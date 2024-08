Premier Indii Narendra Modi przebywa z wizytą w Warszawie. Polityk spotkał się z Donaldem Tuskiem, który przekazał, że jego gość potwierdził gotowość osobistego zaangażowania w pokojowe, sprawiedliwe i szybkie zakończenie wojny w Ukrainie. „Jesteśmy obaj przekonani, że Indie mogą odegrać tu bardzo poważną, pozytywną rolę” – powiedział Tusk. Indyjski premier mówił na czwartkowej konferencji m.in. o obszarach współpracy pomiędzy Polską a Indiami.

Premierzy Narendra Modi i Donald Tusk na konferencji prasowej w siedzibie KPRM w Warszawie. / Radek Pietruszka / PAP

Premier Tusk stwierdził, że Polska i Indie wyniosły swoje relacje do poziomu partnerstwa strategicznego.

Nie chodzi tylko o słowa. Za tym kryje się nasza determinacja i gotowość do współpracy na bardzo wielu polach - powiedział premier.

W trakcie czwartkowego spotkania premierzy m.in. mieli okazję wyjaśnić swoje stanowiska w sprawach "emocjonujących dziś cały świat".

Bardzo się cieszę, że pan premier potwierdził gotowość swojego osobistego zaangażowania w pokojowe, sprawiedliwe, szybkie zakończenie wojny. Jesteśmy obaj przekonani, że Indie mogą tutaj odegrać bardzo poważną rolę, i pozytywną rolę - powiedział Donald Tusk.

Nasz premier wyraził także przekonanie, że bliska wizyta Modiego w Ukrainie będzie miała charakter historyczny.

Wizyta premiera Indii w Polsce jest pierwszą od 45 lat. Odbywa się również w 70. rocznicę nawiązania stosunków pomiędzy oboma krajami. Donald Tusk podkreślił w czwartek tradycyjnie dobre relacje i brak konfliktu interesów pomiędzy Warszawą a New Delhi.

Premier Modi o szansach na współpracę gospodarczą

Premier Modi mówił w czwartek o poszerzaniu współpracy gospodarczej między Indiami a Polską. W tym kontekście m.in. wymieniał współpracę przy odnawialnych źródłach energii, przetwórstwie żywności oraz w ramach przemysłu obronnego.

Indyjski polityk, już po spotkaniu z Donaldem Tuskiem, przekazał, że premierom udało się określić szereg nowych inicjatyw, które nadadzą nowego kierunku relacjom polsko-indyjskim.

Nasze dwa demokratyczne kraje powinny stawiać na wymianę międzyparlamentarną, a aby bardziej poszerzać współpracę gospodarczą, postaramy się również wciągnąć w tę współpracę sektory prywatne w obu krajach - mówił Modi.

Polska jest światowym liderem w obszarze przetwórstwa żywności. Chcielibyśmy więc, by polskie firmy znalazły się w tzw. wielkich targach żywności, które w tej chwili powstają w Indiach - zaznaczył.

Premier Modi wskazywał na postępującą urbanizację Indii, co jego zdaniem stwarza okazję współpracy np. przy oczyszczalniach ścieków, gospodarce odpadami stałymi czy infrastrukturze miejskiej.

Technologie czystego węgla, zielonej, odnawialnych źródeł energii, czy sztuczna inteligencja, to kolejne wspólne priorytety dla obu naszych krajów. Zapraszamy polskie firmy do przyłączenia się do inicjatywy "Make in India", niech produkują w Indiach dla całego świata - powiedział szef indyjskiego rządu.

Indie mają wiele osiągnięć w zakresie technologii finansowej, farmaceutycznej, czy branży kosmicznej. Z radością podzielimy się zatem naszymi doświadczeniami w tych obszarach z Polską. Ścisła współpraca w zakresie przemysłów obronnych jest symbolem naszego wzajemnego zaufania. Będziemy dalej wzmacniać tę współpracę - zapewnił Modi.

Do 2004 roku Indie używały do szkolenia pilotów wojskowych polskich samolotów TS-11 Iskra, kupowały też wozy zabezpieczenia technicznego dla wojsk pancernych.

Premier Indii w Polsce

Premier Indii Narendra Modi jest w Polsce od środy. Polityk wyjawił, że spotkał się u nas z bardzo ciepłym przywitaniem, m.in. ze strony hinduskiej diaspory.

Modi odwiedził w środę miejsca związane z historią i kulturą Polski i Indii.

W czwartek, oprócz spotkania z Donaldem Tuskiem, ma także zaplanowane rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą czy byłym wicepremierem i byłym ministrem finansów, ekonomistą Leszkiem Balcerowiczem.

Będzie rozmawiał też z przedstawicielami polskich firm działających także w Indiach. Ma również w planach spotkanie z kapitanami męskiej i żeńskiej drużyny Kabaddi - jednego z najstarszych i najpopularniejszych sportów w Indiach. Finały ligi oglądane są przez 100 milionów widzów. Polacy są w tym sporcie mistrzami Europy, na koncie mają też wygraną z mistrzami świata - Iranem - w czasie World Cup 2016.

Po wizycie w Polsce premier Indii uda się do Kijowa. Tam w piątek będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.