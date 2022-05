Rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzjanyk ocenił, że Rosja przygotowuje się do długotrwałej wojny na Ukrainie. Sytuacja na froncie na wschodzie jest teraz "nadzwyczaj trudna", może ona określić wynik wojny. Rosyjskie siły zajęły miasto Switłodarsk w obwodzie donieckim - poinformował szef switłodarskiej administracji wojskowej Serhij Hoszko. Miejscem najbardziej intensywnych działań bojowych w regionie donieckim jest obecnie miasto Łyman. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy, pokazujące kolejny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zbieramy w naszej relacji.

21:54

Trwa ostrzał Marijinki w obwodzie donieckim.

21:51

Dla obwodu ługańskiego nastał najtrudniejszy czas w ciągu ośmiu lat wojny z Rosją. Wrogowie atakują na wszystkich kierunkach równocześnie i zabijają nasze miasta, Siewierodonieck jest ledwie żywy - zaalarmował na Telegramie szef regionalnych władz Serhij Hajdaj.

Jest coraz gorzej. Trudno opisać słowami to, co robią najeźdźcy. (...) Wszystko dookoła aż trzeszczy, zrzucono bomby lotnicze na Siewierodonieck. (...) Rosjanie nacierają również od strony Zołotego i Kateryniwki, pod Komyszuwachą i Biłohoriwką. Trasa z Lisiczańska do Bachmutu jest ciągle ostrzeliwana. Tam "pracują" już grupy dywersyjno-rozpoznawcze przeciwnika, sytuacja niemal krytyczna - napisał Hajdaj.

21:37

W komunikacie opublikowanym na Facebooku sztab podał, że w ciągu doby zniszczono łącznie 31 jednostek sprzętu rosyjskiego. To m.in. trzy czołgi, 8 systemów artyleryjskich, 18 pojazdów opancerzonych. Ponadto ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła siedem rosyjskich dronów.

W ciągu doby "okupanci ostrzelali 39 miejscowości w obwodach donieckim i ługańskim, zniszczyli i uszkodzili ponad 60 obiektów cywilnych" - podał sztab. Wśród tych obiektów było 50 domów mieszkalnych, szpital, centrum handlowe, podstacja elektryczna, budynek prokuratury. "W wyniku tych ostrzałów zginęło co najmniej 14 osób cywilnych, a dalszych 15 zostało rannych" - głosi komunikat.

21:29

Armia ukraińska odparła w Donbasie dziewięć ataków rosyjskich w ciągu ostatniej doby. W sześciu innych miejscach nadal trwają walki - poinformował sztab Operacji Sił Połączonych, czyli ukraińskich oddziałów działających na wschodzie kraju.

21:23

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak zapowiedział powstanie międzynarodowej grupy roboczej, która wypracuje rekomendacje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Nową strukturą pokierują Jermak i były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen - poinformowała ukraińska telewizja Kanał 24.

"Naszym celem jest uniknięcie powtarzania dawnych błędów i przygotowanie przyszłości dla suwerennej, wolnej Ukrainy" - oświadczył Jermak w wystąpieniu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos.

21:12

W czasie wojny w Ukrainie bezpieczeństwo jest głównym tematem; jeśli myślimy o Inicjatywie Trójmorza mamy na myśli bezpieczeństwo energetyczne, myślimy o dostawach gazu, ropy do naszej części Europy - powiedział we wtorek w Davos prezydent Andrzej Duda.

We wtorek w Domu Trójmorza w Davos odbył się panel z udziałem prezydentów Polski Andrzeja Dudy, Łotwy Egilsa Levitsa i Estonii Alara Karisa.



21:03

Polska stała się państwem frontowym i hipotetycznie polem walki, dlatego musi przygotować armię do obrony terytorialnej, obrony wybrzeża i przeciwdziałania cyberatakom - przekonywali politycy PO i eksperci podczas wtorkowej debaty nt. wyzwań związanych z bezpieczeństwem naszego kraju.

Wtorkową debatę zorganizowała Platforma Obywatelska, a wzięli w niej udział m.in. były szef MSZ i b. marszałek Sejmu Radosław Sikorski, b. szef MSZ Dariusz Rosati, sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński oraz przewodnicząca Rady Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego dr hab. Katarzyna Pisarska.

