kolejne banki, oraz na prywatną firmę wojskową znaną jako grupa Wagnera - ogłosiła minister spraw zagranicznych Liz Truss.

Wśród objętych sankcjami są tzw. grupa Wagnera, której członkowie mają zabić prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, największy prywatny bank w Rosji - Alfa Bank, powiązany z Gazpromem Gazprombank, prezes Sbierbanku German Grief, oligarcha Jewgenij Szwidler, oraz Polina Kowaliowa, pasierbica rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.

11:29

Swoje przemówienie podczas szczytu NATO wygłosił Wołodymyr Zełenski. "NATO musi zrozumieć, że jesteśmy w szarej strefie. Między Zachodem a Rosją" - mówił prezydent Ukrainy.

11:13

Władze Mariupola podają, że siły rosyjskie uprowadziły około 6 tys. osób. Ci ludzie zostali przetransportowani do Rosji. Prawdopodobnie są rozwożeni do różnych miejsc - podaje kanał Ukraina 24.

11:05

Kreml pytany o to, dlaczego Siergiej Szojgu nie pojawia się od dłuższego czasu w mediach przekazał, że minister obrony ma wiele na głowie z powodu sytuacji na Ukrainie. "To nie jest właściwy czas na aktywność medialną" - podkreślono. O "zniknięciu" Szojgu pisaliśmy wczoraj:

11:00

Rosyjski okręt desantowy "Orsk", zniszczony przez siły ukraińskie w okupowanym przez Rosjan porcie Berdiańsk, był zdolny do przewożenia około 400 żołnierzy, 45 transporterów opancerzonych i 20 czołgów - przekazała w czwartek wiceminister obrony Ukrainy Anna Malar.

"Nasi wojskowi uderzyli w ważny rosyjski cel" - dodała wiceminister, cytowana przez agencję informacyjną UNIAN.



10:49

Wojska rosyjskie częściowo zajęły Rubiżne i Popasną w obwodzie ługańskim i umocniły się w tych miastach, choć ich całkowicie nie opanowały - poinformował w czwartek szef władz obwodowych Serhij Hajdaj w telewizji Kyjiw. "Tak bywa - to jest wojna. Nie widzimy w tym żadnej katastrofy. Dojdzie do przegrupowania i nasi wyprą ich ze wszystkich miast" - oznajmił Hajdaj.

10:33

Liderzy państw znajdujących się w NATO przybyli do Brukseli. Grupa stanęła do tadycyjnego, wspólnego zdjęcia przed spotkaniem, które może być jednym z najważniejszych w historii Sojuszu - podaje BBC.

10:22

Dziś mija miesiąc od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Pierwsza dama Ołena Zełenska w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych poprosiła świat o wsparcie Ukrainy. "Na wojnie czas jest inny. Jesteśmy o dziesięć lat starsi (...) Nie mamy do czynienia tylko z rosyjskim najeźdźcą - mamy do czynienia ze zbrodniarzami wojennymi, którzy celowo zabijają cywilów. Zabijają dzieci" - napisała Zełenska.

10:10

Z powodu wojny na Ukrainie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przedłuży o rok swoją kadencję na stanowisku szefa Sojuszu - poinformował norweski nadawca TV2 i dziennik "Dagens Naeringsliv", powołując się na anonimowe źródła. Obecna kadencja Norwega wygasa 1 października, a do końca 2022 roku miał on objąć stanowisko prezesa banku centralnego Norwegii.

09:48

Wielka Brytania i jej sojusznicy będą na szczytach NATO i G7 zastanawiać się, jak wzmóc presję na prezydenta Rosji Władimira Putina, w tym, czy można go odciąć od rezerw złota - powiedział w czwartek rano, przed wylotem do Brukseli premier Boris Johnson.

