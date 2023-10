Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej nie odniosło się jeszcze do doniesień o ukraińskich uderzeniach na lotniska w Berdiańsku i Ługańsku.

ATACMS dla Ukrainy

ATACMS to wystrzeliwane z wyrzutni artylerii rakietowej HIMARS i M270 MLRS pociski balistyczne o zasięgu do 300 km. Na liście życzeń Ukraińców figurowały w zasadzie od początku rosyjskiej inwazji, lecz administracja Joe Bidena długo odmawiała ich przekazania.

Amerykański prezydent mówił jesienią ubiegłego roku, że nie chce, by Ukraińcy mieli możliwość rażenia nimi celów w Rosji, co mogłoby doprowadzić do wybuchu III wojny światowej. Ówczesny Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley tłumaczył z kolei, że USA posiadają zbyt małą liczbę tych rakiet.

Do zmiany podejścia doszło jednak po wakacjach. Podczas spotkania Joe Bidena z Wołodomyrem Zełenskim w Waszyngtonie w drugiej połowie września amerykański przywódca dał jasno do zrozumienia, że jest gotowy przekazać rakiety dalekiego zasięgu.

Amerykańska armia 3 października oświadczyła, że jest gotowa wysłać ATACMS-y na Ukrainę, gdy tylko Biden zatwierdzi dostawę. Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie rakiety ATACMS o zasięgu do 165 km - potwierdziła we wtorek wieczorem rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson. Jak dodała, Biały Dom uważa, że znacząco wzmocni to zdolności bojowe Ukrainy.