20:52

Słynny finansista i filantrop George Soros powiedział podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, że inwazja Rosji na Ukrainę może być początkiem III wojny światowej.

Najlepszym i być może jedynym sposobem na ocalenie cywilizacji jest pokonanie Putina tak szybko jak to możliwe - podkreślił Soros. Ocenił, że rosyjski przywódca doszedł do wniosku, że inwazja była błędem i będzie zabiegał o rozejm.

Ale rozejm jest nieosiągalny, ponieważ nie można mu ufać (...). Im słabszy jest Putin, tym bardziej jest nieprzewidywalny - powiedział.



20:38

Rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzjanyk ocenił, że Rosja przygotowuje się do długotrwałej wojny na Ukrainie. Sytuacja na froncie na wschodzie jest teraz "nadzwyczaj trudna", może ona określić wynik wojny - dodał rzecznik.

Ogółem działania armii rosyjskiej świadczą, że Rosja prowadzi przygotowania do długotrwałej operacji wojskowej - powiedział Motuzianyk w telewizji państwowej. Obecną sytuację określił jako "najaktywniejszy etap rozpętanej przez Rosję agresji na pełną skalę przeciwko Ukrainie".



20:25

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder zrezygnował ze stanowiska szefa rady nadzorczej rosyjskiej spółki Rosnieft, ale teraz ma szansę objąć nowe kierownicze stanowisko. Energetyczny gigant Gazprom nominował Schroedera do rady nadzorczej. Jest na razie sprawą otwartą, czy przyjmie on stanowisko - informuje portal NTV.

19:44

Rosyjska 58. armia, należąca do Południowego Okręgu Wojskowego, została niemal całkowicie rozbita przez siły ukraińskie; w niektórych kompaniach nie przeżyła ani jedna osoba - relacjonował rosyjski żołnierz w rozmowie przechwyconej przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i opublikowanej we wtorek na Telegramie.

Z 58. armii, uchodzącej za najcięższą (najlepiej uzbrojoną - PAP) w Południowym Okręgu Wojskowym, nie zostało dosłownie nic. W kompanii Walery Bakina nikt nie przeżył. Nikt! Wszystkich po prostu pozabijali, całą kompanię. Są też u nas (w 58. armii - PAP) kompanie, w których pozostało trzech lub czterech żywych ludzi - relacjonował rosyjski wojskowy podczas rozmowy z żoną.

Jak podkreśliła SBU, w 2018 roku 58. armia została wyposażona w najnowsze dostępne w Rosji uzbrojenie i sprzęt wojskowy.



19:41

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował w wywiadzie udzielonym "Die Welt" do kanclerza Niemiec Olafa Scholza, by ten udał się do Kijowa. Myślę, że powinien to zrobić. Powinien odwiedzić stolicę walczącego narodu, aby przekonać się o powadze sytuacji, aby poczuć wagę tamtejszych wydarzeń - powiedział Morawiecki.



19:40

W Berdiańsku, okupowanym przez rosyjskie wojska ukraińskim porcie nad Morzem Azowskim, wyznaczone przez nie władze poinformowały o wprowadzeniu do obiegu rubla rosyjskiego - podał ukraiński portal Hromadske. Jednocześnie w obiegu ma pozostać ukraińska hrywna.

Hromadske powołuje się na wystąpienie Ołeksandra Saułenki, wyznaczonego w marcu przez Rosjan na p.o. mera Berdiańska. Saułenko powiedział, że "oficjalny kurs hrywny do rubla będzie wynosić 1:2", tj. jedna hrywna będzie równowartością dwóch rubli. Na razie władze okupacyjne nie wyznaczają terminu "ograniczenia obiegu hrywny" - dodał Saułenko.



19:39

Premier Mateusz Morawiecki zarzucił Władimirowi Putinowi, że z ukraińskiej żywności uczynił narzędzie szantażu wobec reszty świata. Powiedział też, że spodziewa się uzgodnienia przez UE w najbliższych dniach lub tygodniach embarga na rosyjską ropę.

