Wojska ukraińskie użyły amerykańskich bomb do ataku na stanowisko dowodzenia rosyjskiego plutonu w obwodzie kurskim na południowym zachodzie Rosji - poinformował dowódca Sił Powietrznych Ukrainy generał Mykoła Ołeszczuk. To kolejny przykład zastosowania broni z USA w regionie, gdzie trwa ukraińska ofensywa.

"Tak wygląda atak lotniczy przeprowadzony przez Siły Powietrzne przy użyciu precyzyjnie naprowadzanych bomb GBU-39 na punkt dowodzenia plutonu w obwodzie kurskim" - przekazał Ołeszczuk.

Według niego "trafiono w punkt kierowania dronami bojowymi, pododdział walki elektronicznej, sprzęt, broń i do 40 rosyjskich żołnierzy".

Sojusznicy, w tym Stany Zjednoczone, dostarczają siłom ukraińskim broń, ale nałożyli ograniczenia na sposób i czas jej użycia na terytorium Rosji w obawie, że takie ataki mogą wywołać odwet, który może wciągnąć kraje NATO w wojnę.

Mosty pontonowe trafione pociskami HIMARS

W środę poinformowano, że Siły Zbrojne Ukrainy używają amerykańskich systemów rakietowych HIMARS do niszczenia mostów pontonowych i sprzętu inżynieryjnego w obwodzie kurskim. Dzięki temu wojska rosyjskie mają poważne problemy z logistyką.

Według strony rosyjskiej siły ukraińskie uszkodziły lub zniszczyły co najmniej trzy mosty na rzece Sejm, odkąd Ukraina rozpoczęła duży atak na terytorium Rosji 6 sierpnia, posuwając się na 28-35 kilometrów od granicy państwowej.

"Gdzie 'znikają' rosyjskie mosty pontonowe w obwodzie kurskim? Operatorzy (...) dokładnie je niszczą" - poinformowały na Telegramie ukraińskie Siły Operacji Specjalnych.

"Film pokazuje skuteczne niszczenie sprzętu inżynieryjnego wroga w obwodzie kurskim przez operatorów Sił Operacji Specjalnych, a także wykrywanie celów i korygowanie ognia Himarsów na mostach i przeprawach pontonowych" - czytamy w komunikacie.

W oświadczeniu stwierdzono, że użyto wyprodukowanych w USA systemów artylerii rakietowej HIMARS.

W Kursku rozpoczęto budowę schronów

Tymczasem p.o. gubernatora obwodu kurskiego Rosji Aleksiej Smirnow poinformował, że w Kursku rozpoczęto budowę schronów w miejscach koncentracji ludności.

"Na moje polecenie administracja miasta Kurs ustaliła kluczowe punkty, w którym mają powstać modułowe schrony betonowe - w miejscach masowej koncentracji ludności" - napisał na Telegramie.

Jak dodał, w planach jest budowa schronów z żelazobetonu przy 60 przystankach transportu publicznego.

Budowę 10 schronów rozpoczęto również w Żeleznogorsku na północnym zachodzie obwodu kurskiego. Schrony powstaną też w Kurczatowie, ale nie ustalono jeszcze, w jakiej liczbie.

Telegram

Siły Zbrojne Ukrainy rozpoczęły operację ofensywną w obwodzie kurskim 6 sierpnia. Naczelny dowódca ukraińskiej armii, generał Ołeksandr Syrski oznajmił we wtorek, że obszar zajęty w obwodzie przez siły ukraińskie powiększył się do 1263 km kw., a liczba kontrolowanych przez nie miejscowości - do 93.