Szef brytyjskiego rządu powiedział, że Putin już "przekroczył czerwoną linię" i powinien stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

09:33

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podsumowała miesiąc rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Od pierwszych dni eliminujemy skutki podstępnych ataków, pomagamy cywilom" - napisano we wpisie na Facebooku, do którego dołączono galerię zdjęć.

09:26

"Jeśli którykolwiek kraj UE ulegnie upokarzającym żądaniom Putina, aby zapłacić za ropę i gaz w rublach to będzie to jak podawanie ręki Ukrainie z jednej strony, a pomaganie Rosjanom w zabijaniu Ukraińców z drugiej strony. Wzywam kraje do dokonania mądrego i odpowiedzialnego wyboru" - napisał na Twitterze Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy.

09:21

Od początku inwazji Rosja wystrzeliła dotąd w Ukrainę ponad 1200 pocisków i nadal dysponuje znaczącym arsenałem rakietowym - podał w czwartek amerykański portal sieci ABC News, powołując się na anonimowe źródło w ministerstwie obrony USA. "Szacujemy, że Rosjanie nadal posiadają zdecydowaną większość zgromadzonych wcześniej pocisków ziemia-powietrze i pocisków manewrujących" - przekazało ABC News.

09:15

Sztab generalny Ukrainy opublikował nagranie, na którym widać jak ukraińskie wojsko niszczy rosyjski czołg.

09:07

Czekamy na odpowiedź Rosji na wydalenie z Polski 45 członków rosyjskiej ambasady - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Jak podkreślił, zarówno rosyjski ambasador w Polsce, jak i rzeczniczka MSZ Rosji już to zapowiedzieli. Czekamy na notę, na konkretną informację. W zależności od tego, jaka liczba polskich dyplomatów zostanie wydalona, my rezerwujemy sobie oczywiście także i możliwość odpowiedzi zgodnie z zasadami panującymi w dyplomacji.

08:55

Centrum Charkowa zostało ostrzelane zeszłej nocy przy użyciu pocisków Kaliber wystrzelonych ze statków rosyjskiej floty czarnomorskiej - poinformował szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Sinegubow.

08:51

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,2 mln osób - poinformowała w czwartek straż graniczna."Wczoraj tj. 23.03 funkcjonariusze SG odprawili 30 tys. podróżnych - to spadek o 2,5 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym (31 tys.). Dzisiaj do godz. 7.00 rano 6,8 tys.- wzrost o 15 proc." - napisała na Twitterze straż graniczna.

08:45

Rosyjskie siły poniosły tysiące ofiar podczas inwazji na Ukrainę i choć próbują te straty zastąpić rezerwistami, poborowymi i najemnikami, nie wiadomo, jak zostaną oni zintegrowani z istniejącymi oddziałami - oceniło w czwartek rano brytyjskie ministerstwo obrony.

08:36

Troje nastolatków odniosło obrażenia w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy podczas zabawy ładunkiem wybuchowych, który eksplodował - poinformowała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.



08:24

Sztab generalny Ukrainy poinformował o częściowym zajęciu i zniszczeniu kolumny rosyjskich pojazdów.

08:17

Rosyjskie wojska zniszczyły już w Charkowie (północny wschód Ukrainy) 1143 obiekty infrastruktury, z czego prawie 1000 to domy mieszkalne - poinformował mer miasta Ihor Terechow na stronie rady miejskiej. Mer podkreślił, że mimo trudnej sytuacji przedsiębiorstwa komunalne działają i dostarczają mieszkańcom wodę oraz ogrzewanie.

08:13

Od rozpoczętej 24 lutego inwazji Rosji na Ukrainę w kraju zginęło 128 dzieci, 172 zostało rannych - poinformowała w czwartek na Telegramie ukraińska prokuratura generalna. W obwodzie kijowskim zginęło lub zostało rannych 64 dzieci, w obwodzie charkowskim - 43, czernichowskim - 32.

08:05

We Lwowie noc minęła spokojnie, syreny nie wyły, mieszkańcy mogli się spokojnie wyspać - informuje specjalny wysłannik RMF FM Mateusz Chłystun.