W wywiadzie udzielonym BBC News przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos szef polskiego rządu zaznaczył, że wykorzystywanie żywności jako broni jest "częścią strategii (Putina)", która ma na celu "wywołanie efektu lawinowego w Afryce Północnej i ogromnych fal migracyjnych". Dodał, że używanie w ten sposób żywności przypomina "to, co Stalin zrobił w 1933 roku".



19:38

Henry Kissinger uważa, że Ukraina powinna zgodzić się na oddanie części swojego terytorium, aby osiągnąć porozumienie pokojowe z Rosją i natychmiast zakończyć trwającą od trzech miesięcy wojnę. Pisze o tym amerykański "Newsweek", relacjonując wypowiedź byłego sekretarza stanu USA w Davos.

98-letni amerykański polityk przemawiał w poniedziałek online na trwającym tam Światowym Forum Ekonomicznym. Jego zdaniem w dłuższej perspektywie brak negocjacji z Rosją i dalsze antagonizowanie Moskwy może mieć katastrofalne skutki dla stabilności Europy.

19:01

Niemcy powinny podjąć się wiodącej roli w budowie systemu bezpieczeństwa i obrony pokoju - powiedział minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau w Berlinie podczas wspólnej konferencji prasowej z szefową niemieckiego MSZ Annaleną Baerbock. Spotkali się oni na dwustronnych konsultacjach. Wiarygodne Niemcy są Europie niezbędne - mówił Rau.

19:00

Rząd Węgier ogłosił wprowadzenie w kraju stanu wyjątkowego w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Premier Viktor Orban przekazał, że konflikt stanowi zagrożenie m.in. dla dostaw energii, w związki z czym władze potrzebują systemu szybkiego reagowania.

18:32

Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Gość Pawła Balinowskiego powiedział, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy przez przejście graniczne w Medyce i przejście Przemyśl Główny przeszło ponad milion osób.

18:29

W marcu miała miejsce "całkowicie nieudana próba zamachu na tyrana z Kremla, Władimira Putina" - informuje portal dziennika "Bild", powołując się na informacje ukraińskiego wywiadu wojskowego. Rosyjski prezydent po nieudanym ataku jeszcze bardziej zadbał o swoje bezpieczeństwo. Ma się ukrywać m.in. w odosobnionym bunkrze, a przed spożyciem posiłku poddaje swoje jedzenie testom przez degustatorów.

18:18

Matki marynarzy z Rosji, poległych w połowie kwietnia na krążowniku Moskwa, są zmuszane do "dobrowolnego" podpisywania dokumentów, potwierdzających śmierć ich dzieci w wyniku "katastrofy" - poinformowało niezależne rosyjskie wydawnictwo "Nowaja Gazieta Europa".



18:17

Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa przyznaje, że dopuszcza możliwość wymiany Wadima Szyszymarina, rosyjskiego żołnierza skazanego na dożywocie za zabicie cywila. Dodała, że Ukraina w tej sprawie będzie ściśle przestrzegać prawa.

18:09

Rosyjscy okupanci od 10 dni nie pozwalają mieszkańcom obwodu chersońskiego na południu Ukrainy wyjeżdżać na tereny kontrolowane przez rząd w Kijowie; ma to związek z faktem, że około połowa ludności Chersońszczyzny już opuściła ten region - poinformował szef władz obwodowych Hennadij Łahuta.



Liczący przed wojną ponad 280 tys. mieszkańców Chersoń to jedyna stolica obwodu, która została dotychczas zajęta przez siły najeźdźcy.

17:37

Rosyjskie punkty filtracyjne dla mieszkańców Mariupola działają w 11 miejscowościach w obwodzie donieckim - wynika z listy tych punktów opublikowanej przed doradcę mera Mariupola, Petra Andriuszczenkę. "Filtracja" to szczegółowa kontrola ukraińskich cywilów.

17:36

Szef resortu obrony Rosji Sergiej Szojgu oświadczył, że Rosja celowo spowolniła inwazję na Ukrainę. Jak przekazał, ma to na celu uniknięcie ofiar wśród cywilów i danie im szansy na ewakuację z terenów, gdzie prowadzone są działania zbrojne.

