Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Niemca handlującego maszynami, które trafiały do Rosji i były wykorzystywane do produkcji uzbrojenia. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Zdjęcie ilustracyjne / Mateusz Marek / PAP O zatrzymaniu Niemca poinformował na platformie X rzecznik prasowy ministra koordynatora ds. służb specjalnych i szefa MSWiA Jacek Dobrzyński. Z informacji zamieszczonej na stronie ABW wynika, że Niemiec wpadł w ręce funkcjonariuszy w środę 20 listopada na terenie województwa lubuskiego. Obywatelowi Niemiec w nadzorującej śledztwo Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim przedstawiono zarzuty pośrednictwa i wywozu towarów podwójnego zastosowania do Federacji Rosyjskiej. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. ABW ustaliła, że maszyny za pośrednictwem jego firmy nielegalnie trafiały do rosyjskich zakładów wojskowych zajmujących się produkcją uzbrojenia. Prowadzona przez Niemca działalność naruszała ustawę o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Zobacz również: Miał znęcać się nad 13-latkiem. Jest areszt dla pracownika ośrodka wychowawczego