Spokój i pozorna normalność nie usypia jednak w żadne sposób czujności mieszkańców i służb. Wczoraj np. mer miasta poinformował o zatrzymaniu grupy dywersantów, która poruszała się po przedmieściach Lwowa, próbując zdobywać informacje o ruchach wojsk i cywilów.

08:01

Nad ranem Rosjanie zmbombardowali port w Berdiańsku. Więcej o tym piszemy w naszym artykule:

07:55

Zajmiemy się konsekwencjami rosyjskiej inwazji na Ukrainę, naszym silnym wsparciem dla Ukrainy oraz dalszym wzmocnieniem odstraszania i obrony NATO w odpowiedzi na nową rzeczywistość dla naszego bezpieczeństwa. W tym krytycznym czasie Ameryka Północna i Europa muszą nadal stać razem w NATO - mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, zapowiadając szczyt, w którym wezmą udział m.in. prezydent RP Andrzej Duda i prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.



07:50

Agencja informacyjna Ukrinform podała - powołując się na ukraińskie wojsko - że okręt "Orsk" rosyjskiej Floty Czarnomorskiej został zniszczony w porcie w Berdiańsku.

07:45

Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacyjnego przy ministerstwie kultury i polityki informacyjnej Ukrainy udostępniło nowe nagranie pokazujące skalę zniszczeń w Mariupolu.

07:40

Rosyjskie wojska zrzuciły w nocy ze środy na czwartek bombę zapalającą na Rubiżne w obwodzie ługańskim, zabijając cztery osoby, w tym dwoje dzieci - poinformował na Facebooku Serhih Hajdaj, szef ługańskich władz obwodowych.

07:21

Wojska rosyjskie nie rezygnują z prób wznowienia natarcia w celu zajęcia Kijowa, Czernihowa, Sum, Charkowa i Mariupola. Białoruś rozmieściła przy granicy prawie 4 bataliony taktycznych grup zbrojnych - poinformował w czwartek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

07:15

Musimy mieć świadomość, że nie uda nam się jako społeczeństwu przejść przez to, co się dzieje w Ukrainie, suchą stopą. Wszyscy zapłacimy więcej za benzynę, żywność, być może inne produkty - przestrzega w rozmowie z "DGP" minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.



07:10

Z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że Polacy starają się ograniczać kupowanie produktów tych firm, które dalej działają w Rosji. Na pytanie, czy tak robią, odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 46,3 proc. badanych, a "raczej tak" - 21,8 proc. - w sumie zatem pozytywnie odpowiedziało 68,1 proc. ankietowanych.

Więcej informacji w naszym artykule:

07:06

Po prawie miesiącu nieustannych rosyjskich ataków mieszkańcy Charkowa nie muszą już słuchać syren alarmowych; są tak wyczuleni, że gdy spadnie pierwsza rakieta sami wiedzą, czy muszą uciekać do schronów czy nie - relacjonuje obecny w mieście fotoreporter PAP Andrzej Lange.

06:58

Prezydent Andrzej Duda weźmie dziś udział w nadzwyczajnym szczycie NATO w Brukseli. Jak zapowiedział, zamierza mówić o konieczności zmodyfikowania koncepcji strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego na najbliższe lata, uwzględniając sytuację na Ukrainie i Białorusi.

06:48

Niespodziewana skuteczność używanych przez wojska ukraińskie dronów Bayraktar pokazuje, jak ważnym elementem współczesnych konfliktów stają się bezzałogowe statki powietrzne - mówi David Hambling, brytyjski ekspert ds. wojskowości zajmujący się dronami.

06:44

Wojna w Ukrainie przyśpieszy deglobalizację, spowoduje przebudowę sektora przemysłowego po to, żeby skrócić łańcuchy dostaw - powiedział główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Dodał, że na przemodelowaniu światowej gospodarki Polska może skorzystać.