17:31

Planujemy zbudować we Lwowie jedno z największych centrów rehabilitacyjnych w Europie; odpowiemy na potrzeby tysięcy naszych obywateli potrzebujących wsparcia psychologicznego i socjalnego, a także m.in. nowoczesnych protez czy implantów - ogłosił mer miasta Andrij Sadowy.

Już rozpoczęliśmy prace w celu utworzenia takiej instytucji. (...) Wcześniej, 10 czerwca, zorganizujemy dużą konferencję z udziałem donatorów, podczas której przedyskutujemy plany budowy centrum rehabilitacyjnego. Realizujemy ten projekt wspólnie z ministerstwem zdrowia. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które nie są obojętne (na los poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę) - oświadczył Sadowy, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Jak przekazał mer, nowa placówka będzie nosiła nazwę "Niezłomny". Polityk poinformował również, że ponad tysiąc rannych obywateli Ukrainy przechodzi obecnie leczenie we lwowskich szpitalach.



16:22

Nad Ukrainą zginął rosyjski generał major rezerwy Kanamat Botaszew, którego samolot zestrzeliły w niedzielę ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej - podał portal BBC News. To najwyższy rangą pilot wojskowy, który zginął na wojnie z Ukrainą.

15:59

Spełniłem swoje marzenie - mówi rosyjski żołnierz do swojej znajomej, informując ją o tym, że zabił ukraińskiego cywila. SBU przechwyciła kolejną rozmowę wojskowego z Rosji. Mam takie ostrze, jak Frodo Baggins - powiedział mężczyzna, nawiązując do powieści "Władca Pierścieni" autorstwa J.R.R. Tolkiena.

15:25

Wojska rosyjskie ostrzelały zakłady Azot w Siewierodoniecku, gdzie mieszczą się schrony. Zginęły cztery osoby - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Jeszcze jeden mieszkaniec zginął w Siewierodoniecku w ostrzale w centrum miasta.



15:17

Rosyjskie siły zajęły miasto Switłodarsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował na antenie rozgłośni Wilne Radio szef switłodarskiej administracji wojskowej Serhij Hoszko. W ocenie agencji UNIAN ukraińskie oddziały wycofały się ze Switłodarska na "pozycje bardziej sprzyjające działaniom obronnym".

Najeźdźcy właśnie wywieszają swoją flagę na budynku, w którym znajduje się siedziba rady miasta. Po ulicach chodzą uzbrojeni ludzie i sprawdzają dokumenty mieszkańców. Nie widać jednak dużej liczby żołnierzy wroga, są to raczej pięcioosobowe grupy - relacjonował Hoszko.

Switłodarsk to 11-tysięczne miasteczko w rejonie (powiecie) bachmuckim obwodu donieckiego, położone kilka kilometrów od linii rozgraniczenia z samozwańczą, kontrolowaną przez Moskwę, Doniecką Republiką Ludową.

Miejscem najbardziej intensywnych działań bojowych w regionie donieckim jest obecnie miasto Łyman, znajdujące się w północnej części obwodu, nieopodal ważnych ośrodków Słowiańsk i Kramatorsk. W Łymanie panują teraz bardzo trudne warunki, trwają intensywne ostrzały zarówno w południowej, jak i północnej części miasta. Jest bardzo dużo rannych miejscowych cywilnych mieszkańców, są też zabici. Wiele budynków zostało zniszczonych - poinformował mer tej miejscowości Ołeksandr Żurawliow.



15:07

Premier Węgier Viktor Orban napisał list do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, w którym sprzeciwia się dyskusji na szczycie UE o unijnym embargu na ropę z Rosji. W tej sprawie UE od tygodni próbuje znaleźć porozumienie. Michel prowadzi konsultacje przed szczytem UE zaplanowanym na 30-31 maj.

Mogę potwierdzić, że przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel otrzymał list. Przewodniczący prowadzi obecnie konsultacje ze wszystkimi przywódcami i przygotowania do przyszłotygodniowego szczytu UE - przekazało korespondentom w Brukseli źródło w Radzie.



14:30

Rosja i Chiny przeprowadziły pierwsze wspólne ćwiczenia wojskowe od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę - podaje Sky News za anonimowym źródłem cytowanym przez "New York Times".

