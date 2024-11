Administracja Joe Bidena naciska na Ukrainę, by zmieniła prawo i umożliwiła mobilizację najmłodszych pełnoletnich mężczyzn - podały agencja AP i brytyjski dziennik "Financial Times". Przedstawiciel władz w Waszyngtonie ocenił, że jest to konieczne, by odpowiedzieć na niedobory kadrowe w ukraińskim wojsku.

Ukraińscy żołnierze (zdjęcie ilustracyjne) / AA/ABACA/Abaca / East News Jak przekazała AP, wysoki rangą przedstawiciel administracji powiedział, że Waszyngton chce, by Ukraina obniżyła wiek mobilizacji z obecnych 25 do 18 lat. Oficjel argumentował, że wynika to z "czystej matematyki" dotyczącej obecnej sytuacji i problemów kadrowych ukraińskich sił zbrojnych. W środę sekretarz stanu USA Antony Blinken zapowiedział, że celem obecnej administracji w ostatnich tygodniach jej urzędowania jest wyposażenie Ukrainy w sprzęt, który umożliwi jej walkę przez cały kolejny rok. Cytowany przez AP urzędnik uważa jednak, że - mając zapewnione dostawy uzbrojenia - Kijów musi też zapewnić sobie wystarczającą liczbę żołnierzy. Ocenił przy tym, że Ukraina potrzebuje zwiększyć stan osobowy armii o więcej niż 160 tys. wojskowych, o których mówią Ukraińcy. Według AP podobne uwagi do władz w Kijowie kierowali przedstawiciele innych partnerów Ukrainy, twierdząc, że problem tego kraju dotyczy obecnie liczebności wojska, a nie dostępności broni. Mieli oni również wyrazić pogląd, że - biorąc pod uwagę rozciągnięcie frontu na obwód kurski - ukraiński przyczółek na terytorium Rosji może nie być możliwy do utrzymania. Zełenski od tematu nie ucieknie? Sprawa mobilizacji od dawna wywoływała kontrowersje w Ukrainie, a prezydent Wołodymyr Zełenski odkładał wejście w życie obowiązującej obecnie ustawy mobilizacyjnej. Jak przypomniała AP, obawy władz w Kijowie dotyczyły m.in. wpływu decyzji o zwiększeniu poboru na gospodarkę Ukrainy. Według władz USA odpowiedzią na te wyzwania mogłoby być bardziej zdecydowane podejście strony ukraińskiej do dezerterów. Choć Rosja w ostatnich miesiącach ponosiła duże straty podczas operacji ofensywnych i również ona ma problemy z dostępnością żołnierzy, to proporcje sił wciąż sprzyjają Moskwie. Dzięki temu rosyjska armia jest w stanie dokonywać stopniowych postępów na froncie. "Prosta prawda jest taka, że Ukraina obecnie nie mobilizuje ani nie szkoli wystarczającej liczby żołnierzy, aby zastąpić straty poniesione na polu walki i jednocześnie dotrzymywać kroku coraz liczniejszej armii Rosji" - podsumował amerykański urzędnik, cytowany przez "FT". Zobacz również: Trump wybrał specjalnego wysłannika ds. Rosji i Ukrainy