06:40

Wstrząsające nagranie z Mariupola. Tak wygląda teraz miasto.

06:28

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że w rejonie Chersonia Rosjanie rozpoczęli otwarty terror wobec tych, którzy nie zgadzają się z okupacją.

06:27

Pożar portu w Berdiańsku.

06:24

Urzędujący prezydenci USA gościli w Polsce 14 razy. Czterech z nich - Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter i Donald Trump - odwiedzili nas jednokrotnie. George H.W. Bush i Bill Clinton - po dwa razy. Trzy razy byli w Polsce: George W. Bush oraz Barack Obama. Jutro wizytę w Warszawie złoży Joe Biden.

06:16

Obywatele Ukrainy, którzy mają problem z otrzymywaniem rent i emerytur powinni zgłosić się do dowolnej placówki ZUS. Będziemy próbowali bezpośrednio skontaktować się z Funduszem Emerytalnym Ukrainy, aby pomóc w umożliwieniu pobierania świadczeń - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

06:14

Miesiąc od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę zmienił nasze państwo i cały świat - napisał w czwartek ukraiński premier Denys Szmyhal na Telegramie.

"Ten miesiąc zmienił nas na zawsze, zmienił nasz kraj i świat. Udowodniliśmy, że nie mamy nic wspólnego z rosyjskimi barbarzyńcami, którzy atakują sąsiednie kraje, niszczą miasta i zabijają cywilów. Wszyscy widzieli, że Ukraińcy to kochający wolność, dumny naród, który jest częścią narodów zjednoczonej Europy" - podkreślił Szmyhal.

Zaznaczył, że Rosja planowała zdobyć Ukrainę w ciągu kilku dni, ale 29. dnia ponosi ogromne straty.

06:13

Archiwa ukraińskich służb specjalnych to odpowiednik polskiego IPN. Zdradzają one tajniki działalności NKWD, KGB, metody operacyjne. Przejęcie tych archiwów byłoby wielkim zyskiem i sukcesem dla Rosjan - powiedział w rozmowie z PAP prof. Grzegorz Motyka, historyk, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN.

06:12

W polityce europejskiej uderzające jest to, że nikt nie czuje się odpowiedzialny za ten stan, który obecnie mamy - zarówno dotyczący bezpieczeństwa energetycznego, jak i sankcji względem Rosji, które były słabe. Nikt nie czuje się odpowiedzialny za błędną ocenę polityki Rosji. Mamy niestety w Europie politykę nieodpowiedzialności - powiedział w rozmowie z PAP prof. Zdzisław Krasnodębski (PiS).

06:07

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał środki z programu Rodzina 500 plus uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli legalnie do Polski po 23 lutego 2022 r. Specjalny wniosek o 500 plus w języku ukraińskim będzie można składać elektronicznie od soboty.

05:56

Ukraińscy wojskowi poinformowali, że tylko ostatniego dnia rosyjskie samoloty wykonały aż 250 lotów nad Ukrainą. Celem ataków rakietowych były głównie cywilne i wojskowe obiekty w rejonach Kijowa, Czernihowa i Charkowa.

05:40

Rosjanka wychodząca za mąż za Włocha w Toskanii wybrała na świadka ślubu swoją przyjaciółkę Ukrainkę. Włoskie media podkreślają, że obecnie nawet tak zwykłe wydarzenie nabiera nadzwyczajnego znaczenia i niesie przesłanie nadziei i przyjaźni.

05:20

Hakerzy z grupy Anonymous poinformowali na Twitterze, że włamali się do danych rosyjskiego Banku Centralnego i zagrozili ujawnieniem dziesiątek tysięcy tajnych akt.

04:27

04:12

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba oświadczył, że armia białoruska nie chce walki i nie jest do niej gotowa. "Kijów bardzo wyraźnie dał do zrozumienia Białorusi, że jeśli jej siły zbrojne wkroczą na Ukrainę, zostaną zniszczone równie bezwzględnie jak wojska rosyjskie" - napisał Kułeba na Telegramie.