Amerykański urzędnik przekazał, że USA śledziły manewry, które odbywały się w północno-wschodniej Azji w trakcie, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przebywał w Tokio wraz z przywódcami Australii, Indii i Japonii na szczycie sojuszu Quad.

Rosja i Chiny miały wysłać bombowce nad Morze Japońskie, które kontynuowały swój lot w stronę Morza Wschodniochińskiego. Przedstawiciele Korei Południowej przekazali, że dwa chińskie samoloty i cztery rosyjskie weszły w jej przestrzeń powietrzną.

13:56

Wypracowany dla dzieci z Ukrainy system edukacyjny będzie stosowany w kolejnym roku szkolnym - zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Stwierdził, że wypracowany dotychczas system pozwolił na przyjęcie 200 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy do polskich szkół w sposób, który w najmniejszym stopniu nie zakłócał normalnego procesu edukacyjnego polskich dzieci".

13:55

Po trzech miesiącach od agresji Rosji na Ukrainę rząd przyjął rozwiązania systemowe dla osób, które planują zostać w Polsce na dłużej - powiedział podczas konferencji prasowej wiceminister SWiA Paweł Szefernaker.

Pierwszym rozwiązaniem jest możliwość tworzenia tzw. klubików dziecięcych, dziennych opiekunów dziecięcych dla dzieci z Ukrainy w wieku 3-5 lat. Kolejne rozwiązania dotyczą rynku pracy, doprecyzowania przepisów prawa pracy, a także kwestii szkoleń z języka polskiego.



13:42

Unia Europejska uzgodniła kolejne 500 mln euro na wsparcie ukraińskich sił zbrojnych w celu obrony integralności terytorialnej i suwerenności kraju oraz ochrony ludności cywilnej przed rosyjską agresją militarną.

Po przyjęciu w tym roku trzech transz wsparcia o łącznej wartości 1,5 mld euro, czwarta transza doda 500 mln euro do środków już uruchomionych w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju dla Ukrainy, tym samym podnosząc całkowitą kwotę do 2 mld euro.

Pieniądze trafią na wsparcie dostaw sprzętu wojskowego przez państwa członkowskie UE do ukraińskich sił zbrojnych.



13:41

Dla 82 proc. Ukraińców jakiekolwiek ustępstwa terytorialne wobec Rosji są niemożliwe do zaakceptowania - wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Międzynarodowy Instytut Socjologii w Kijowie (KIIS) i opisywanego przez agencję Ukrinform.

13:29

Przez trzy miesiące punkty recepcyjne udzieliły pomocy ponad 950 tysiącom uchodźców - przekazał wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. 357 tysięcy osób w tym czasie skorzystało ze zorganizowanego zakwaterowania - dodał.

Paweł Szefernaker doprecyzował, że "punkty recepcyjne to te punkty, gdzie na chwilę zatrzymali się się uchodźcy, żeby podjąć decyzję, co dalej".

Wiceszef MSWiA zaznaczył także, że od 10 maja więcej osób wyjeżdża na Ukrainę z Polski, niż przyjeżdża do Polski. Jak podkreślił, ostatniej doby z Ukrainy do Polski wjechało 18,5 tysięcy osób z Ukrainy, zaś w odwrotnym kierunku udało się ponad 20 tysięcy osób.

13:24

Niektórzy dawali nam trzy dni, a my już wytrzymaliśmy trzy miesiące - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dziś mijają trzy miesiące od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zełenski podziękował "każdej i każdemu, kto robi wszystko dla zwycięstwa, dla pokoju na Ukrainie".

12:56

Rosja po trzech miesiącach inwazji na Ukrainę okupuje 20 procent jej terytorium - pisze ukraiński "Forbes". To 125 tysięcy kilometrów kwadratowych.

12:45

Odcięcie przez Rosję dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego do Finlandii po wstrzymaniu eksportu gazu do Polski i Bułgarii jest "nieuzasadnione i niedopuszczalne" - stwierdziła we wtorek KE i USA we wspólnym oświadczeniu potępiającym takie działania, jako "szantaż energetyczny".