04:11

Były burmistrz Lizbony Fernando Medina zostanie nowym ministrem finansów Portugalii w trzecim rządzie Antonia Costy, który w środę wieczorem potwierdził doniesienia o składzie swego nowego gabinetu. Media przypominają, że nowy szef resortu jako samorządowiec przekazywał władzom Rosji dane organizatorów lizbońskich wieców przeciwko reżimowi prezydenta Władimira Putina.

04:10

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała w oświadczeniu opublikowanym w nocy, że w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia w pobliżu elektrowni jądrowej płoną lasy. "Jest to obszar, na którym w ostatnich latach obserwowano podobne pożary" - napisano.

04:09

Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy ponownie ostrzegło przed możliwością przeprowadzenia ataków chemicznych przez Rosjan - podała agencja Ukrinform.

W związku z tym Centrum przypomina, że w przypadku ataku chemicznego należy: szczelnie zamknąć okna i drzwi, otwory wentylacyjne, kominy; uszczelnić pęknięcia w oknach papierem lub taśmą; włączyć telewizor lub radio, aby uzyskać wskazówki; ostrzec bliskich o niebezpieczeństwie i możliwej ewakuacji.

Natomiast w przypadku ewakuacji podczas ataku chemicznego wydane instrukcje brzmią: wziąć apteczkę; ubrać się tak, aby było jak najmniej odsłoniętej skóry; używać masek przeciwgazowych lub bawełnianych bandaży z gazy nasączonych wodą lub najlepiej 2-5 proc. roztworem sody oczyszczonej, kwasu octowego lub cytrynowego; nie dotykać żadnych przedmiotów na zewnątrz.

04:07

Każdy rosyjski żołnierz zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za gwałty na ukraińskich kobietach i dziewczynach, jeśli przeżyje - powiedziała Kateryna Pawliczenko, wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy.

04:05

Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła projekt rosyjskiej rezolucji w sprawie "pomocy" i "ochrony" ludności cywilnej na Ukrainie -­ podało brytyjskie przedstawicielstwo przy ONZ. Agencja Reuters podkreśla, że Moskwa w swojej rezolucji nie wspomniała o tym, że to ona jest sprawcą wojny na Ukrainie.

03:14

Grupa Anonymous włamała się do rosyjskiego Banku Centralnego i zagroziła ujawnieniem dziesiątek tysięcy tajnych akt.

Zespół Anonymous rozbił Bank Centralny Rosji. Ponad 35 000 plików z tajnymi danymi zostanie opublikowanych w ciągu 48 godzin - napisała grupa na Twitterze.

Jak pisze agencja Ukrinform, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę hakerzy Anonymous zhakowali ponad 2500 oficjalnych rosyjskich i białoruskich stron internetowych i przeprowadzili bezprecedensowe ataki na oficjalne strony rosyjskiego rządu.

01:41

Ambasada USA w Moskwie otrzymała od Kremla listę dyplomatów, których Rosja uznała za "persona non grata" - przekazał rzecznik prasowy Departamentu Stanu USA cytowany przez Reutersa.

Jak wyjaśnił Reuters, powołując się na rosyjskie media, ruch ten jest reakcją na wcześniejsze wydalenie dyplomatów z misji Rosji przy ONZ, co uznano za "wrogie działania USA", które "sprowokowały (...) porównywalną reakcję".

Jak zaznaczył Reuters, ani on ani rosyjskie media nie wskazały, ilu osób dotyczy sprawa oraz kiedy mieliby oni opuścić Rosję.

28 lutego amerykańska misja dyplomatyczna przy ONZ poinformowała o rozpoczęciu procesu wydalania 12 rosyjskich dyplomatów określonych mianem "agentów wywiadu". Według rosyjskich źródeł dyplomatycznych misja Rosji przy ONZ liczy 100 osób. USA poinformowało, że krok ten był planowany od wielu miesięcy.



01:31

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że zweryfikowała 64 przypadki ataków na obiekty służby zdrowia na Ukrainie między 24 lutego a 21 marca. W ich wyniku zginęło 15 osób, a 37 zostało rannych.

Według WHO blisko 7 milionów Ukraińców zostało wewnętrznie przesiedlonych w ciągu jednego miesiąca wojny, przy czym co trzeci cierpi na przewlekłą chorobę. Ukrainę opuściło 3,6 mln uchodźców.

Organizacja podkreśla, że ograniczony dostęp do leków, placówek opieki zdrowotnej i personelu medycznego na Ukrainie dodatkowo wywiera presję na leczenie chorób przewlekłych. Podkreślono, że sytuację utrudnia fakt, iż połowa aptek w kraju jest zamknięta.

01:15

Grupa Anonymous twierdzi, że zhakowała dane Rosyjskiego Banku Centralnego. Według kolektywu w ciągu najbliższych 48 godzin opublikowane zostanie 35 tys. dokumentów - w tym te dotyczące tajnych kontraktów.

01:13

Premier Australii Scott Morrison powiedział, że wyraża zaniepokojenie planami prezydenta Rosji Władimira Putina, dotyczącymi jego udziału w kolejnym szczycie G20 w Indonezji.

Pomysł siedzenia przy stole z Władimirem Putinem, którego Stany Zjednoczone oskarżyły o zbrodnie wojenne na Ukrainie, jest dla mnie krokiem za daleko - powiedział Morrison podczas briefingu dla mediów.

Ambasador Rosji w Indonezji poinformował w środę, że Putin zamierza wziąć udział w listopadzie w szczycie G20 w Dżakarcie, mimo iż w ostatnich dniach pojawiły się głosy nawołujące do wykluczenia Rosji z tej grupy.

00:35

Wszyscy musimy powstrzymać Rosję. Świat musi powstrzymać wojnę. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy działają wspierając Ukrainę, wspierając wolność. Ale wojna trwa. Terror przeciwko pokojowym ludziom trwa. Minął już miesiąc! Minęło tyle czasu! To łamie mi serce. Dlatego proszę Was o przeciwstawienie się wojnie! - mówił w najnowszym nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

23:53

Podczas szczytów NATO i G7 brytyjski premier Boris Johnson ogłosi przekazanie Ukrainie kolejnych 6 tys. pocisków, a także 25 mln funtów wsparcia finansowego dla ukraińskich sił zbrojnych - poinformowało wieczorem jego biuro.

W wydanym komunikacie nie sprecyzowano rodzaju pocisków, które trafią na Ukrainę, wskazano natomiast, że w ten sposób liczba sztuk przekazanej przez Wielką Brytanię broni zwiększy się ponad dwukrotnie.

Wielka Brytania dostarczyła już siłom zbrojnym Ukrainy ponad 4000 sztuk broni przeciwpancernej, w tym ręczne wyrzutnie pocisków krótkiego zasięgu NLAW, niewielką ilość pocisków przeciwlotniczych Javelin i przenośnych systemów przeciwlotniczych Starstreak.



23:52

Siły ukraińskie przeprowadzają udane kontrataki na rosyjskie pozycje wokół Kijowa, co prawdopodobnie uniemożliwia Rosjanom przegrupowanie i wznowienie ofensywy na ukraińską stolicę - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

"Ukraina zwiększa presję na siły rosyjskie na północny wschód od Kijowa. Siły rosyjskie wzdłuż tej osi już teraz borykają się z poważnymi problemami z zaopatrzeniem i morale. Siły ukraińskie przeprowadzają udane kontrataki na pozycje rosyjskie w miejscowościach na obrzeżach stolicy i prawdopodobnie odbiły Makarów i Moszczun" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Istnieje realna możliwość, że siły ukraińskie są obecnie w stanie okrążyć jednostki rosyjskie w Buczy i Irpieniu. Jest prawdopodobne, że udane kontrataki ukraińskie uniemożliwią siłom rosyjskim przegrupowanie i wznowienie ofensywy na Kijów" - podkreślono.