12:44

Pieniądze na odbudowę Ukrainy powinny przede wszystkim pochodzić z reparacji wojennych od Rosji, bo to Rosja niszczy Ukrainę, burzy budynki mieszkalne, niszczy infrastrukturę na Ukrainie i to Rosja powinna zapłacić za jej odbudowę - powiedział we wtorek w Davos prezydent Andrzej Duda.



12:38

Podobno w kuluarach Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos nie brakuje głosów, że już czas dogadać się z Kremlem - poinformował we wtorek doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak. Zastrzegł, że Ukraina nie handluje swoją suwerennością.



12:26

Razem ze Szwecją wyślemy w środę do Ankary delegacje mające przełamać turecką opozycję wobec naszej akcesji do NATO - powiedział we wtorek fiński minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto.

12:21

Prezydent Rosji Władimir Putin chciał mniej NATO u swoich granic, jednak teraz będzie więcej NATO u jego granic i więcej członków - powiedział we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Davos.

12:04

W ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia wojny w Ukrainie 85 tys. Ukraińców przyjechało do Francji i korzysta z zasiłku dla osób ubiegających się o azyl - poinformował we wtorek szef francuskiego Urzędu ds. Imigracji i Integracji (Ofii) Didier Leschi.



11:53

W Charkowie na wschodzie Ukrainy we wtorek częściowo przywrócono kursowanie metra. Ruch kolejki był wstrzymany przez trzy miesiące, od początku rosyjskiej zbrojnej ofensywy. W metrze schronienie znaleźli ludzie ukrywający się przed ostrzałami i bombardowaniami.

11:32

Sankcje Unii Europejskiej niszczą rosyjską gospodarkę, a tym samym rosyjską machinę wojenną uruchomioną przeciwko Ukrainie - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w swoim wtorkowym przemówieniu na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Von der Leyen powiedziała również, że Rosja wykorzystuje obecnie blokadę eksportu i importu żywności z ukraińskich portów jako broń, co ma globalne reperkusje. Przypomina to rosyjską strategię dotyczącą wykorzystywania przez Rosję w ten sam sposób surowców energetycznych - zaznaczyła przewodnicząca KE.

11:14

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował we wtorek do wszystkich państw świata, by nie kupowały od Rosji skradzionego przez nią ukraińskiego zboża.

"Rosyjscy złodzieje kradną ukraińskie zboże, ładują je na statki, przepływają przez Bosfor i próbują sprzedawać je za granicą" - napisał Kułeba na Twitterze.

10:51

Marynarze 106. brygady Flotylli Kaspijskiej, biorący udział w wojnie z Ukrainą w ramach zgrupowania marynarki wojennej, odmawiają wykonywania misji bojowych ze względu na zły stan okrętów - poinformował w poniedziałek ukraiński wywiad wojskowy w mediach społecznościowych.

10:47

Prezydent Rosji Władimir Putin podjął ostateczną decyzję o rozpoczęciu pełnowymiarowych działań zbrojnych przeciwko Ukrainie 23 lutego po południu - powiedział szef wywiadu wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow, cytowany we wtorek przez portal Ukraińska Prawda.

10:07

Wojska rosyjskie wydają się brać na cel magazyny z żywnością na Ukrainie - czytamy w analizie Komisji Europejskiej dotyczącej ryzyka kryzysu żywnościowego na świecie. Kwestia ta jest jednym z tematów dyskusji unijnych ministrów rolnictwa, którzy obradują we wtorek w Brukseli.



09:54

09:52

W ciągu trzech miesięcy od wybuchu wojny na Ukrainie prezydent Rosji Władimir Putin zdołał w swoim otoczeniu "powołać" do życia zarówno partię wojny, jak i stronnictwo tych, którzy chcą pokoju - pisze portal Meduza. Przekazuje też, że na Kremlu spekuluje się na temat następcy prezydenta Rosji.

09:45

W piwnicy jednego z zawalonych bloków w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy znaleziono ponad 200 zwłok w zaawansowanym stanie rozkładu - poinformował we wtorek doradca mera tego okupowanego przez Rosjan miasta Petro Andriuszczenko.