23:50

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski za pośrednictwem łącza wideo weźmie udział w czwartkowym szczycie NATO - poinformowała wieczorem Daria Zariwna, doradca szefa kancelarii ukraińskiego przywódcy.

Dodała, że w czwartek Zełenski połączy się także ze szwedzkim parlamentem.

23:34

Ministrowie transportu Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wezwali UE do pilnych działań ws. Rosji i Białorusi, m.in. do czasowego całkowitego zakazu transportu towarów do i z tych krajów. Swoje stanowisko zawarli w liście skierowanym do unijnej komisarz ds. transportu, Adiny Valean.

Jednym z sygnatariuszy listu jest minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

23:32

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba oświadczył wieczorem, że nie spodziewa się przełomu podczas czwartkowego szczytu NATO - podała agencja Ukrinform. Szef ukraińskiej dyplomacji nie zamierza jednak zaprzestać dalej apelować do Sojuszu o zamknięcie ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

Niestety nie spodziewam się przełomu na szczycie NATO, bo obiektywnie oceniam sytuację wewnątrz Sojuszu i jego gotowość do twardych, radykalnych działań. Ale musimy pracować dalej, a wynik na pewno przyjdzie z czasem - powiedział minister.

23:11

Ukraina ma nadzieję, że w najbliższym czasie jej wojskowi z Wyspy Węży zostaną wymienieni na rosyjskich marynarzy - informuje w środę portal Suspilne, powołując się na ukraińską wicepremier Irynę Wereszczuk.



22:22

Zniszczenia w Czernichowie.

22:15

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz omawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim kwestię zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformował rzecznik rządu RFN Steffen Hebestreit.

"Kanclerz wezwał prezydenta Rosji do jak najszybszego zawieszenia broni i poprawy sytuacji humanitarnej" - dodał Hebestreit.

Następnie kanclerz rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i "zapoznał się z jego oceną obecnej sytuacji i procesem negocjacji. Ustalili, że pozostaną w bliskim kontakcie".



22:13

Wróg jest obok nas - poinformował mer Sławutycza w obwodzie kijowskim Jurij Fomiczew. Miasto jest zablokowane i nie da się do niego dostarczyć pomocy humanitarnej, ani zorganizować ewakuacji ze względu na zagrożenie ostrzałem rosyjskim.

Fomiczew poinformował, że Rosjanie ostrzelali posterunek, ale "siły ukraińskie odparły wroga". Zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik jest blisko i sytuacja jest bardzo trudna - dodał.

Mer uprzedził mieszkańców, by mieli naładowane telefony, zapas wody, przygotowane dokumenty i rzeczy do ewakuacji. Zaapelował także do nich, by nie lekceważyli sygnałów alarmowych o groźbie ostrzału, zwłaszcza gdy są na ulicy i np. stoją w kolejce po produkty spożywcze.

Sławutycz liczy ok. 25 tys. mieszkańców i jest położony w północnej części obwodu kijowskiego, niedaleko granicy z Białorusią.

22:12

Prezydent USA Joe Biden wylądował wieczorem w Brukseli. W czwartek spotka się z przywódcami NATO, UE i państw G7 podczas rozmów poświęconych rosyjskiej agresji na Ukrainę.

22:11

Prezes banku centralnego Rosji Elwira Nabiullina chciała się podać do dymisji, gdy prezydent Władimir Putin wydał rozkaz inwazji na Ukrainę, ale szef państwa nie zgodził się i nakazał jej pozostać na stanowisku - poinformowała agencja Bloomberg.