09:11

W ciągu trzech miesięcy od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 29 350 żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby - ogłosił we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:05

Rosyjska ofensywa w Donbasie to największa walka w Europie od II wojny światowej - napisał we wtorek na Twitterze szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, apelując do krajów partnerskich o szybsze dostawy broni i amunicji.

"Jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, że Ukraina ma już całe uzbrojenie, którego potrzebuje" - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji.

08:50

Kolaboranci w okupowanym przez Rosjan Chersoniu na południu Ukrainy planują zwrócić się do Rosji o utworzenie tam rosyjskiej bazy wojskowej - pisze we wtorek serwis Unian.

08:23

Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu dni dojdziemy do porozumienia, choć bardzo ważną wartością jest też zachowanie jedności - powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany o postępy w dyskusji między państwami UE nad wprowadzeniem szóstego pakietu sankcji wobec Rosji.



08:20

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,57 mln osób - podała we wtorek straż graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 18,5 tys. osób - dodano.

08:11

Cztery osoby zginęły wskutek rosyjskich ostrzałów w Siewierodoniecku na wschodzie Ukrainy - poinformował we wtorek szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

08:04

Rosja zwiększyła intensywność działań w Donbasie i mimo silnego ukraińskiego oporu osiąga lokalne sukcesy, a zdobycie Siewierodoniecka oznaczałoby, że cały obwód ługański znalazłby się pod rosyjską okupacją - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

07:56

W centrum Melitopola Rosjanie zawiesili rosyjską flagę.

07:51

Rośnie ryzyko ataków rakietowych i lotniczych z terytorium Białorusi - alarmuje we wtorek rano sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosyjska armia rozlokowała dywizjon rakiet Iskander-M w obwodzie brzeskim, 50 km od granicy z Ukrainą.

07:34

Ukraińska poczta rozpoczęła sprzedaż drugiego wojennego znaczka. Tym razem również nawiązuje do zatopienia krążownika Moskwa. W pierwszy dzień dystrybucji sprzedano 800 tysięcy egzemplarzy.

07:28

Mijają trzy miesiące od inwazji Rosji na Ukrainę. W tym czasie siły rosyjskie spustoszyły dużą część tego kraju, powodując śmierć tysięcy osób i ucieczkę milionów. Inwazja spowodowała największy kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej.

07:13

Rosjanie żądają łapówek od cywilów chcących wyjechać z okupowanego przez nich miasta Melitopol na południowym wschodzie Ukrainy - poinformowały w poniedziałek wieczorem władze obwodu zaporoskiego.



06:40

W obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy Rosjanie skierowali kolumnę ewakuacyjną cywilów na zaminowany teren, ocalałych rozstrzelano - podało nocą z poniedziałku na wtorek ukraińskie dowództwo operacyjne "Południe".

Dowództwo napisało w komunikacie, że podczas przemieszczania się ukraińskich sił w obwodzie mikołajowskim w stronę obwodu chersońskiego znaleziono kilka cywilnych samochodów oraz rozstrzelane i okaleczone ciała.

05:46

Okupanci urządzili w Donbasie rzeźnię - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr w swoim codziennym wieczornym wystąpieniu. Przytoczyła je agencja Interfax-Ukraina.

05:21

Najpopularniejszy niemiecki dziennik w poniedziałkowym wydaniu pyta retorycznie, czy Kanclerz Olaf Scholz nie chce, aby Ukraina zwyciężyła w konfrontacji z rosyjskim agresorem.

05:20

Sieć kawiarni Starbucks po 15 latach obecności w Rosji zapowiedziała wycofanie się z tego kraju. Ma tam 130 placówek przynoszących mniej niż 1 proc. rocznych przychodów.

05:19

Grupa kolumbijskich żołnierzy pojedzie do Europy, aby szkolić swoich ukraińskich kolegów w zakresie technik rozminowywania, poinformowała agencja Reutera, cytując kolumbijskiego ministra obrony.

05:12

Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck w wywiadzie udzielonym w poniedziałek wieczorem dla niemieckiej telewizji publicznej stwierdził , że embargo na rosyjską ropę naftową jest "w zasięgu ręki".